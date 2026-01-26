0 800 307 555
Samsung вироблятиме чипи для Nvidia

Технології&Авто
27
Американський технологічний гігант Nvidia є найбільшим виробником ШІ-чипів
Американський технологічний гігант Nvidia є найбільшим виробником ШІ-чипів
Компанія Samsung планує розпочати виробництво чипів пам’яті HBM4 нового покоління вже наступного місяця та постачати їх Nvidia.
Про це повідомляє Reuters.
Йдеться про високошвидкісну памʼять, яка є критично важливою для роботи прискорювачів штучного інтелекту Nvidia.

Навіщо це

Компанія намагається наздогнати свого ключового конкурента SK Hynix, який нині є основним постачальником передових HBM-чипів для Nvidia. Раніше затримки Samsung із постачанням такої памʼяті негативно вплинули на її фінансові результати та котирування акцій.
На тлі новини акції Samsung зросли на 2,2%, тоді як папери SK Hynix під час ранкових торгів впали на 2,9%.
Коли будуть відомі деталі

За даними південнокорейського видання Korea Economic Daily, Samsung успішно пройшла кваліфікаційні тести HBM4 для Nvidia та AMD і готується розпочати постачання Nvidia. Офіційно компанії ці повідомлення не коментують. Обсяги майбутніх постачань не розкриваються.
Очікується, що Samsung і SK Hynix детальніше розкажуть про замовлення HBM4 під час оголошення фінансових результатів за четвертий квартал. Тим часом CEO Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що чипи наступного покоління платформи Vera Rubin уже перебувають у повному виробництві й саме вони працюватимуть у парі з памʼяттю HBM4 пізніше цього року.
Раніше ми повідомляли, що Nvidia відмовляється від відеокарт на 16 ГБ через серйозний дефіцит пам’яті.
