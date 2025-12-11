Які податкові пільги мають ветерани та ветеранки
Багато ветеранів та ветеранок мають право на низку державних пільг і виплат, але не всі про них знають або користуються ними.
Із посиланням на Юридичний порадник для ВПО розповідаємо, які податкові та інші фінансові пільги діють для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та сімей загиблих Захисників і Захисниць.
Сплата судового збору
За загальним правилом, звернення до суду передбачає оплату судового збору. Однак від сплати звільняються:
- учасники бойових дій;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- постраждалі учасники Революції Гідності;
- Герої України;
- позивачі у спорах щодо надання статусу УБД (якщо ситуація виникла після 2014 року).
Оподаткування допомоги
Держава гарантує одноразову виплату у разі поранення чи загибелі військовослужбовця. Часто виникає питання: чи підлягає така допомога оподаткуванню?
Юристи наголошують, що ні — податки за таку виплату не стягуються.
Згідно з пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, не оподатковуються кілька видів грошової допомоги:
1. Грошові допомоги, які надаються членам сімей нижче зазначених категорій осіб за умови, що останні загинули (безвісно пропали) або померли під час виконання службових обов’язків та/або захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про членів сімей:
- військовослужбовців,
- поліцейських та осіб начальницького і рядового складу,
- працівників органів внутрішніх справ,
- органів і підрозділів цивільного захисту,
- Державної кримінально-виконавчої служби,
- Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.
Читайте також
2. Грошова допомога, що надається військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, відповідно до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (наприклад, допомогу у разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності).
Сплата земельного податку
Власники землі в Україні зазвичай сплачують земельний податок, але від нього звільняються:
- учасники бойових дій;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць.
Пільга на земельні ділянки надається залежно від виду використання у межах визначених законодавством норм площі:
- для ведення особистого селянського господарства — до 2 га;
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка):
• у селах — до 0,25 га;
• у селищах — до 0,15 га;
• у містах — до 0,10 га;
- для дачного будівництва — до 0,10 га;
- для гаража — до 0,01 га;
- для садівництва — до 0,12 га.
Як скористатися пільгою на земельний податок
Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. Наприклад, людина отримала статус УБД 8 квітня 2025 року, то пільга зі сплати податку починає застосовуватися з 1 травня 2025 року.
Для отримання пільги потрібно:
- подати заяву до податкової служби за місцем розташування ділянки;
- зробити це протягом 30 календарних днів від моменту набуття права на пільгу або права власності.
Якщо у власності кілька земельних ділянок
Якщо на 1 січня у платника є кілька ділянок одного цільового призначення і їх загальна площа перевищує межі норм, то до 1 травня необхідно:
- подати заяву у довільній формі до податкової служби;
- обрати, на які саме ділянки застосовувати пільгу.
Раніше ми повідомляли, що, за словами голови комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галини Третьякової, 146 тисяч військових у тилу несправедливо отримують пільги
Поділитися новиною
Також за темою
Які податкові пільги мають ветерани та ветеранки
Німеччина підвищує мінімальну зарплату: які ставки діятимуть з 1 січня
Яке місто в Польщі найпопулярніше у туристів
Сьогодні на кордоні з Румунією запрацювала система EES
Українські компанії повертаються до офісів, поки у світі відбувається зворотний рух — дослідження
Wizz Air відкриває нові маршрути до 8 країн ще з одного румунського аеропорту (інфографіка)