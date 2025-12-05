0 800 307 555
В Польщі стрімко зростає підтримка виходу з ЄС: які причини

Світ
220
За даними останнього опитування Eurobazooka, все більше поляків виступають за вихід із Європейського Союзу, пише inpoland.net.
Підтримка «Polexit» досягла рекордного рівня, що викликає занепокоєння серед експертів та аналітиків ЄС.
Про це йдеться в останньому опитуванні Eurobazooka, проведеному наприкінці листопада онлайн-методом CAWI, яке охопило вісім країн ЄС, включно з Польщею, Німеччиною, Францією та Іспанією
Загалом участь у ньому взяли понад 1000 респондентів у кожній країні.
Результати

  • У середньому 74% опитаних громадян бажали залишитися в ЄС,
  • 19% — виступали за вихід,
  • 7% не мали визначеної думки.
Проте результати по країнах значно різнилися.
У Польщі 69% респондентів підтримували членство в ЄС, тоді як 25% виступали за «Polexit».
В Португалії та Іспанії за членство виступали понад 89%.
У Франції 27% громадян підтримували вихід з ЄС.
Нагадаємо, попередні польські опитування показували значно вищу підтримку ЄС: у 2022 році 92% поляків були «за», у 2024 році — 77%.
Причини

Аналітики вказують на кілька можливих причин зростання євроскептицизму у Польщі:
  • політичні зміни, зростання популярності партій «Конфедерація» та руху Гжегожа Брауна,
  • також антиєвропейська риторика «Права і Справедливості».
Водночас звіт Eurobazooka не дає однозначної відповіді на питання, що саме вплинуло на зміну настроїв польського суспільства.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Payment systems