Молдова продовжила тимчасовий захист українців — терміни та умови Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Українські біженці будуть користуватися тимчасовим захистом у Республіці Молдова до 1 березня 2027 року.

Українські біженці будуть користуватися тимчасовим захистом у Республіці Молдова до 1 березня 2027 року.

Відповідне рішення ухвалив уряд Молдови, передає «Європейська правда» з посиланням на повідомлення уряду.

В уряді запевнили, що Молдова продовжує солідарно підтримувати Україну, допомагати українцям, які шукають притулку від нелюдської та незаконної війни, розпочатої росією, та виступати за справедливий і тривалий мир.

Що це дає

«Цей захід забезпечує стабільність, передбачуваність і безперервність для переміщених осіб, які живуть і працюють у нашій країні. Ми продовжуємо надавати захист вразливим групам населення, забезпечуючи доступ до освіти, охорони здоров’я та роботи», — заявила міністерка внутрішніх справ Даніелла Місаїл-Нічітін, коментуючи продовження тимчасового захисту.

Читайте також Молдова знизила тариф на транзит газу до України

Новий механізм продовження статусу тимчасового захисту за допомогою електронної заявки дозволить оновлювати статистичні дані про присутність переміщених осіб на території Молдови, сприяючи ефективному управлінню державними ресурсами, підтримці безпеки та уникненню перевантаження системи надання притулку.

У 2024 та 2025 роках документи, що посвідчують особу бенефіціарів, були автоматично продовжені, а тим часом багато людей покинули Республіку Молдова.

Що треба зробити

Бенефіціари тимчасового захисту, які вже отримали цей статус, повинні будуть подати заявку на продовження в електронному форматі в період з 1 лютого по 30 квітня 2026 року.

Якщо юридичні умови для продовження будуть виконані, статус бенефіціара тимчасового захисту буде автоматично продовжено в інформаційній системі, а термін дії документа, що посвідчує особу, буде оновлено без фізичної явки бенефіціара. Особа зможе перевірити продовження захисту, відсканувавши QR-код на зворотному боці документа.

Якщо бенефіціар тимчасового захисту не подасть онлайн-заяву протягом зазначеного періоду, тимчасовий захист припиниться, але буде можливість подати нову заяву.

Водночас рішення передбачає обов’язок неповнолітніх, які користуються тимчасовим захистом і яким виповнилося 14 років у період з 1 березня 2023 року по 1 січня 2026 року, з’явитися до Головної інспекції з питань міграції для зняття відбитків пальців.

Кількість біженців

Станом на 1 березня 2023 року понад 87 тисяч осіб з України подали заявки на тимчасовий захист на території нашої країни, з них близько 20 тисяч — діти. У Республіці Молдова діє 18 центрів тимчасового розміщення, місткістю 1111 місць, заповненість яких становить 82%.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.