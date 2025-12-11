Які податкові пільги мають ветерани та ветеранки Сьогодні 08:04 — Особисті фінанси

Які податкові пільги мають ветерани та ветеранки

Багато ветеранів та ветеранок мають право на низку державних пільг і виплат, але не всі про них знають або користуються ними.

Із посиланням на Юридичний порадник для ВПО розповідаємо, які податкові та інші фінансові пільги діють для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни та сімей загиблих Захисників і Захисниць.

Сплата судового збору

За загальним правилом, звернення до суду передбачає оплату судового збору. Однак від сплати звільняються:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

постраждалі учасники Революції Гідності;

Герої України;

позивачі у спорах щодо надання статусу УБД (якщо ситуація виникла після 2014 року).

Оподаткування допомоги

Держава гарантує одноразову виплату у разі поранення чи загибелі військовослужбовця. Часто виникає питання: чи підлягає така допомога оподаткуванню?

Юристи наголошують, що ні — податки за таку виплату не стягуються.

Згідно з пп. 165.1.1 п. 165.1 ст. 165 Податкового кодексу, не оподатковуються кілька видів грошової допомоги:

1. Грошові допомоги, які надаються членам сімей нижче зазначених категорій осіб за умови, що останні загинули (безвісно пропали) або померли під час виконання службових обов’язків та/або захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про членів сімей:

військовослужбовців,

поліцейських та осіб начальницького і рядового складу,

працівників органів внутрішніх справ,

органів і підрозділів цивільного захисту,

Державної кримінально-виконавчої служби,

Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації.

2. Грошова допомога, що надається військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом у зв’язку з мобілізацією, відповідно до Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (наприклад, допомогу у разі інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності).

Сплата земельного податку

Власники землі в Україні зазвичай сплачують земельний податок, але від нього звільняються:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, Захисників і Захисниць.

Пільга на земельні ділянки надається залежно від виду використання у межах визначених законодавством норм площі:

для ведення особистого селянського господарства — до 2 га;

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка):

• у селах — до 0,25 га;

• у селищах — до 0,15 га;

• у містах — до 0,10 га;

для дачного будівництва — до 0,10 га;

для гаража — до 0,01 га;

для садівництва — до 0,12 га.

Як скористатися пільгою на земельний податок

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. Наприклад, людина отримала статус УБД 8 квітня 2025 року, то пільга зі сплати податку починає застосовуватися з 1 травня 2025 року.

Для отримання пільги потрібно:

подати заяву до податкової служби за місцем розташування ділянки;

зробити це протягом 30 календарних днів від моменту набуття права на пільгу або права власності.

Якщо у власності кілька земельних ділянок

Якщо на 1 січня у платника є кілька ділянок одного цільового призначення і їх загальна площа перевищує межі норм, то до 1 травня необхідно:

подати заяву у довільній формі до податкової служби;

обрати, на які саме ділянки застосовувати пільгу.

