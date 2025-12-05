В Польщі стрімко зростає підтримка виходу з ЄС: які причини Сьогодні 16:44 — Світ

В Польщі стрімко зростає підтримка виходу з ЄС: які причини

За даними останнього опитування Eurobazooka, все більше поляків виступають за вихід із Європейського Союзу, пише inpoland.net.

Підтримка «Polexit» досягла рекордного рівня, що викликає занепокоєння серед експертів та аналітиків ЄС.

Про це йдеться в останньому опитуванні Eurobazooka, проведеному наприкінці листопада онлайн-методом CAWI, яке охопило вісім країн ЄС, включно з Польщею, Німеччиною, Францією та Іспанією

Загалом участь у ньому взяли понад 1000 респондентів у кожній країні.

Читайте також Індексація пенсії в Польщі у 2026 році: що планують

Результати

У середньому 74% опитаних громадян бажали залишитися в ЄС,

19% — виступали за вихід,

7% не мали визначеної думки.

Проте результати по країнах значно різнилися.

У Польщі 69% респондентів підтримували членство в ЄС, тоді як 25% виступали за «Polexit».

В Португалії та Іспанії за членство виступали понад 89%.

У Франції 27% громадян підтримували вихід з ЄС.

Нагадаємо, попередні польські опитування показували значно вищу підтримку ЄС: у 2022 році 92% поляків були «за», у 2024 році — 77%.

Читайте також Скільки заробляють українці в Польщі: сфери та інтеграція

Причини

Аналітики вказують на кілька можливих причин зростання євроскептицизму у Польщі:

політичні зміни, зростання популярності партій «Конфедерація» та руху Гжегожа Брауна,

також антиєвропейська риторика «Права і Справедливості».

Водночас звіт Eurobazooka не дає однозначної відповіді на питання, що саме вплинуло на зміну настроїв польського суспільства.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.