Українцям дозволили заряджатися на «Новій пошті»: що не можна брати

Як повідомила «Нова пошта», попри критичний стан енергетики, відділення Нової пошти готові допомагати й ділитися електроенергією.
Що можна у відділенні
Поки вистачає потужностей генераторів, ви можете:
- підзарядити телефон, ноутбук, планшет, навушники чи павербанк;
- підключитися до нашого Wi-Fi та провести онлайн-зустріч;
- зняти готівку (з комісією, без комісії — з картою NovaPay);
- для мам і дітей — скористатися небулайзером для інгаляцій.
Що не можна
Щоб енергії вистачило всім, не можна підключати пристрої з великим споживанням, такі як фени, зарядні станції понад 300 Вт/год та інші.
Нагадаємо, з 1 грудня 2025 року Нова пошта оновила частину тарифів. Компанія повідомила, що частину тарифів залишає без змін або знижує там, де це можливо.Так, вартість доставки посилок до 2 кг становитиме:
- по місту — 60 грн;
- по Україні — 80 грн.
Раніше ми писали, що варто знати перед вибором, які у станцій можливості і ціни на них.
Водночасвідключення світла та нестабільність в енергосистемі часто супроводжуються «стрибками» напруги. Якщо після чергового ввімкнення ваш холодильник відмовився працювати, а телевізор зустрів вас запахом горілого — це привід не для розпачу, а для рішучих юридичних дій. Finance.ua розповідає, як можна компенсувати збитки.
