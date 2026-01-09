0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

США розпочало захоплення чергового підсанкційного танкера

Світ
24
Військово-морські сили США розпочали захоплення ще одного танкера в Карибському регіоні. Це має стати п’ятим перехопленням судна в рамках контролю за експортом венесуельської нафти.
Про це пише Reuters.
«Військово-морські сили США „знаходяться в процесі захоплення“ танкера Olina в Карибському регіоні біля Тринідаду і Тобаго», — повідомляє агентство з посиланням на неназваного американського чиновника.
Танкер Olina, який йшов під прапором Східного Тимору, раніше виходив з територіальних вод Венесуели і повернувся в цей район.
Читайте також
У п’ятницю розпочалася операція із затримання цього танкеру, розповіло агентству обізнане джерело в судноплавній галузі.
«США наклали санкції на танкер у січні минулого року, коли він називався Minerva M. Як стверджує Вашингтон, він був частиною так званого тіньового флоту суден, які плавають з мінімальним регулюванням або без страховки», — повідомляє Reuters.
«Це вже п’яте подібне перехоплення судна за останні тижні в рамках зусиль Вашингтона з контролю за експортом венесуельської нафти», — говориться у повідомленні.
Читайте також
Нагадаємо, командування США в Європі заявило про конфіскацію судна Bella 1 за порушення санкцій США. Нафтовий танкер, пов’язаний з Венесуелою, захопили після більш ніж двотижневого переслідування через Атлантичний океан.
російське міністерство транспорту заявило, що танкер, який у Атлантичному океані захопили США, має тимчасовий дозвіл на плавання під прапором РФ.
Також берегова охорона США у Карибському морі захопила ще один танкер, який знаходиться під накладеними США санкціями і який пов’язують з так званим «тіньовим флотом» росії.
За матеріалами:
Економічна Правда
НафтаЕкспорт нафти
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems