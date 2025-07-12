В Україні активізувалося зведення нового житла: де будують найбільше — Finance.ua
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В Україні активізувалося зведення нового житла: де будують найбільше

Нерухомість
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В Україні активізувалося зведення нового житла: де будують найбільше
В Україні активізувалося зведення нового житла: де будують найбільше
За січень-березень 2025 року в Україні розпочали будівництво 22,7 тис. квартир загальною площею 1,4 млн кв.м. Це на 35% більше за кількістю та на 52% більше за площею, ніж за аналогічний період 2024 року.
Про це свідчать дані Державної служби статистики, повідомляє ЛУН.
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Для порівняння, за аналогічний період минулого року стартувало зведення 16,7 тис. квартир загальною площею 919,1 тис. кв.м.

Де будують найбільше

Найбільше квартир у першому кварталі поточного року почали будувати у Київській області — 9292 квартири загальною площею 594,6 тис. квадратних метрів.

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На другому місці — Львівська область, де стартувало будівництво 3067 нових квартир загальною площею 247,9 тис. кв.м.
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Третю сходинку посідає м. Київ. За перші три місяці року столичні забудовники почали зводити 1711 нових квартир загальною площею 145,3 тис. кв.м.
До лідерів за обсягами нового будівництва також потрапили:
  • Івано-Франківська обл. — 1530 квартир;
  • Вінницька обл. — 973 кв.;
  • Закарпатська обл. — 968 кв.;
  • Чернівецька обл. — 965 кв.;
  • Волинська обл. — 923 кв.
«Такі показники можуть свідчити свідчить про активізацію девелоперської діяльності в країні та потенційне збільшення пропозиції на ринку нерухомості в найближчі 2−5 років», — зазначають аналітики.
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Нагадаємо, під час війни в Україні собівартість будівництва зросла на 10−30% залежно від класу проєкту. Водночас на будівництвах відчувається значний дефіцит кваліфікованої робочої сили.
На думку експерта, після закінчення війни житлова нерухомість залишиться основним сегментом інвестування, особливо у бізнес та преміальному сегменті в центрі столиці.
За даними Dim. ria, у червні 2025 року інтерес до новобудов серед українців знизився майже в усіх регіонах. Водночас спостерігається значний спалах попиту на вторинну нерухомість у деяких областях.
Ціни на первинному ринку в більшості регіонів демонструють стабільність: ціни впродовж місяця коливались в межах кількох відсотків. Найбільше падіння попиту зафіксовано у Чернігівській (-29%), Житомирській (-27%) та Волинській (-25%) областях.
За матеріалами:
Finance.ua
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