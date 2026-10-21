Як зростання іпотечних ставок уповільнює ринок житла в США

Останні дані з ринку нерухомості США відображають падіння активності як на ринку вторинного, так і на новобудови житла в результаті різкого зростання іпотечних кредитів з фіксованою ставкою, які в жовтні перевищили 7%.

Про це пише іспанське видання idealista

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Середня процентна ставка

за 30-річними іпотечними кредитами з фіксованою ставкою у вересні становила 6,86%, але в жовтні вона перевищила 7%, досягнувши в середньому 7,4% минулого тижня, згідно з даними Freddie Mac.

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Це близько 2077 доларів США (1851 євро) на місяць за 30-річну іпотеку вартістю 300 000 доларів США (267 415 євро), порівняно з приблизно 1851 доларом США (1650 євро) із середньою ставкою 6,27% рік тому.

Таким чином, незважаючи на зростання кількості будинків на продаж та зниження цін, прийняте продавцями, Індекс продажів нерухомості, що очікує угоди, опублікований Національною асоціацією ріелторів (NAR), який служить орієнтиром для майбутніх продажів будинків, що були у використанні, впав на 7,3% у вересні порівняно з попереднім місяцем та на 11,3% у річному обчисленні.

Фактично, значення індикатора в 66 пунктів у вересні є найнижчим за всю історичну серію, яка бере початок у 2001 році, що відображає повсюдну слабкість у всіх регіонах країни.

Думка експерта

«Ринкові умови послабилися у вересні через швидке зростання іпотечних ставок», — сказав Лоуренс Юн, головний економіст NAR, який вважає, що це зростання іпотечних кредитів може досягти піку, оскільки іпотечні ставки зросли набагато більше, ніж процентні ставки Федеральної резервної системи.

Цей останній показник доповнює останній звіт про продажі будинків уживаного класу, заснований на завершених угодах, який у вересні відобразив незначне зростання на 1,5% порівняно з серпнем, хоча динаміка останніх двох місяців була найслабшою у 2016 році.

Урядова статистика щодо будівництва нового житла в США показує, що у вересні скоригований річний темп будівництва становив 1,22 мільйона будинків, що на 5,2% менше порівняно з серпнем та на 7,4% менше за рік.

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Аналогічно, кількість дозволів на будівництво нового житла у вересні зафіксувала скоригований з урахуванням сезонних змін річний показник на рівні 1,4 мільйона, що на 0,2% менше, ніж у серпні, і на 3% нижче показника за вересень 2025 року.

«Нещодавнє підвищення іпотечних ставок, у поєднанні з нашими очікуваннями, що вони залишатимуться високими довше, є ще одним ударом по доступності житла», — сказав Метью Мартін, старший економіст Oxford Economics.

Він вважає, що вищі процентні ставки «негативно вплинуть на продажі та уповільнять будівництво», оскільки будівельникам буде важко продати свої поточні запаси.

«Ми не передбачаємо напливу нових будинків на ринок вторинного житла, оскільки вищі ставки відлякують як покупців, так і продавців «, — додає він, наголошуючи, що здоровий ринок праці та низький рівень безробіття, а також низькі прострочення за іпотекою, свідчать про те, що домовласники не зазнають тиску щодо продажу, що допоможе підтримувати ціни на житло.

Раніше ми писали про нерухомість у США: що найбільше купують та скільки це коштує.

Ринок житлової нерухомості США після кількох доволі турбулентних років входить у фазу відносної стабільності. Попит є. Але поведінка покупців помітно змінилася. Замість імпульсивних рішень спостерігаються цифри та докладні розрахунки. Зокрема, і відносно реальної рентабельності, а ще в плані витрат на довгострокову перспективу.

Які формати житла зараз у пріоритеті

«Фаворитами ринку» експерти називають:

single-family homes (одноповерхові будинки);

таунхауси.

Особливий попит на таке житло в регіонах в США серед сімей та покупців які раніше орієнтувалися виключно на великі міста. Тобто, зміни в пріоритетах.

В яких штатах попит найвищий

В агенціях нерухомості, які працюють з американським ринком, наголошують, що найактивніше купують житло у: