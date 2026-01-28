Apple представила нове покоління AirTag (фото) Сьогодні 00:45 — Технології&Авто

AirTag дозволяє користувачам відстежувати свої речі

Apple представила і відразу ж запустила у продаж нове покоління геоміток AirTag.

Якщо не брати до уваги зарядні пристрої та адаптери, це найдоступніший пристрій американського бренду.

Що нового в AirTag

Пошуковий трекер відрізняється від попередника оновленим чіпом Ultra Wideband — його ж компанія використовувала в смартфонах iPhone 17, завдяки чому функція точного пошуку Precision Finding спрацьовує з відстані до 50% більше, ніж раніше, і працює на Apple Watch Series 9 і вище.

Новий AirTag має розширений радіус пошуку та гучніший динамік, www.apple.com

Крім того, всередині тепер стоїть посилений динамік (гучність зросла на 50%) і покращений Bluetooth-чіп. Завдяки йому можна отримувати більш точне місце розташування AirTag на більшій відстані. Конструкція пристрою залишилася колишньою.

Apple нагадала, що AirTag не зберігає історію місцезнаходжень на самому пристрої, а зв’язок всередині мережі Find My захищений наскрізним шифруванням. Також зберігаються заходи проти небажаного трекінгу, включаючи регулярну зміну Bluetooth-ідентифікаторів.

Вартість пристрою

29 доларів (~1250 грн). Ціна комплекту з чотирьох міток — 99 доларів (~4200 грн). AirTag 2 доступний за тією ж ціною, що і перше покоління —(~1250 грн). Ціна комплекту з чотирьох міток — 99 доларів (~4200 грн).

У компанії зазначили, що нова модель сумісна з усіма аксесуарами для AirTag попереднього покоління.

2026 рік обіцяє стати для Apple ще одним насиченим роком: за даними ЗМІ, компанія планує анонсувати понад 20 нових продуктів до кінця року. При цьому більша частина з перерахованого з’явиться вже в першій половині року.

