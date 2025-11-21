0 800 307 555
Китай та Індія почали дотримуватись американських санкцій проти «Лукойлу» та «Роснафти» — Мінфін США

Китайські та індійські банки і нафтопереробні заводи почали виконувати санкції США проти двох російських найбільших нафтових компаній «Лукойл» та «Роснафта».
Про це Reuters повідомив представник Міністерства фінансів США.
«Багато китайських та індійських компаній усвідомлюють наслідки санкцій, вони обережно ставляться до ризиків, визнають важливість відносин із Заходом і рухаються до виконання вимог», — сказав чиновник американського Мінфіну.
Адміністрація президента Трампа минулого місяця запровадила санкції проти російських нафтових гігантів «Лукойл» та «Роснафта», аби скоротити доходи бюджету росії, які москва використовує для продовження своєї майже чотирирічної загарбницької війни проти України.
Китай та Індія наразі є основними покупцями російської сирої нафти.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Білий дім схвалив законопроєкт про нові «нищівні санкції» проти росії. Законопроєкт дасть змогу президенту США запровадити вторинні санкції і мита на імпорт із країн, які купують російський уран, газ і нафту.
За матеріалами:
Укрінформ
Санкції
