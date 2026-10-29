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В єОселі змінили граничну вартість житла: скільки тепер коштує квадратний метр

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Багатоквартирний будинок
Багатоквартирний будинок
Для учасників програми єОселя оновили граничну вартість квадратного метра житла. Нові показники затвердило Міністерство розвитку громад та територій України за даними станом на 1 жовтня 2026 року.
Відповідно до них перерахували ліміти для Києва та всіх областей. Про оновлення повідомило ПрАТ «Українська фінансова житлова компанія» («Укрфінжитло»).

Яка гранична вартість квадратного метра в регіонах

Щоб розрахувати граничну вартість 1 м² житла за програмою єОселя, потрібно помножити затверджену опосередковану вартість спорудження житла у відповідному регіоні на два.
Оновлені показники за регіонами:
  • м. Київ — 32 600 грн (опосередкована вартість) → 65 200 грн (гранична вартість за єОселею)
  • Вінницька — 26 897 грн → 53 794 грн;
  • Волинська — 26 813 грн → 53 626 грн;
  • Дніпропетровська — 27 043 грн → 54 086 грн;
  • Донецька — 29 299 грн → 58 598 грн;
  • Житомирська — 24 520 грн → 49 040 грн;
  • Закарпатська — 24 214 грн → 48 428 грн;
  • Запорізька — 27 016 грн → 54 032 грн;
  • Івано-Франківська — 25 083 грн → 50 166 грн;
  • Київська — 27 859 грн → 55 718 грн;
  • Кіровоградська — 23 707 грн → 47 414 грн;
  • Луганська — 26 758 грн → 53 516 грн;
  • Львівська — 27 742 грн → 55 484 грн;
  • Миколаївська — 27 852 грн → 55 704 грн;
  • Одеська — 26 723 грн → 53 446 грн;
  • Полтавська — 24 802 грн → 49 604 грн;
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  • Рівненська — 27 397 грн → 54 794 грн;
  • Сумська — 26 168 грн → 52 336 грн;
  • Тернопільська — 26 146 грн → 52 292 грн;
  • Харківська — 29 318 грн → 58 636 грн;
  • Херсонська — 25 379 грн → 50 758 грн;
  • Хмельницька — 26 845 грн → 53 690 грн;
  • Черкаська — 27 474 грн → 54 948 грн;
  • Чернівецька — 25 820 грн → 51 640 грн;
  • Чернігівська — 27 928 грн → 55 856 грн.

Чи може житло коштувати дорожче за встановлений ліміт

За умовами єОселі, фактична вартість квадратного метра житла або майнових прав на нього, а також загальна вартість об’єкта можуть перевищувати встановлені граничні показники максимум на 10%.
У такому разі різницю між фактичною вартістю житла та дозволеним лімітом позичальник має покрити власними коштами у складі першого внеску.
Раніше ми повідомляли, що нещодавно у програмі єОселя з’явилася модель для молодих родин. Ставка становитиме 7% річних у перші три роки, а після народження або усиновлення дитини її можна буде знизити ще на 2 відсоткові пункти.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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