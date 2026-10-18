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«єОселя»: уряд запровадив пільгову іпотеку для молодих сімей

Нерухомість
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Уряд змінив умови "єОселі" для молодих родин
Уряд змінив умови "єОселі" для молодих родин, Фото: magnific
Уряд запровадив у програмі «єОселя» модель для молодих родин. Ставка становитиме 7% річних у перші три роки, а після народження або усиновлення дитини її можна буде знизити ще на 2 відсоткові пункти.
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.
Базові відсоткові ставки за кредитом для молодих родин:
  • 7% річних — у перші 3 роки;
  • 10% річних — із 4-го по 10-й рік;
  • 12% річних — починаючи з 11-го року.
За кожну дитину, яка народиться або буде усиновлена після оформлення кредиту, ставку зменшуватимуть на 2 відсоткові пункти. Водночас вона не може бути нижчою за 0,1%.

Яке житло можна буде придбати

Позичальники за цією моделлю зможуть купувати житло «на виріст».
Вартість і площа житла для такої моделі можуть перевищувати нормативні параметри до 40%. Різницю у вартості покривають власним внеском.
Купити житло більшої площі можна в новобудовах або в будинках, введених в експлуатацію не більше трьох років тому.
Орім того, удосконалено перевірку майнового стану позичальників. За словами прем’єра, так можна буде уникнути зловживань, і державну підтримку отримають ті, хто справді відповідає умовам програми.
«Ці зміни потрібні, щоб молоді сім’ї могли одразу обрати житло, у якому буде місце для дітей, платити за кредит менше з появою кожної дитини і що важливо — планували майбутнє в Україні», — зазначив Корецький.
За матеріалами:
Finance.ua
ЄОселяІпотекаНерухомість
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