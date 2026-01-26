Samsung вироблятиме чипи для Nvidia
Компанія Samsung планує розпочати виробництво чипів пам’яті HBM4 нового покоління вже наступного місяця та постачати їх Nvidia.
Про це повідомляє Reuters.
Йдеться про високошвидкісну памʼять, яка є критично важливою для роботи прискорювачів штучного інтелекту Nvidia.
Навіщо це
Компанія намагається наздогнати свого ключового конкурента SK Hynix, який нині є основним постачальником передових HBM-чипів для Nvidia. Раніше затримки Samsung із постачанням такої памʼяті негативно вплинули на її фінансові результати та котирування акцій.
На тлі новини акції Samsung зросли на 2,2%, тоді як папери SK Hynix під час ранкових торгів впали на 2,9%.
Коли будуть відомі деталі
За даними південнокорейського видання Korea Economic Daily, Samsung успішно пройшла кваліфікаційні тести HBM4 для Nvidia та AMD і готується розпочати постачання Nvidia. Офіційно компанії ці повідомлення не коментують. Обсяги майбутніх постачань не розкриваються.
Очікується, що Samsung і SK Hynix детальніше розкажуть про замовлення HBM4 під час оголошення фінансових результатів за четвертий квартал. Тим часом CEO Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що чипи наступного покоління платформи Vera Rubin уже перебувають у повному виробництві й саме вони працюватимуть у парі з памʼяттю HBM4 пізніше цього року.
Раніше ми повідомляли, що Nvidia відмовляється від відеокарт на 16 ГБ через серйозний дефіцит пам’яті.
