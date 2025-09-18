0 800 307 555
Meta представила смартокуляри Ray-Ban Display з екраном і браслетом керування

Технології&Авто
37
Meta анонсувала свої перші окуляри доповненої реальності (AR) з вбудованим екраном — Ray-Ban Display. Вони коштуватимуть $799 і з’являться у продажу в обмеженій кількості магазинів США 30 вересня 2025 року. На початку 2026-го вони також стануть доступними у Канаді, Франції, Італії та Великій Британії.
Ray-Ban Display оснащені камерою, динаміками та напівпрозорим дисплеєм, який відображає повідомлення, навігацію, відеодзвінки та відповіді від Meta AI. Керування здійснюється жестами за допомогою спеціального браслета Meta Neural Band, що входить у комплект. Окуляри також підтримують відтворення музики, перегляд фото, живі субтитри й переклад у реальному часі.
Meta представила смартокуляри Ray-Ban Display з екраном і браслетом керування
Під час анонсу пристрою виникла технічна помилка з прийманням дзвінка, проте демонстраційний пристрій виконав низку інших дій: запустив Spotify, відкрив фотографії та демонстрував субтитри у реальному часі. Марк Цукерберг підкреслив, що дисплей відрізняється високою роздільною здатністю — 42 пікселі на градус поля зору проти 20 у гарнітури Quest 3S.
Акумулятор окулярів забезпечує до 6 годин змішаного використання або 30 годин у режимі очікування. Neural Band працює до 18 годин і має захист від води за стандартом IPX7. Ray-Ban Display доступні у двох кольорах (чорному й пісочному) та двох розмірах. Усі моделі мають фотохромні лінзи.
