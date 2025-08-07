Уряд пропонує 10-річну гарантію на новобудови — Finance.ua

Уряд пропонує 10-річну гарантію на новобудови Сьогодні 13:02 — Казна та Політика

Уряд пропонує 10-річну гарантію на новобудови

Кабінет Міністрів підтримав зміни до законодавства, що посилюють захист прав споживачів на ринку нерухомості. Йдеться про гарантії якості новобудов після введення їх в експлуатацію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій.

Зараз, якщо власник квартири у новобудові після прийняття будинку в експлуатацію виявляє певні недоліки, він не має можливості врегулювати це питання із забудовником і часто вимушений за власні кошти проводити ремонтні роботи. Новий законопроєкт покликаний змінити це.

Що змінить законопроєкт

Проєкт Закону «Про внесення змін до статті 884 Цивільного кодексу України щодо надання гарантійного строку на закінчені будівництвом об’єкти, які прийнято в установленому порядку в експлуатацію» передбачає, що забудовник або його правонаступник нестимуть відповідальність за якість об’єкта протягом тривалого часу після введення його в експлуатацію. Зокрема, вони мають усунути недоліки або компенсувати витрати, якщо власник самостійно виконав ремонт.

Основні положення документа:

гарантійний строк на будівлі становитиме не менше 10 років з моменту введення об’єкта в експлуатацію. Це не стосується об’єктів, збудованих за будівельним паспортом або тих, що належать до класу незначних наслідків (СС1) і зведені господарським способом;

забудовник або його правонаступник відповідатимуть за виявлені в межах гарантійного строку дефекти, що впливають на експлуатацію об’єкта. Окрім ситуацій, коли забудовник може довести свою непричетність;

якщо власник сам усуне недоліки, витрати йому мають компенсувати в повному обсязі;

спори між власником і забудовником або його правонаступником вирішуватимуться в судовому порядку.

Нагадаємо, як свідчать дані Державної служби статистики, за січень-березень 2025 року в Україні розпочали будівництво 22,7 тис. квартир загальною площею 1,4 млн кв.м. Це на 35% більше за кількістю та на 52% більше за площею, ніж за аналогічний період 2024 року.

Для порівняння, за аналогічний період минулого року стартувало зведення 16,7 тис. квартир загальною площею 919,1 тис. кв.м.

У 2025 році середній бюджет на придбання нерухомості серед українців знизився , тоді як орендарі, навпаки, готові витрачати більше. Найбільший попит мають квартири на вторинному ринку. Також користувачі розглядають приватні будинки від власників. Новобудови (як квартири, так і будинки) посідають третю та четверту позиції за популярністю. Зараз найбільшою є частка тих, хто планує витратити від $30 до $50 тис.

