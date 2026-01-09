США розпочало захоплення чергового підсанкційного танкера
Військово-морські сили США розпочали захоплення ще одного танкера в Карибському регіоні. Це має стати п’ятим перехопленням судна в рамках контролю за експортом венесуельської нафти.
Про це пише Reuters.
«Військово-морські сили США „знаходяться в процесі захоплення“ танкера Olina в Карибському регіоні біля Тринідаду і Тобаго», — повідомляє агентство з посиланням на неназваного американського чиновника.
Танкер Olina, який йшов під прапором Східного Тимору, раніше виходив з територіальних вод Венесуели і повернувся в цей район.
У п’ятницю розпочалася операція із затримання цього танкеру, розповіло агентству обізнане джерело в судноплавній галузі.
«США наклали санкції на танкер у січні минулого року, коли він називався Minerva M. Як стверджує Вашингтон, він був частиною так званого тіньового флоту суден, які плавають з мінімальним регулюванням або без страховки», — повідомляє Reuters.
«Це вже п’яте подібне перехоплення судна за останні тижні в рамках зусиль Вашингтона з контролю за експортом венесуельської нафти», — говориться у повідомленні.
Нагадаємо, командування США в Європі заявило про конфіскацію судна Bella 1 за порушення санкцій США. Нафтовий танкер, пов’язаний з Венесуелою, захопили після більш ніж двотижневого переслідування через Атлантичний океан.
російське міністерство транспорту заявило, що танкер, який у Атлантичному океані захопили США, має тимчасовий дозвіл на плавання під прапором РФ.
Також берегова охорона США у Карибському морі захопила ще один танкер, який знаходиться під накладеними США санкціями і який пов’язують з так званим «тіньовим флотом» росії.
