0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Зеленський анонсував нові санкції проти танкерів рф

41
Зеленський анонсував нові санкції проти танкерів рф
Зеленський анонсував нові санкції проти танкерів рф
Президент України Володимир Зеленський анонсував пакет санкцій проти танкерів рф, який Україна представить в грудні.
Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.
За його словами ЄС готує більше санкцій проти російських танкерів, проти всієї інфраструктури транспортування російської нафти.
«Україна в грудні представить і свій пакет санкцій проти танкерного флоту, який працює на війну, і ми будемо поширювати цей тиск у спільних форматах із партнерами. Будуть нові кроки й проти російських пропагандистів», — заявив Зеленський.
Читайте також
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Україна застосувала санкції до 56 морських суден, які незаконно заходили до тимчасово окупованих росією українських портів і вивозили крадену українську продукцію.
Серед них судна, на які завантажували тисячі тонн вкраденої української пшениці, насіння соняшнику та іншої продовольчої продукції в закритих портах тимчасово окупованих росією Севастополя й Феодосії та вивозили за кордон.
Також Україна запровадила нові санкції проти високопосадовців рф та російських видавництв.
За матеріалами:
Finance.ua
СанкціїЗеленський
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems