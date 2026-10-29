В єОселі змінили граничну вартість житла: скільки тепер коштує квадратний метр
Яка гранична вартість квадратного метра в регіонах
- м. Київ — 32 600 грн (опосередкована вартість) → 65 200 грн (гранична вартість за єОселею)
- Вінницька — 26 897 грн → 53 794 грн;
- Волинська — 26 813 грн → 53 626 грн;
- Дніпропетровська — 27 043 грн → 54 086 грн;
- Донецька — 29 299 грн → 58 598 грн;
- Житомирська — 24 520 грн → 49 040 грн;
- Закарпатська — 24 214 грн → 48 428 грн;
- Запорізька — 27 016 грн → 54 032 грн;
- Івано-Франківська — 25 083 грн → 50 166 грн;
- Київська — 27 859 грн → 55 718 грн;
- Кіровоградська — 23 707 грн → 47 414 грн;
- Луганська — 26 758 грн → 53 516 грн;
- Львівська — 27 742 грн → 55 484 грн;
- Миколаївська — 27 852 грн → 55 704 грн;
- Одеська — 26 723 грн → 53 446 грн;
- Полтавська — 24 802 грн → 49 604 грн;
- Рівненська — 27 397 грн → 54 794 грн;
- Сумська — 26 168 грн → 52 336 грн;
- Тернопільська — 26 146 грн → 52 292 грн;
- Харківська — 29 318 грн → 58 636 грн;
- Херсонська — 25 379 грн → 50 758 грн;
- Хмельницька — 26 845 грн → 53 690 грн;
- Черкаська — 27 474 грн → 54 948 грн;
- Чернівецька — 25 820 грн → 51 640 грн;
- Чернігівська — 27 928 грн → 55 856 грн.
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