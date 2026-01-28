Українцям дозволили заряджатися на «Новій пошті»: що не можна брати Сьогодні 15:15 — Особисті фінанси

Як повідомила «Нова пошта», попри критичний стан енергетики, відділення Нової пошти готові допомагати й ділитися електроенергією.

Що можна у відділенні

Поки вистачає потужностей генераторів, ви можете:

підзарядити телефон, ноутбук, планшет, навушники чи павербанк;

підключитися до нашого Wi-Fi та провести онлайн-зустріч;

зняти готівку (з комісією, без комісії — з картою NovaPay);

для мам і дітей — скористатися небулайзером для інгаляцій.

Що не можна

Щоб енергії вистачило всім, не можна підключати пристрої з великим споживанням, такі як фени, зарядні станції понад 300 Вт/год та інші.

Нагадаємо, з 1 грудня 2025 року Нова пошта оновила частину тарифів. Компанія повідомила, що частину тарифів залишає без змін або знижує там, де це можливо.Так, вартість доставки посилок до 2 кг становитиме:

по місту — 60 грн;

по Україні — 80 грн.

Раніше ми писали , що варто знати перед вибором, які у станцій можливості і ціни на них.

Водночасвідключення світла та нестабільність в енергосистемі часто супроводжуються «стрибками» напруги. Якщо після чергового ввімкнення ваш холодильник відмовився працювати, а телевізор зустрів вас запахом горілого — це привід не для розпачу, а для рішучих юридичних дій. Finance.ua розповідає, як можна компенсувати збитки.

