Google випустить дві моделі смартокулярів із ШІ (відео)

Компанія Google на Android Show представила низку оновлень для гарнітури Samsung Galaxy XR і окреслила бачення ширшої екосистеми Android XR. Користувачі отримають нові інструменти для роботи та подорожей.

Про це заявили у блозі компанії.

Якими будуть смартокуляри від Google

Головною новинкою є дві моделі смартокулярів зі штучним інтелектом, які мають вийти у 2026 році.

Пристрої працюватимуть на платформі Android XR та орієнтовані на щоденне використання.

Перша модель працюватиме як асистент без екрана та отримає мікрофони, динаміки й камери для взаємодії з Google Gemini.

Окуляри дозволять робити фото, ставити запитання про об’єкти довкола та отримувати довідкову інформацію в реальному часі.

Друга модель матиме схожий набір функцій, але буде оснащена вбудованим дисплеєм у лінзі. Користувачі зможуть бачити покрокову навігацію, субтитри для живого перекладу або важливі дані у полі зору.

Обидві моделі працюватимуть у парі зі смартфоном, який відповідатиме за обробку інформації.

Google зазначає, що пристрої створюються на основі нової платформи для смартпристроїв та змішаної реальності Android XR.

Над апаратним забезпеченням Google працює разом із Samsung, тоді як дизайном займаються Warby Parker і Gentle Monster. Обидві компанії мають досвід у виробництві окулярів і Google обіцяє комфортне використання протягом дня.

Galaxy XR отримає кілька ключових функцій. Бета-версія PC Connect дозволяє під’єднати ПК на Windows до гарнітури, переносити вікна робочого столу та працювати поруч із додатками Google Play.

Компанія також запустила режим подорожей, який стабілізує зображення у русі та «перетворює тісний простір літака на персональний кінотеатр або робочу зону».

Окремо стартує бета Likeness — функція створення реалістичної цифрової подоби обличчя користувача, що відображає міміку та жести під час відеодзвінків через XR.

Крім того, Android XR підтримуватиме дротові XR-окуляри. Компанія вперше показала Project Aura від XREAL — пристрій із 70-градусним полем зору та прозорою оптикою, який накладає цифрові елементи на реальний світ. Він дозволяє розміщувати кілька вікон у просторі та використовувати великі екрани без блокування оточення.

Такі окуляри можуть допомагати під час приготування їжі або ремонту, відображаючи інструкції безпосередньо перед очима.

Оновлення свідчать про те, що Android XR рухається до формування широкої екосистеми, у якій штучний інтелект має стати частиною повсякдення користувачів.

Очікується, що новинки конкуруватимуть із лінійкою Meta Ray-Ban, яка вже пропонує ШІ-функції та моделі з дисплеєм.

