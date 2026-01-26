0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

SpaceX вивела на орбіту ще 25 супутників: угруповання Starlink наближається до 10 тисяч

Технології&Авто
39
SpaceX вивела на орбіту ще 25 супутників: угруповання Starlink наближається до 10 тисяч
SpaceX вивела на орбіту ще 25 супутників: угруповання Starlink наближається до 10 тисяч
Компанія SpaceX здійснила черговий успішний запуск супутників Starlink із бази Космічних сил Ванденберг у штаті Каліфорнія.
Ракета-носій Falcon 9 стартувала 22 січня о 05:47 за Гринвічем, вивівши на орбіту партію з 25 апаратів для забезпечення широкосмугового інтернету. Приблизно за годину після старту компанія підтвердила успішне розгортання всього корисного навантаження.
Для першого ступеня ракети з індексом Booster 1093 це був уже 13-й політ. Після виконання завдання він успішно здійснив керовану посадку на автономну плавучу платформу Of Course I Still Love You в Тихому океані.

Запуски SpaceX у 2026 році

Цей старт став дев’ятим для SpaceX у 2026 році та 592-м успішним запуском в історії компанії.
Завдяки новій партії кількість активних супутників Starlink на орбіті сягнула приблизно 9500 одиниць. І це далеко не межа: Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) вже надала дозвіл на запуск ще 7500 апаратів другого покоління, що дозволить розширити загальну мережу до 15 тисяч супутників.
За матеріалами:
gsminfo
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems