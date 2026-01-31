Лише 20% компаній бачать зростання виручки завдяки ШІ, — дослідження Deloitte Сьогодні 01:14 — Технології&Авто

Компанії інвестують у ШІ, але лише 20% уже бачать зростання виручки

Після хвилі гучних заяв про «революцію ШІ» бізнес дедалі частіше стикається з приземленою реальністю: технологія збільшує продуктивність, але не завжди додає грошей у результаті.

Про це пише TechSpot із посиланням на звіт Deloitte State of AI in the Enterprise

Чи приносить ШІ більше грошей бізнесу

74% організацій очікують збільшення виручки від своїх ініціатив зі штучним інтелектом, однак досягти цього вже змогла лише п’ята частина.

Читайте також Apple створює шпильку зі штучним інтелектом

Deloitte також деталізує поточні ефекти: 66% респондентів називають головною вигодою підвищення продуктивності та ефективності, тоді як про реальне зростання доходів повідомили 20%, а про зниження витрат, 40%.

У публікації згадують і свіже опитування PwC Global CEO Survey, яке охопило 4454 CEO у 95 країнах і територіях: 56% керівників заявили, що впровадження ШІ поки не принесло їхнім компаніям вигоди ні у витратах, ні в доходах.

Паралельно інвестиції тривають: 60% учасників дослідження Deloitte кажуть, що працівники вже мають доступ до «санкціонованих» ШІ-інструментів (проти менш як 40% торік), але щоденно користуються ними менше 60% із тих, кому їх відкрили.

Читайте також Чи здатний штучний інтелект замінити фрілансерів

Окремий блок звіту стосується ринку праці: 36% компаній очікують, що вже цього року щонайменше 10% робочих місць будуть повністю автоматизовані, а 82% прогнозують такий рівень автоматизації протягом трьох років.

Водночас 84% респондентів ще не переробили ролі та процеси під можливості ШІ.

Deloitte подає нинішні результати як «ранню фазу» та припускає, що наступний етап упровадження ШІ має дати компаніям не лише ефективність, а й стійкішу конкурентну перевагу.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.