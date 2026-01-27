0 800 307 555
Майбутнє автомобілів: GlobalLogic та Elektrobit разом розробляють SDV-рішення для глобального ринку

Технології&Авто
Водій за кермом автомобіля нового покоління.
GlobalLogic Inc., компанія групи Hitachi, оголосила про розширення багаторічного партнерства з Elektrobit — глобальним розробником автомобільного програмного забезпечення. Співпраця спрямована на прискорення розробки та впровадження на ринок платформ програмно-керованих автомобілів нового покоління (Software-Defined Vehicles, SDV).
Про це повідомили в GlobalLogic.
GlobalLogic та Elektrobit співпрацюють понад 15 років. Раніше партнери зосереджувались на технічній підтримці продуктів Elektrobit (як-то внутрішньоавтомобільні системи та програмна архітектура).
Наразі компанії переходять до масштабної спільної розробки SDV-рішень, які мають пришвидшити створення програмного забезпечення для автомобілів.

Коментарі сторін

Віцепрезидент групи та генеральний менеджер автомобільного й промислового бізнесу GlobalLogic Рамкі Крішна зазначив, що розширення співпраці відповідає стратегічному курсу компаній у сфері SDV.
«Мопомагаємо OEM-виробникам прискорювати розробку функцій і впроваджувати готові до серійного виробництва автомобільні програми по всьому світу», — зазначив Рамкі Крішна.
Директор з продуктів Elektrobit Джаганатан Раджагопалан наголосив, що партнерство відкриває доступ до інженерної експертизи світового рівня.
«Разом ми запропонуємо трансформаційні SDV-рішення, яких потребує глобальна індустрія мобільності», — зазначив Джаганатан Раджагопалан.
Авто
Payment systems