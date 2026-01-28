0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Молдова продовжила тимчасовий захист українців — терміни та умови

Особисті фінанси
42
Українські біженці будуть користуватися тимчасовим захистом у Республіці Молдова до 1 березня 2027 року.
Українські біженці будуть користуватися тимчасовим захистом у Республіці Молдова до 1 березня 2027 року.
Українські біженці будуть користуватися тимчасовим захистом у Республіці Молдова до 1 березня 2027 року.
Відповідне рішення ухвалив уряд Молдови, передає «Європейська правда» з посиланням на повідомлення уряду.
В уряді запевнили, що Молдова продовжує солідарно підтримувати Україну, допомагати українцям, які шукають притулку від нелюдської та незаконної війни, розпочатої росією, та виступати за справедливий і тривалий мир.

Що це дає

«Цей захід забезпечує стабільність, передбачуваність і безперервність для переміщених осіб, які живуть і працюють у нашій країні. Ми продовжуємо надавати захист вразливим групам населення, забезпечуючи доступ до освіти, охорони здоров’я та роботи», — заявила міністерка внутрішніх справ Даніелла Місаїл-Нічітін, коментуючи продовження тимчасового захисту.
Читайте також
Новий механізм продовження статусу тимчасового захисту за допомогою електронної заявки дозволить оновлювати статистичні дані про присутність переміщених осіб на території Молдови, сприяючи ефективному управлінню державними ресурсами, підтримці безпеки та уникненню перевантаження системи надання притулку.
У 2024 та 2025 роках документи, що посвідчують особу бенефіціарів, були автоматично продовжені, а тим часом багато людей покинули Республіку Молдова.

Що треба зробити

Бенефіціари тимчасового захисту, які вже отримали цей статус, повинні будуть подати заявку на продовження в електронному форматі в період з 1 лютого по 30 квітня 2026 року.
Якщо юридичні умови для продовження будуть виконані, статус бенефіціара тимчасового захисту буде автоматично продовжено в інформаційній системі, а термін дії документа, що посвідчує особу, буде оновлено без фізичної явки бенефіціара. Особа зможе перевірити продовження захисту, відсканувавши QR-код на зворотному боці документа.
Читайте також
Якщо бенефіціар тимчасового захисту не подасть онлайн-заяву протягом зазначеного періоду, тимчасовий захист припиниться, але буде можливість подати нову заяву.
Водночас рішення передбачає обов’язок неповнолітніх, які користуються тимчасовим захистом і яким виповнилося 14 років у період з 1 березня 2023 року по 1 січня 2026 року, з’явитися до Головної інспекції з питань міграції для зняття відбитків пальців.

Кількість біженців

Станом на 1 березня 2023 року понад 87 тисяч осіб з України подали заявки на тимчасовий захист на території нашої країни, з них близько 20 тисяч — діти. У Республіці Молдова діє 18 центрів тимчасового розміщення, місткістю 1111 місць, заповненість яких становить 82%.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems