Тренди нерухомості Києва та передмістя. Європланування, «єОселя» та 5 правил вибору житла (відео)

На ринку нерухомості Києва та передмістя змінюються вимоги до житла. Покупці дедалі більше уваги приділяють не площі квартири, а її плануванню, функціональності комплексу та готовності інфраструктури. Водночас звичний поділ на економ-, комфорт- і бізнес-клас поступово втрачає актуальність, а витрати на ремонт можуть сягати 70% вартості квартири.

Про це розповіла оглядачка ринку нерухомості Вікторія Берещак на YouTube-каналі Finance.ua

Поняття комфорт-класу втрачає актуальність

За словами Берещак, звичний поділ нерухомості на класи, який існував до повномасштабної війни, поступово вичерпав себе. Покупці дедалі частіше орієнтуються не на назву сегмента, а на конкретні характеристики житлового комплексу та його ліквідність.

Одним із форматів, що відповідає сучасним вимогам, є поліфункціональні житлові комплекси за принципом Live Work Play — простори, де можна жити, працювати та відпочивати. Вони передбачають не лише квартири, а й розвинену інфраструктуру: магазини, кав’ярні, супермаркети та інші об’єкти для задоволення повсякденних потреб.

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Важливу роль відіграють і додаткові можливості для мешканців. Наприклад, рекреаційні зони, простори для відпочинку та продумане зонування прибудинкової території. Вона має враховувати потреби різних груп мешканців: сімей із дітьми, власників собак, людей, які хочуть гуляти або займатися спортом.

Ще одна важлива характеристика якісного житла — варіативність планувань. Замість однотипних квартир на всіх поверхах покупці мають отримувати вибір помешкань із різною кількістю кімнат і функціональними рішеннями.

За словами експертки, у сучасній квартирі має бути щонайменше шість-сім функціональних зон. Серед них приватна спальня, простір для спілкування з родиною та друзями, робоче місце, зона зберігання речей і санвузли. Додатково можуть передбачатися гардеробна та інші зони відповідно до потреб мешканців.

Як програма «єОселя» впливає на ринок нерухомості

Програма «єОселя» залишається одним із фінансових інструментів підтримки ринку, але, за оцінкою експертки, її можливостей недостатньо для повноцінного відновлення галузі.

У межах місячного показника можна говорити приблизно про 300 кредитів. Із них близько 85% припадає на вторинний ринок і приблизно 15% на первинний.

Однією з причин є те, що не всі житлові комплекси працюють із програмою. Банки не завжди акредитують забудовників після перевірки їхньої діяльності. Крім того, первинне житло потребує значних витрат, а фінансові установи оцінюють, чи зможе позичальник обслуговувати кредит протягом тривалого часу.

Для розширення можливостей програми потрібне стабільне фінансування, яке не залежало б від політичних обставин та ситуативного розподілу бюджетних коштів.

Ще одним чинником є розмір першого внеску. За словами Берещак, внесок на рівні 10−15% був би доступнішим для покупців, ніж 30%, які банк може вимагати після оцінювання платоспроможності позичальника.

На попит також впливають бюрократичні обмеження щодо площі житла, реальні доходи населення та психологічна готовність брати на себе кредитні зобов’язання. Додатковим стримувальним чинником є затримки будівництва, які можуть сягати 24 місяців.

Компактна двокімнатна квартира може бути кращою за велику

За словами експертки, вибір між більшою площею та продуманим плануванням залежить від потреб покупця й бюджету. Однак люди дедалі частіше віддають перевагу функціональним квартирам, які не потребують значних змін після придбання.

Одна з причин — вартість ремонту. Якщо раніше його орієнтовно оцінювали у третину вартості квартири, то нині навіть бюджетний ремонт із меблями та технікою може коштувати щонайменше 70% ціни житла.

Йдеться про облаштування квартири під ключ із використанням більш-менш якісних матеріалів, меблів, техніки та текстилю, без дорогих імпортних рішень. Крім фінансових витрат, покупцям доводиться зважати на дефіцит фахівців і черги на ремонтні роботи, які можуть розтягуватися на місяці.

Експертка радить покупцям з обмеженим бюджетом не гнатися за кількістю кімнат, якщо квартира має незручне планування. Замість непродуманої трикімнатної квартири можна розглянути ліквідну двокімнатну, яка краще відповідає потребам власника та має потенціал для подальшого перепродажу.

П’ять речей, які потрібно перевірити перед купівлею квартири

Берещак радить оцінювати житло за п’ятьма основними критеріями.

1. Реальна якість житлового комплексу.

Потрібно перевірити, чи відповідає наповнення комплексу заявленому класу. Важливі характеристики будівельних матеріалів, якість інфраструктури та благоустрою, а також інші параметри, що впливають на комфорт проживання. Назва «комфорт-клас» сама по собі не є гарантією якості.

2. Інфраструктура та транспортна доступність.

Варто оцінити не лише територію комплексу, а й те, як він інтегрований у навколишній район. Потрібно врахувати транспортне сполучення, соціально-побутові об’єкти, магазини та інші об’єкти, необхідні для повсякденного життя.

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3. Планування та витрати на ремонт.

Покупець має розуміти, чи відповідає квартира його потребам і скільки коштів доведеться витратити на її облаштування. Якщо житло продається без оздоблення, важливо заздалегідь оцінити обсяг робіт і можливі витрати на перепланування.

4. Репутація забудовника та дозвільна документація.

Важливо перевірити, чи дотримується девелопер строків будівництва, чи не має проблем із довгобудами та недобудовами. Окремо варто з’ясувати, чи не змінював забудовник проєкт у процесі реалізації, чи не погіршувалися заявлені характеристики та матеріали. Наприклад, обіцяний спортивний клуб із басейном може зрештою перетворитися на комерційні приміщення.

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Також необхідно перевірити дозвільні документи та юридичні аспекти проєкту. Експертка радить не економити на репутаційній, юридичній і фінансовій перевірці, зокрема за допомогою фахового юриста.

5. Ліквідність квартири в майбутньому.

Перед купівлею варто подумати, чи матиме житло попит через п’ять років. Потреби власника можуть змінитися, і тоді квартиру доведеться продавати. Якщо об’єкт не буде цікавим потенційним покупцям, вийти з інвестиції без фінансових втрат може бути складно.

Тому важливо оцінювати не лише те, наскільки квартира підходить для життя сьогодні, а й те, чи залишатиметься вона конкурентною на ринку в майбутньому.

Що варто врахувати покупцям нерухомості

Ринок житла Києва та передмістя поступово переорієнтовується з формального поділу на класи на конкретні характеристики об’єктів. Покупці оцінюють функціональність планувань, інфраструктуру, енергонезалежність, якість управління комплексом і перспективи подальшого продажу.

Європланування та компактні квартири можуть бути практичнішими за помешкання більшої площі, якщо вони краще відповідають потребам мешканців і не потребують дорогого перепланування. Водночас інвесторам потрібно враховувати конкуренцію на ринку оренди, а всім покупцям ретельно перевіряти забудовника та ліквідність об’єкта.