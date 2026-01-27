EcoFlow, Bluetti та інші: як обрати зарядну станцію Сьогодні 18:40 — Особисті фінанси

У сучасному житлі від світла залежить ледь не все. Електроплити, бойлери, індивідуальне опалення, різноманітна побутова техніка працюють за наявності електроенергії. Але в умовах жорстких відключень правила гри змінюються. Станом на сьогодні в українців на першому місці не лише комфорт, а задоволення базових потреб — щоб помешкання було освітленим і теплим. За цих обставин на допомогу приходять альтернативні акумуляторні джерела енергоживлення. Finance.ua підготував огляд зарядних станцій, на які варто звернути увагу взимку 2026.

Як використовувати зарядну станцію у квартирі

Обираючи цей прилад, слід почати з розуміння того, як саме ви плануєте ним користуватися. Є декілька способів це зробити. Почнемо з найпростішого.

Найлегше використовувати зарядну станцію, під’єднавши прилади безпосередньо до неї. Таким чином ви просто вмикаєте електроприлад в розетку на самій станції і він починає працювати по принципу як від великого павербанка. У деяких випадках краще під’єднувати техніку через стабілізатори, щоб уникнути її виходу з ладу. Додатково можна скористатися і подовжувачем, якщо потрібно ввімкнути одночасно більше приладів, ніж розеток в зарядній станції.

Складніший спосіб — інтегрувати зарядну станцію безпосередньо в електрощиток. Для цього слід запросити електрика, який правильно під’єднає прилад і налаштує його роботу. Надалі, коли зникатиме світло, пристрій може заживлювати квартиру в автоматичному або ручному режимах. Залежно від того, як саме його налаштує фахівець.

До речі, страхування квартири — це надійний спосіб убезпечити себе від фінансових витрат, які можуть виникнути, якщо ваше майно буде пошкоджено, або знищено. Навіть через військові дії.

Як обрати зарядну станцію

Коли ви визначитеся зі способом використання приладу, можна переходити до розрахунку потрібної потужності. Це можуть бути 0,5 кВт, 1 кВт, 3 кВт тощо. Станції невеликої потужності вистачить, щоб ввімкнути Wi-Fi роутер, ноутбук, телевізор чи холодильник. А щоб користуватися електрочайником чи праскою, знадобиться пристрій з більшою потужністю.

Зорієнтуватися можна самостійно, вивчивши показники потужності електроприладів. Наприклад:

Електроприлад Потужність, кВт Електроплита 2,5−3,5 Електрична духовка 1,6 Електрочайник 2,2 Пральна машина 0,8−2,2 Пилосмок 2 Бойлер 1,5−2,5 Обігрівач 1,2−2,0 Праска 1,0−2,4 Холодильник 0,3−0,9 Мікрохвильова піч 0,6−1,5 Телевізор 0,08−0,14 Комп’ютер 0,065−0,45

Інший важливий показник для вибору зарядної станції — місткість батареї. Від цього залежить, скільки часу вона зможе працювати в автономному режимі.

Як правило, енергомісткість зарядної станції виробники вказують у значенні Вт·год. Відштовхуючись від цього можна розрахувати приблизний час автономної роботи пристрою, розділивши енергомісткість станції на потужність споживання одного чи декількох приладів.

Наприклад, місткість батареї EcoFlow DELTA 2 становить 1024 Вт·год. Якщо до нього під’єднати 400-ватний холодильник і 100-ватний телевізор, то заряду вистачить приблизно на дві години. А якщо 90-ватний ноутбук та 15-ватний роутер, то станція пропрацює понад 9 годин.

Обираючи зарядну станцію важлива також наявність розеток (це може бути одна, дві чи навіть чотири і більше. — Ред.), різних USB портів, додаткових роз’ємів таких як автоприкурювачі, DC виходи, порт Anderson тощо.

З погляду довговічності, під час вибору зарядної станції варто звертати увагу на тип акумулятора (літій-іонний чи літій-залізо-фосфатний), якість збірки і матеріалів корпусу, ефективну систему управління зарядом для запобігання деградації батареї тощо.

Для того, щоб пристрій прослужив довше, слід дотримуватися й умов експлуатації — не використовувати в екстремальних температурах та зберігати станцію в належних умовах.

Вирішальними в разі вибору зарядної станції можуть стати і додаткові опції. Наприклад, наявність дисплея, ручки для перенесення чи коліс для транспортування квартирою. Остання опція може бути особливо корисною, адже вага станцій варіюється в середньому від 4−5 кг до 20−30 кг.

Огляд популярних моделей 2026 року

У цьому розділі розглянемо деякі моделі зарядних станцій, які найбільше купують українці. До переліку увійшли прилади з різними показниками потужності. А розташували ми їх у порядку від найдешевших до найдорожчих.

Тож, дослідимо детальніше найпопулярніші моделі зарядних станцій в Україні, які є в наявності станом на кінець січня 2026.

Vinnic Pollux Power Station PS600W-518 (PS600W-518wh)

Головні характеристики:

Параметр Значення Ціна 12 999 грн Потужність 600 Вт Ємність батареї 518,4 Вт·год Тип акумуляторів Li-Ion Кількість розеток 1 Час заряджання від мережі 6 годин

Це компактна і легка зарядна станція вагою всього 6 кілограмів. Має зручну ручку для транспортування та дисплей. Пристрою цілком вистачить, щоб заряджати гаджети та ноутбук, ввімкнути Wi-Fi роутер.

Телевізор може працювати від станції протягом 6 годин, а газовий котел — 4,5 години. Водночас пристрій довго заряджається та має небагато циклів заряду (лише 500, тоді як інші зарядні станції по 3000 — 5000).

Zese ZS102

Головні характеристики:

Параметр Значення Ціна 14 700 грн Потужність 500 Вт Ємність батареї 550 Вт·год Тип акумуляторів Li-Ion Кількість розеток 1 Час заряджання від мережі 6 годин

ZESE ZS102 — ще одна популярна серед покупців модель бюджетної невеликої зарядної станції.

Втім вона має вже більший термін служби батареї, ніж у вищезгаданій моделі: 1500 циклів зі збереженням 80% місткості. Подача живлення можлива на шість пристроїв одночасно. З плюсів користувачі відзначають тиху роботу та зручність в експлуатації.

Vtoman FlashSpeed 600

Головні характеристики:

Параметр Значення Ціна 22 999 грн Потужність 600 Вт Ємність батареї 499 Вт·год Тип акумуляторів LiFePO4 Кількість розеток 2 Час заряджання від мережі 1,2 години

Потужність цієї моделі приблизно така ж сама, як і в попередніх двох, відповідно її теж вистачить на зарядку гаджетів та малозатратних за споживанням електроенергії приладів.

Водночас ця станція має дві розетки, зрозумілий дисплей та швидко заряджається, що особливо актуально в умовах, коли світло вмикають лише на кілька годин поспіль.

Navitel NS1000 808Wh (8594181744768)

Головні характеристики:

Параметр Значення Ціна 22 999 грн Потужність 1000 Вт Ємність батареї 808 Вт·год Тип акумуляторів Li-Ion Кількість розеток 2 Час заряджання від мережі 6−8 годин

Ця зарядна станція має вбудований акумулятор літій-іонного типу місткістю 808.08 Вт·год. Відповідно вона відносно довго заряджається від мережі до повного заряду (понад 6 годин). Водночас її вистачає в середньому на 8−12 годин роботи, а ввімкнути можна навіть пральну машину. Станція має вбудований ліхтар, дві розетки та ще 10 роз’ємів різних форматів (Type-C, USB, DC).

Must EM1024S

Головні характеристики:

Параметр Значення Ціна 26 999 грн Потужність 1000 Вт Ємність батареї 1280 Вт·год Тип акумуляторів LiFePO4 Кількість розеток 2 Час заряджання від мережі 2 години

Станція надійна і потужна водночас. Місткість батареї 1280 Вт·год забезпечує тривалий час роботи для побутових приладів, вистачає на 7−10 годин, залежно від навантаження. Заряджати станцію можна від мережі, а можна від сонячних батарей, зробивши її незалежною від відключень електроенергії. Станція має багато портів: USB Type-A, USB Type-C, прикурювач 12 В і розетку 220 В. З мінусів — користувачі відзначають шум під час запуску та зарядки.



Anker 535 PowerHouse — 512Wh/AC

Головні характеристики:

Параметр Значення Ціна 29 999 грн Потужність 716 Вт Ємність батареї 512 Вт·год Тип акумуляторів Li-Ion Кількість розеток 2 Час заряджання від мережі 3,5 години

Виробник запевняє, що зарядну станцію можна віднести до довговічних, адже вона має стійкий до падінь корпус та преміальні літій-залізо-фосфатні (LiFePO4) акумулятори, розраховані на 3000 циклів заряджання. У станції є розумний режим.

Щоб зменшити втрату енергії, вона вимикається відразу після повного заряджання пристроїв. Також пристрій має вбудований світлодіодний ліхтар та дисплей, який показує залишок заряду батареї, поточний стан входу та виходу, а також приблизний час заряджання.

EcoFlow River 3 Max Plus Wireless (EFRIVER3MP-Wireless-EU-CBOX)

Головні характеристики:

Параметр Значення Ціна 33 999 грн Потужність 600 Вт Ємність батареї 858 Вт·год Тип акумуляторів LiFePO4 Кількість розеток 3 Час заряджання від мережі 2 години

Зарядні станції EcoFlow — одні із лідерів на ринку. Вони вирізняються високою якістю, компактністю, зручністю та легкістю. Модель River 3 Plus (Wireless) має модульну конструкцію з павербанком Rapid (5000 мА·г), що від’єднується, і можливістю розширення місткості за допомогою додаткової батареї (Extra Battery).

Пристрій швидко заряджається не лише від мережі, але від автомобіля чи навіть генератора. На відміну від інших станцій, EcoFlow мають довший термін придатності (як правило, 5 років) та нижчу робочу температуру (-20 °C замість стандартних -10 °C в інших пристроях).

Powerness Hiker U1000B

Головні характеристики:

Параметр Значення Ціна 33 999 грн Потужність 1000 Вт Ємність батареї 768 Вт·год Тип акумуляторів LiFePO4 Кількість розеток 2 Час заряджання від мережі 3 години

Номінальна потужність цієї станції становить 1000 Вт, з можливістю підвищення до 2000 Вт завдяки функції X-Boost. Пристрій добре підходить для резервного джерела енергії вдома, адже має вбудовані функції захисту (від короткого замикання, перегріву, навантаження, перенапруги та перевищення струму), що гарантує додаткову безпеку для підключених приладів.

Ця зарядна станція також обладнана дисплеєм та навіть підтримує безпровідну зарядку.

Bluetti AC180 (BLU_AC180)

Головні характеристики:

Параметр Значення Ціна 42 999 грн Потужність 1800 Вт Ємність батареї 1152 Вт·год Тип акумуляторів LiFePO4 Кількість розеток 2 Час заряджання від мережі 1,8 години

Bluetti — ще один лідер ринку і не дивно, що станції цього бренду є в переліку найпопулярніших серед асортименту українських магазинів побутової техніки. Модель AC180 вирізняється високою потужністю, якої вистачить, щоб задовольнити більшість побутових потреб у живленні — наприклад, під’єднати мікрохвильову піч, холодильник, кавомашину тощо.

Станція має зручну ручку для перенесення та важить 16 кілограмів. Акумулятор заряджається за коротких проміжок часу, а його вистачає на понад 3500 циклів заряджання.

Choetech BS008

Головні характеристики:

Параметр Значення Ціна 59 999 грн Потужність 2400 Вт Ємність батареї 2048 Вт·год Тип акумуляторів LiFePO4 Кількість розеток 3 Час заряджання від мережі 2 години

Найдорожча у нашій добірці, але і найпотужніша зарядна станція. Станція відмінно працює в широкому діапазоні температур — від -10 до +40 °C. Забезпечує стабільну та безпечну роботу пристроїв, здатна заживити навіть найбільш енергозатратні прилади в помешканні.

Термін придатності станції 2 роки, а батареї вистачає на понад 3500 циклів повного заряду.

Висновок

Вибір зарядної станції залежить від багатьох чинників, але всі вони будуть обертатися довкола ваших потреб, очікувань та фінансових можливостей. Зорієнтуватися самостійно в цьому питанні цілком реально.

Зарядна станція на практиці може стати справжньою паличкою-рятівничкою. Головне, встигати її заряджати і памʼятати, що навіть найтемніші дні обовʼязково рано чи пізно залишаться позаду.

