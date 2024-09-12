В уряді запропонували спосіб вирішити питання квартирних черг — Finance.ua

В уряді запропонували спосіб вирішити питання квартирних черг Вчора 14:05 — Нерухомість

В уряді запропонували спосіб вирішити питання квартирних черг

Станом на сьогодні в Україні стоять у квартирних чергах майже 2% громадян, з яких щорічно отримують квартири від держави не більше 200 українців. Можливістю вирішити питання квартирних черг, які майже не рухаються десятиліттями, може стати фонд соціального житла, з якого таке житло надаватиметься українцям за певних умов.

Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк.

За її словами, на обліку у квартирних чергах сьогодні перебуває близько 600 тисяч українців, що складає майже 2% громадян від кількості населення.

Черга практично не рухається вже багато років — квадратні метри від держави щорічно отримують від 100 до 200 людей. Причина — відсутність у держави фонду, з якого таке житло може надаватися, оскільки він був знищений у 90-х роках минулого століття внаслідок приватизації.

«Нині 98% всього житлового фонду знаходиться у приватній власності, тому для забезпечення потреб у житлі своїх мешканців громадам оперувати нічим. Це стало результатом масштабної приватизації у 90-х роках минулого століття. Тому для створення і успішного функціонування житлового фонду соціального призначення, з якого зокрема надаватиметься житло для соціальної оренди, приватизацію житла потрібно заборонити», — зазначила Шуляк.

Голова профільного комітету зауважила, що звести нанівець проблему квартирних черг і вирішити таким чином житлове питання українців, які у них стоять, може ухвалення нового житлового законодавства. Робота над його створенням вже ведеться — законодавча рамка «Про основні засади житлової політики» вже створена і незабаром законопроєкт зареєструють у парламенті. Більше того, не чекаючи ухвалення рамкового закону, депутати почали розробляти інший законопроєкт, що буде частиною рамкового — «Про фонд соціального житла», з якого і можна буде отримати житло.

«Цей фонд буде на балансі громад і для того, щоб з його допомогою можна було вирішити житлове питання, він повинен бути на мільйони квадратних метрів», — додала Шуляк.

Як це працюватиме

Громада, на балансі якої перебуватиме відповідний житловий фонд, надаватиме його в соціальну оренду, платежі від якої направлятимуться в місцеві бюджети — револьверні фонди, в яких вони будуть накопичуватись для цільового використання. Це може бути або покращення того житлового фонду, який вже є на балансі, або ж для нових житлових об’єктів, які будуть використовуватись з такою ж ціллю. Також, зазначила Шуляк, квартиру, яку винаймали за умовами соціальної оренди, можна буде з часом викупити. Тобто, буде запроваджена так звана оренда з правом викупу.

Крім цього, з фонду соціального житла можна буде отримувати службове житло, але з однією умовою — таке житло не можна буде приватизовувати, тобто воно надаватиметься у тимчасове користування. Саму приватизацію житла в Україні скасують через рік після ухвалення нового житлового законодавства. Без цього буде неможливо продовжувати наповнювати фонд соціального житла, пояснила Шуляк.

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