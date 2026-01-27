Майбутнє автомобілів: GlobalLogic та Elektrobit разом розробляють SDV-рішення для глобального ринку Сьогодні 21:34 — Технології&Авто

Водій за кермом автомобіля нового покоління.

GlobalLogic Inc., компанія групи Hitachi, оголосила про розширення багаторічного партнерства з Elektrobit — глобальним розробником автомобільного програмного забезпечення. Співпраця спрямована на прискорення розробки та впровадження на ринок платформ програмно-керованих автомобілів нового покоління (Software-Defined Vehicles, SDV).

Про це повідомили в GlobalLogic

Читайте також GlobalLogic розширюється в Європі: компанія отримає офіси в нових країнах

GlobalLogic та Elektrobit співпрацюють понад 15 років. Раніше партнери зосереджувались на технічній підтримці продуктів Elektrobit (як-то внутрішньоавтомобільні системи та програмна архітектура).

Наразі компанії переходять до масштабної спільної розробки SDV-рішень, які мають пришвидшити створення програмного забезпечення для автомобілів.

Коментарі сторін

Віцепрезидент групи та генеральний менеджер автомобільного й промислового бізнесу GlobalLogic Рамкі Крішна зазначив, що розширення співпраці відповідає стратегічному курсу компаній у сфері SDV.

«Мопомагаємо OEM-виробникам прискорювати розробку функцій і впроваджувати готові до серійного виробництва автомобільні програми по всьому світу», — зазначив Рамкі Крішна.

Директор з продуктів Elektrobit Джаганатан Раджагопалан наголосив, що партнерство відкриває доступ до інженерної експертизи світового рівня.

«Разом ми запропонуємо трансформаційні SDV-рішення, яких потребує глобальна індустрія мобільності», — зазначив Джаганатан Раджагопалан.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.