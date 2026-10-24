0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштують гаражі та паркомісця в різних містах України

Нерухомість
367
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
У Києві найвищі ціни на гаражі та паркомісця
У Києві найвищі ціни на гаражі та паркомісця, Фото: magnific
Середня вартість гаражів і паркомісць на вторинному ринку суттєво відрізняється залежно від міста. Найвищі ціни серед семи наведених міст зафіксували в Києві — 34 тисячі доларів.
Про це свідчать дані ЛУН.

Як вартість паркомісця в Києві відрізняється від ціни квартири

Середня вартість однокімнатної квартири в Києві становить 68 тисяч доларів, тоді як гаража або паркомісця — 34 тисячі доларів.
Тобто місце для автомобіля в столиці в середньому коштує половину ціни однокімнатного житла.
Двокімнатна квартира в Києві в середньому коштує 100 тисяч доларів. Це майже втричі більше за середню вартість гаража або паркомісця.
Водночас за ціною однієї двокімнатної квартири можна придбати приблизно три гаражі чи паркомісця за середньою ціною.
В інших містах середня вартість гаражів і паркомісць така:
  • Житомир — 30 тисяч доларів;
  • Луцьк — 25 тисяч доларів;
  • Івано-Франківськ — 20 тисяч доларів;
  • Львів — 17 тисяч доларів;
  • Чернігів — 5,9 тисячі доларів;
  • Кропивницький — 4,8 тисячі доларів.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems