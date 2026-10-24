Скільки коштують гаражі та паркомісця в різних містах України
Як вартість паркомісця в Києві відрізняється від ціни квартири
- Житомир — 30 тисяч доларів;
- Луцьк — 25 тисяч доларів;
- Івано-Франківськ — 20 тисяч доларів;
- Львів — 17 тисяч доларів;
- Чернігів — 5,9 тисячі доларів;
- Кропивницький — 4,8 тисячі доларів.
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