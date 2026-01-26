SpaceX вивела на орбіту ще 25 супутників: угруповання Starlink наближається до 10 тисяч
Компанія SpaceX здійснила черговий успішний запуск супутників Starlink із бази Космічних сил Ванденберг у штаті Каліфорнія.
Ракета-носій Falcon 9 стартувала 22 січня о 05:47 за Гринвічем, вивівши на орбіту партію з 25 апаратів для забезпечення широкосмугового інтернету. Приблизно за годину після старту компанія підтвердила успішне розгортання всього корисного навантаження.
Для першого ступеня ракети з індексом Booster 1093 це був уже 13-й політ. Після виконання завдання він успішно здійснив керовану посадку на автономну плавучу платформу Of Course I Still Love You в Тихому океані.
Запуски SpaceX у 2026 році
Цей старт став дев’ятим для SpaceX у 2026 році та 592-м успішним запуском в історії компанії.
Завдяки новій партії кількість активних супутників Starlink на орбіті сягнула приблизно 9500 одиниць. І це далеко не межа: Федеральна комісія зі зв’язку США (FCC) вже надала дозвіл на запуск ще 7500 апаратів другого покоління, що дозволить розширити загальну мережу до 15 тисяч супутників.
