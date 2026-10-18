«єОселя»: уряд запровадив пільгову іпотеку для молодих сімей

Уряд запровадив у програмі «єОселя» модель для молодих родин. Ставка становитиме 7% річних у перші три роки, а після народження або усиновлення дитини її можна буде знизити ще на 2 відсоткові пункти.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Базові відсоткові ставки за кредитом для молодих родин:

7% річних — у перші 3 роки;

10% річних — із 4-го по 10-й рік;

12% річних — починаючи з 11-го року.

За кожну дитину, яка народиться або буде усиновлена після оформлення кредиту, ставку зменшуватимуть на 2 відсоткові пункти. Водночас вона не може бути нижчою за 0,1%.

Яке житло можна буде придбати

Позичальники за цією моделлю зможуть купувати житло «на виріст».

Вартість і площа житла для такої моделі можуть перевищувати нормативні параметри до 40%. Різницю у вартості покривають власним внеском.

Купити житло більшої площі можна в новобудовах або в будинках, введених в експлуатацію не більше трьох років тому.

Орім того, удосконалено перевірку майнового стану позичальників. За словами прем’єра, так можна буде уникнути зловживань, і державну підтримку отримають ті, хто справді відповідає умовам програми.