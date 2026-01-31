Лише 20% компаній бачать зростання виручки завдяки ШІ, — дослідження Deloitte
Після хвилі гучних заяв про «революцію ШІ» бізнес дедалі частіше стикається з приземленою реальністю: технологія збільшує продуктивність, але не завжди додає грошей у результаті.
Про це пише TechSpot із посиланням на звіт Deloitte State of AI in the Enterprise
Чи приносить ШІ більше грошей бізнесу
74% організацій очікують збільшення виручки від своїх ініціатив зі штучним інтелектом, однак досягти цього вже змогла лише п’ята частина.
Deloitte також деталізує поточні ефекти: 66% респондентів називають головною вигодою підвищення продуктивності та ефективності, тоді як про реальне зростання доходів повідомили 20%, а про зниження витрат, 40%.
У публікації згадують і свіже опитування PwC Global CEO Survey, яке охопило 4454 CEO у 95 країнах і територіях: 56% керівників заявили, що впровадження ШІ поки не принесло їхнім компаніям вигоди ні у витратах, ні в доходах.
Паралельно інвестиції тривають: 60% учасників дослідження Deloitte кажуть, що працівники вже мають доступ до «санкціонованих» ШІ-інструментів (проти менш як 40% торік), але щоденно користуються ними менше 60% із тих, кому їх відкрили.
Окремий блок звіту стосується ринку праці: 36% компаній очікують, що вже цього року щонайменше 10% робочих місць будуть повністю автоматизовані, а 82% прогнозують такий рівень автоматизації протягом трьох років.
Водночас 84% респондентів ще не переробили ролі та процеси під можливості ШІ.
Deloitte подає нинішні результати як «ранню фазу» та припускає, що наступний етап упровадження ШІ має дати компаніям не лише ефективність, а й стійкішу конкурентну перевагу.
