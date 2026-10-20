0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У «Дії» тестують нову послугу для тих, хто будує приватний будинок

Нерухомість
24
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Реєстрація триватиме до кінця жовтня.
Реєстрація триватиме до кінця жовтня.
У застосунку «Дія» готують нову онлайн-послугу, за допомогою якої можна буде повідомити про початок будівництва або реконструкції приватного будинку.
Про це повідомляє пресслужба «Дії».
Дані автоматично підтягуватимуться з реєстрів, а статус повідомлення можна буде відстежувати в застосунку.

Для кого призначена послуга

Сервіс розрахований на фізичних осіб, які планують будувати або реконструювати індивідуальний житловий, садовий чи дачний будинок заввишки не більше ніж два поверхи, без урахування мансардного.
Також послугою можна буде скористатися для будівництва господарських будівель, споруд і гаражів, а також облаштування земельної ділянки.
За будівельним паспортом можна буде подати повідомлення для будинку площею до 500 м², а за схемою намірів забудови — до 200 м².

Хто може долучитися до бета-тесту

Для участі потрібно:
  • бути повнолітнім і мати верифікований РНОКПП;
  • мати ID-картку, закордонний паспорт або посвідку на постійне чи тимчасове проживання;
  • мати зареєстрований будівельний паспорт або схему намірів забудови в ЄДЕССБ без зареєстрованої проєктної документації;
  • мати Дія. Підпис для підписання повідомлення.
Подати заявку на участь у бета-тестуванні можна на сайті «Дія». Реєстрація триватиме до кінця жовтня.
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в застосунку «Дія» розпочинається пілотне бета-тестування двох послуг для батьків — допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами та допомоги по догляду за дитиною до одного року. До тестування долучилися близько 400 жінок, які попередньо зареєструвалися для участі. Після успішного завершення тестування послуги стануть доступними для всіх користувачів «Дії».
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ДіяБудівництво
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems