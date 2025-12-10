Яке місто в Польщі найпопулярніше у туристів Сьогодні 18:10 — Особисті фінанси

Яке місто в Польщі найпопулярніше у туристів

У першій половині 2025 року кількість туристів, які користуються послугами розміщення в Польщі досягла 18,2 мільйона. Польща стає дедалі популярнішою серед іноземців.

Про це йдетсья у звіті Cushman & Wakefield, пише inpoland.

Згідно зі звітом «Trends Radar» компанії Cushman and Wakefield, у першій половині 2025 року туристи забронювали 44,9 мільйона ночівель у Польщі.

Це на 8,5% більше, ніж у попередньому році. Нарешті кількість туристів перевищила ту, що була до пандемії.

У 2025 році спостерігатиметься подальше відновлення попиту на туризм. Рівень заповнюваності готелів досяг приблизно 70%, а дохід на один вільний номер у великих містах Польщі значно перевищив рівень до пандемії.

Тільки у 2024 році кількість відвідувачів Варшави зросла на 10%, досягнувши 12,2 мільйона. З понад 8 мільйонами ночівель Варшава залишається лідером на польському готельному ринку.

Більшість відвідувачів (68%) становили польські туристи, але 32% - іноземці, переважно з України, США, Німеччини та Великої Британії. У Мазовецькому воєводстві знаходиться близько 240 готелів, 40% з яких розташовані у самій Варшаві. Столиця може похвалитися 15 з 16 п’ятизіркових готелів країни.

Причини

Збільшення туристичного потоку у Варшаві має прямий вплив на сектор роздрібної торгівлі, особливо в центральних районах міста. Іноземні туристи роблять 22−25% роздрібного товарообігу в центрі столиці. Найбільше вони витрачають гроші на одяг, продукти харчування, товари розкоші та розваги.

Місто також приваблює ділових мандрівників завдяки своїй розгалуженій конференційній інфраструктурі та галузевим заходам. Майже третина іноземних туристів відвідують Варшаву з метою бізнесу.

Тенденція «охолодження» стає дедалі популярнішою. Все частіше туристи обирають Польщу, а не теплі країни в південній Європі.

