Скільки коштують гаражі та паркомісця в різних містах України

У Києві найвищі ціни на гаражі та паркомісця, Фото: magnific

Середня вартість гаражів і паркомісць на вторинному ринку суттєво відрізняється залежно від міста. Найвищі ціни серед семи наведених міст зафіксували в Києві — 34 тисячі доларів.

Про це свідчать дані ЛУН.

Як вартість паркомісця в Києві відрізняється від ціни квартири

Середня вартість однокімнатної квартири в Києві становить 68 тисяч доларів, тоді як гаража або паркомісця — 34 тисячі доларів.

Тобто місце для автомобіля в столиці в середньому коштує половину ціни однокімнатного житла.

Двокімнатна квартира в Києві в середньому коштує 100 тисяч доларів. Це майже втричі більше за середню вартість гаража або паркомісця.

Водночас за ціною однієї двокімнатної квартири можна придбати приблизно три гаражі чи паркомісця за середньою ціною.

В інших містах середня вартість гаражів і паркомісць така: