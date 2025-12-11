Зеленський анонсував нові санкції проти танкерів рф
Президент України Володимир Зеленський анонсував пакет санкцій проти танкерів рф, який Україна представить в грудні.
Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.
За його словами ЄС готує більше санкцій проти російських танкерів, проти всієї інфраструктури транспортування російської нафти.
«Україна в грудні представить і свій пакет санкцій проти танкерного флоту, який працює на війну, і ми будемо поширювати цей тиск у спільних форматах із партнерами. Будуть нові кроки й проти російських пропагандистів», — заявив Зеленський.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Україна застосувала санкції до 56 морських суден, які незаконно заходили до тимчасово окупованих росією українських портів і вивозили крадену українську продукцію.
Серед них судна, на які завантажували тисячі тонн вкраденої української пшениці, насіння соняшнику та іншої продовольчої продукції в закритих портах тимчасово окупованих росією Севастополя й Феодосії та вивозили за кордон.
Також Україна запровадила нові санкції проти високопосадовців рф та російських видавництв.
