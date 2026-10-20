У «Дії» тестують нову послугу для тих, хто будує приватний будинок

У застосунку «Дія» готують нову онлайн-послугу, за допомогою якої можна буде повідомити про початок будівництва або реконструкції приватного будинку.

Про це повідомляє пресслужба «Дії».

Дані автоматично підтягуватимуться з реєстрів, а статус повідомлення можна буде відстежувати в застосунку.

Для кого призначена послуга

Сервіс розрахований на фізичних осіб, які планують будувати або реконструювати індивідуальний житловий, садовий чи дачний будинок заввишки не більше ніж два поверхи, без урахування мансардного.

Також послугою можна буде скористатися для будівництва господарських будівель, споруд і гаражів, а також облаштування земельної ділянки.

За будівельним паспортом можна буде подати повідомлення для будинку площею до 500 м², а за схемою намірів забудови — до 200 м².

Хто може долучитися до бета-тесту

Для участі потрібно:

бути повнолітнім і мати верифікований РНОКПП;

мати ID-картку, закордонний паспорт або посвідку на постійне чи тимчасове проживання;

мати зареєстрований будівельний паспорт або схему намірів забудови в ЄДЕССБ без зареєстрованої проєктної документації;

мати Дія. Підпис для підписання повідомлення.

Подати заявку на участь у бета-тестуванні можна на сайті «Дія» . Реєстрація триватиме до кінця жовтня.