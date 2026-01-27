Китайським техгігантам дозволили готуватися до закупівлі чипів Nvidia H200 Сьогодні 22:30 — Технології&Авто

Nvidia H200

Китайські посадовці поінформували Alibaba та інших китайські технологічні компанії-гіганти, що можна готувати замовлення на чипи Nvidia H200, які раніше були недоступними для китайського ринку.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

За даними агентства, чипи, необхідні для розвитку ШІ-технологій, були одним із головних предметів протистояння США та Китаю. Після перегляду американських правил постачання чипів H200, що є другими за потужністю після серії Blackwell, китайські компанії готуються здійснити перші закупівлі.

У Bloomberg раніше зазначали, що постачання можуть розпочати вже в цьому кварталі, а ByteDance (власники TikTok) та Alibaba хочуть закупити більш ніж 200 000 чипів кожна.

На тлі цього акції Nvidia зросли на 2,6%: видання повідомляє, що відкриття китайського ринку для H200 є великою перемогою для компанії.

