Samsung вироблятиме чипи для Nvidia

Американський технологічний гігант Nvidia є найбільшим виробником ШІ-чипів

Компанія Samsung планує розпочати виробництво чипів пам’яті HBM 4 нового покоління вже наступного місяця та постачати їх Nvidia.

Про це повідомляє Reuters.

Йдеться про високошвидкісну памʼять, яка є критично важливою для роботи прискорювачів штучного інтелекту Nvidia.

Навіщо це

Компанія намагається наздогнати свого ключового конкурента SK Hynix, який нині є основним постачальником передових HBM-чипів для Nvidia. Раніше затримки Samsung із постачанням такої памʼяті негативно вплинули на її фінансові результати та котирування акцій.

На тлі новини акції Samsung зросли на 2,2%, тоді як папери SK Hynix під час ранкових торгів впали на 2,9%.

Коли будуть відомі деталі

За даними південнокорейського видання Korea Economic Daily, Samsung успішно пройшла кваліфікаційні тести HBM 4 для Nvidia та AMD і готується розпочати постачання Nvidia. Офіційно компанії ці повідомлення не коментують. Обсяги майбутніх постачань не розкриваються.

Очікується, що Samsung і SK Hynix детальніше розкажуть про замовлення HBM 4 під час оголошення фінансових результатів за четвертий квартал. Тим часом CEO Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що чипи наступного покоління платформи Vera Rubin уже перебувають у повному виробництві й саме вони працюватимуть у парі з памʼяттю HBM 4 пізніше цього року.

