В Україні хочуть створити цифрову систему для обліку квартирних черг і житла — Finance.ua

В Україні хочуть створити цифрову систему для обліку квартирних черг і житла Сьогодні 09:02 — Нерухомість

В Україні хочуть створити цифрову систему для обліку квартирних черг і житла

Нова цифрова система виведе житлову чергу з тіні. Вперше стане видно, скільки людей реально чекають, на яких умовах і яке рішення можна запропонувати кожному — без втручання чиновників.

Про це заявила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, голову партії «Слуга Народу» Олена Шуляк в інтерв’ю виданню «Комерсант Український»

За її словами, наразі в Україні ніхто не може точно сказати, скільки людей стоїть у квартирних чергах. Єдине, що відомо напевно — їх дуже багато, більше ніж 600 тис. українців, які чекають обіцяного житла від держави десятиліттями. Втім, це дані десятилітньої давнини — останніми роками підрахунками особливо ніхто не займався.

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«Різні черги — службове житло, неслужбове, фрагментовані списки, відсутність синхронізації між громадами й установами — все це унеможливлює визначення реальної кількості людей, що справедливо потребують поліпшення житлових умов. Але розуміння їхньої точної кількості надважливе у контексті ефективності майбутньої житлової реформи», — наголосила Шуляк.

Щоб це змінити, в Україні планують запуск Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи — цифрової платформи, яка, серед іншого, дозволить об’єднати всі черги, сформувати реальну картину попиту на житло та запропонувати людям найкращі варіанти вирішення їхнього житлового питання.

Цифрова система матиме кілька ключових функцій:

Об’єднання всіх черг в єдину прозору базу. Це дозволить нарешті побачити, хто саме претендує на житло, на яких підставах і в якій послідовності. Пошук оптимального рішення для кожної людини. Платформа аналізуватиме доходи, соціальний статус (наприклад, ВПО, людина з інвалідністю), наявність житла і пропонуватиме конкретні варіанти — пільгову іпотеку, соціальне житло, лізинг, програми роботодавця тощо. Усунення чиновника з процесу ухвалення рішення. Людина отримуватиме пропозицію автоматично, без ручного втручання. Це стане одним з антикорупційних запобіжників, коли чиновники за хабарі вручну рухають черги.

«Наша задача — усунути чиновника там, де рішення може ухвалити система. Це те саме, що ми зробили в будівельній сфері, коли у 2019-му запустили ЄДЕССБ. На старті теж було нерозуміння, а тепер — це успішне цифрове рішення, яке економить людям місяці часу», — зазначила Шуляк.

Окремо Шуляк зазначила, що платформа стане критично важливою для вирішення житлового питання внутрішньо переміщених осіб, які найчастіше опиняються без житла і поза системною підтримкою.

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«Цифрова система — це можливість знайти рішення не лише для ВПО, але й для кожного, хто реально потребує житла. Це буде точка входу, як у випадку з ЄДЕССБ», — сказала вона.

Щодо термінів запуску цифрової системи, яка допоможе у вирішенні цих питань, парламентарка сказала, що вони залежатимуть від ухвалення законопроєкту № 12377 «Про основні засади житлової політики», дедлайном для якого є 4 квартал 2025 року — це вимога програми Ukraine Facility, за якою ЄС надає Україні 50 млрд євро.

«Це не просто новий закон. Це старт житлової реформи. І цифрова платформа — один з її ключових інструментів», — резюмувала Шуляк.

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