Китайським техгігантам дозволили готуватися до закупівлі чипів Nvidia H200
Китайські посадовці поінформували Alibaba та інших китайські технологічні компанії-гіганти, що можна готувати замовлення на чипи Nvidia H200, які раніше були недоступними для китайського ринку.
Про це повідомляє агентство Bloomberg.
За даними агентства, чипи, необхідні для розвитку ШІ-технологій, були одним із головних предметів протистояння США та Китаю. Після перегляду американських правил постачання чипів H200, що є другими за потужністю після серії Blackwell, китайські компанії готуються здійснити перші закупівлі.
Читайте також
У Bloomberg раніше зазначали, що постачання можуть розпочати вже в цьому кварталі, а ByteDance (власники TikTok) та Alibaba хочуть закупити більш ніж 200 000 чипів кожна.
На тлі цього акції Nvidia зросли на 2,6%: видання повідомляє, що відкриття китайського ринку для H200 є великою перемогою для компанії.
Поділитися новиною
Також за темою
Китайським техгігантам дозволили готуватися до закупівлі чипів Nvidia H200
Майбутнє автомобілів: GlobalLogic та Elektrobit разом розробляють SDV-рішення для глобального ринку
EcoFlow, Bluetti та інші: як обрати зарядну станцію
На автомобіль впала бурулька або сніг — чи можна отримати компенсацію
Porsche готує оновлення Panamera, яка впевнено обходить Taycan
Бізнес просить цифровізувати процедуру перереєстрації вживаних авто