Попит на іпотеку в Іспанії впав на 40%: чого очікувати далі

Попит на іпотеку прискорює своє падіння та вказує на подальше скорочення протягом решти року. Згідно з даними Банку Іспанії, кількість заявок на отримання кредитів на купівлю житла, отриманих банками, різко скоротилася на 40% у третьому кварталі, що є найбільшим квартальним падінням за останні три роки.

Про це пише Іdealista

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Попит на кредити в Іспанії знизився в усіх сегментах, хоча у випадку фінансування компаній та кредитів домогосподарствам на споживання та інші цілі він був менш інтенсивним, ніж у випадку кредитів, призначених для купівлі житла.

За даними опитаних банків, два підвищення процентних ставок, здійснені Європейським центральним банком (ЄЦБ) у період з червня по вересень, які призвели до зростання ціни на гроші до 2,5%, стали основним фактором, що порушує попит на кредити в усіх трьох сегментах, хоча це не був єдиний фактор, що вплинув на попит на іпотеку: «гірші перспективи ринку нерухомості» також відіграли свою роль.

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Падіння попиту на іпотеку поширилося по всій єврозоні, де також відбулося найбільше падіння за останні три роки. Згідно з опитуванням, проведеним Європейським центральним банком (ЄЦБ) у період з кінця вересня до початку жовтня серед 159 банків єврозони, кількість заявок на іпотечні кредити влітку скоротилася на 27% порівняно з падінням на 15% у попередньому кварталі та найрізкішим падінням з аналогічного періоду 2013 року, що значно перевищило прогнози банків (-12%).

Що в інших країнах

Поряд з Іспанією, значне падіння також спостерігалося в Німеччині та Франції, тоді як попит залишався стабільним в Італії.

Головний орган монетарної та фінансової влади єврозони наголошує, що «еволюція процентних ставок чинила суттєвий тиск на зниження попиту на іпотечні кредити та негативно впливала на це дедалі суттєвішим чином протягом третього кварталу поспіль», і додає, що двома іншими вирішальними факторами були зниження споживчої довіри та погіршення перспектив ринку житла.

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Влітку також спостерігалося чисте збільшення частки заявок на іпотечні кредити, відхилених банками єврозони, на 5%, що перевищує середній історичний показник у 4%, зафіксований з 2015 року.

Прогнози

Забігаючи наперед на останній квартал року, банки єврозони очікують «ще більше та більш виражене» чисте падіння попиту на іпотечні кредити, яке, за оцінками, скоротиться на 36%.

Особливо виділяється випадок Франції, країни, яка може зареєструвати «особливо виражене» падіння на 88%. Якщо це станеться, такий крах буде порівнянний лише з тим, що був зафіксований у четвертому кварталі 2022 року в історичній серії, що почалася у 2002 році.

У випадку Іспанії фінансовий сектор прогнозує 30% зниження попиту у квартальному вираженні, що на 10 пунктів вище, ніж у третьому кварталі.

Раніше ми писали , кому в Іспанії надають перевагу при видачі іпотеки. Фінансовий консультант та експерт з іпотеки Монтсе Сеспедоса пояснює, що певні групи можуть мати перевагу під час переговорів щодо фінансування.

Серед них — ті, хто молодше 35 років, сегмент, який може скористатися певними заходами підтримки та кредитами з вищим, ніж зазвичай, фінансуванням.

За словами Сеспедоси, деякі молоді покупці можуть отримати іпотеку до 95% від вартості покупки, якщо вони відповідають необхідним умовам.