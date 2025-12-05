Індія візьме в оренду російську субмарину за 2 млрд доларів — Bloomberg Сьогодні 06:34 — Світ

Індія погодилася заплатити близько 2 мільярдів доларів за оренду атомного підводного човна у росії, завершивши постачання судна після майже десяти років переговорів. Угода була досягнута перед візитом володимира путіна до Нью-Делі.

Про це повідомляє Bloomberg

Субмарина буде більшою за дві, що вже входять до складу індійського флоту. Очікується, що її передадуть протягом двох років, хоча складність проєкту може відтермінувати поставку. За умовами оренди, судно перебуватиме у ВМС Індії протягом 10 років та допомагатиме навчати екіпажі і вдосконалювати операції з атомними підводними човнами, проте не може використовуватися у бойових діях.

Переговори про оренду ударної субмарини тривали роками через дискусії щодо ціни, проте сторони домовилися після візиту індійських посадовців до російської влади у листопаді.

Індія наразі експлуатує 17 дизельних підводних човнів. Атомні субмарини мають суттєві переваги: вони більші, можуть довше перебувати під водою та менш помітні, що ускладнює їх відстеження, особливо в Індійському та Тихому океанах.

За умовами оренди, російський підводний човен не може брати участь у війні. Він допомагатиме Індії навчати екіпажі та відпрацьовувати операції на атомних субмаринах у процесі будівництва власних суден.

Це третій атомний підводний човен Індії, який приєднається до її ядерних сил наступного року. Крім того, країна будує ще два атомні ударні підводні човни для боротьби з ворожими субмаринами та надводними кораблями.

