Названо найкращі «народні» моделі iPhone

Команда бенчмарка AnTuTu опублікувала черговий рейтинг за листопад 2025 року. Цього разу в списку смартфони та планшети від компанії Apple з найвищим схваленням з боку користувачів.
Якщо дивитися тільки на смартфони, то найвищі оцінки у iPhone 12 mini (95,7% позитивних відгуків). Для користувачів, які полюбляють «компакти», iPhone 12 mini наразі є найекономнішим флагманом Apple з невеликим екраном і підтримкою 5G.
Відразу за ним йде модель iPhone SE другого покоління з показником 95,01%. Серія «SE» позиціюється Apple як пристрої початкового рівня, зберігаючи класичний дизайн з кнопкою «Додому» і Touch ID.
Процесор A13 Bionic і сьогодні конкурентоспроможний, що робить iPhone SE 2 оптимальним варіантом для запасного телефону або для літніх членів сім’ї.
Найновіший смартфон у списку — iPhone 17 Pro Max. Він опинився на шостому місці з 93,4% позитивних відгуків. У топ-10 також опинилися iPhone 16 і iPhone 8.
Безумовним же лідером «народного» рейтингу Apple є iPad Air 4. Недорогий планшет вийшов ще 2020 року, але люди продовжують ним користуватися і залишати позитивні відгуки.
