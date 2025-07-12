В Україні активізувалося зведення нового житла: де будують найбільше — Finance.ua

В Україні активізувалося зведення нового житла: де будують найбільше Сьогодні 10:03 — Нерухомість

В Україні активізувалося зведення нового житла: де будують найбільше

За січень-березень 2025 року в Україні розпочали будівництво 22,7 тис. квартир загальною площею 1,4 млн кв.м. Це на 35% більше за кількістю та на 52% більше за площею, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це свідчать дані Державної служби статистики, повідомляє ЛУН.

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Для порівняння, за аналогічний період минулого року стартувало зведення 16,7 тис. квартир загальною площею 919,1 тис. кв.м.

Де будують найбільше

Найбільше квартир у першому кварталі поточного року почали будувати у Київській області — 9292 квартири загальною площею 594,6 тис. квадратних метрів.

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На другому місці — Львівська область, де стартувало будівництво 3067 нових квартир загальною площею 247,9 тис. кв.м.

Третю сходинку посідає м. Київ. За перші три місяці року столичні забудовники почали зводити 1711 нових квартир загальною площею 145,3 тис. кв.м.

До лідерів за обсягами нового будівництва також потрапили:

Івано-Франківська обл. — 1530 квартир;

Вінницька обл. — 973 кв.;

Закарпатська обл. — 968 кв.;

Чернівецька обл. — 965 кв.;

Волинська обл. — 923 кв.

«Такі показники можуть свідчити свідчить про активізацію девелоперської діяльності в країні та потенційне збільшення пропозиції на ринку нерухомості в найближчі 2−5 років», — зазначають аналітики.

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Нагадаємо, під час війни в Україні собівартість будівництва зросла на 10−30% залежно від класу проєкту. Водночас на будівництвах відчувається значний дефіцит кваліфікованої робочої сили.

На думку експерта, після закінчення війни житлова нерухомість залишиться основним сегментом інвестування, особливо у бізнес та преміальному сегменті в центрі столиці.

За даними Dim. ria, у червні 2025 року інтерес до новобудов серед українців знизився майже в усіх регіонах. Водночас спостерігається значний спалах попиту на вторинну нерухомість у деяких областях.

Ціни на первинному ринку в більшості регіонів демонструють стабільність: ціни впродовж місяця коливались в межах кількох відсотків. Найбільше падіння попиту зафіксовано у Чернігівській (-29%), Житомирській (-27%) та Волинській (-25%) областях.

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