Україна та Молдова продовжили «транспортний безвіз» ще на два роки — Finance.ua

Україна та Молдова продовжили «транспортний безвіз» ще на два роки
укр
Казна та Політика
6
Міністерство розвитку громад та територій України та Міністерство інфраструктури та регіонального розвитку Республіки Молдова домовились про продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між країнами до кінця 2027 року.
Відповідне рішення було схвалено під час засідання Змішаної комісії з перевезень у Кишиневі. Міністерство розвитку громад та територій представляв Заступник Міністра Сергій Деркач.

Що це дає

Завдяки продовженню лібералізації перевезень українські та молдавські перевізники і надалі можуть виконувати двосторонні та транзитні перевезення автомобільним транспортом без спеціальних дозволів.
«За минулий рік товарообіг між Україною та Молдовою зріс на 12% та склав близько 1,1 млрд доларів. Велику роль у цьому відіграє саме лібералізація автомобільних перевезень між нашими країнами, адже бездозвільний проїзд дає можливості доставляти товари без обмежень під час перевезень. Окрім цього, Молдова важлива для нашого бізнесу з точки зору транзитних перевезень, адже таким чином наш бізнес має доступ до ринків інших країн. Вдячний молдавським колегам за спільну роботу з розвитку економік обох держав», — наголосив Віце-прем'єр міністр з відновлення — Міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.
За матеріалами:
Finance.ua
