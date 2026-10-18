Ціна, безпека чи автономність: що важливо українцям під час купівлі та оренди житла

Безпека та автономність дедалі більше впливають на вибір житла в Україні. Покупці та орендарі частіше звертають увагу на наявність резервного живлення, автономного опалення, укриттів, а також на віддаленість нерухомості від стратегічних об’єктів.

Про це свідчить дослідження OLX Нерухомість.

Що найважливіше під час купівлі житла для українців

За даними опитування, для 82% покупців ціна залишається головним критерієм вибору. Не менш важливими є й площа житла, кількість кімнат та район міста.

Найпопулярніші критерії вибору житла:

82% опитаних зазначили, що найважливішим при виборі житла є ціна;

79% — площа;

77% — кількість кімнат і район;

76% — планування, ремонт і стадія готовності;

73% — інфраструктура та зовнішній вигляд будинку;

72% — поверх.

Водночас у 2026 році дедалі більше покупців зважають на автономність під час перебоїв з електроенергією та опаленням.

Резервне живлення важливе для 68% покупців, тоді як роком раніше цей показник становив 49%. Ще 68% звертають увагу на автономне опалення.

Також 67% покупців враховують відстань до стратегічних об’єктів, а 60% — наявність укриття в будинку. Для порівняння, близькість до метро важлива для 46% опитаних, а до центру міста — для 45%.

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«Ціна та локація залишаються базовими характеристиками житла, однак сьогодні люди оцінюють об’єкт значно ширше. Важливо вже не лише, скільки коштує квартира або де вона розташована, а й наскільки комфортно та безпечно в ній можна жити за різних обставин», — зазначила керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук.

Придбати нерухомість протягом найближчого року планують 42% опитаних. Ще 36% розглядають купівлю в перспективі від одного до п’яти років.

На що звертають увагу орендарі

Орендарі також назвали ціну найважливішим критерієм при виборі житла — про це заявили 82% опитаних.

Для 68% респондентів важливі район і близькість до громадського транспорту. Відстань до стратегічних об’єктів враховують 66% орендарів. Кількість кімнат і близькість до роботи мають значення для 65%, а планування та ремонт — для 61%.

Натомість резервне живлення випереджає за важливістю навіть площу помешкання: його наявність враховують 60% орендарів, тоді як площу — 59%.

Що ще важливе для орендарів:

57% — інфраструктура та поверх;

54% — автономне опалення та наявність укриття в будинку;

41% — близькість до центру міста;

41% — наявність паркінгу;

40% — вид із вікна.

Найпопулярнішим варіантом довгострокової оренди залишаються квартири. Їх розглядають 90% учасників опитування. Будинки цікавлять 26% пошукачів, а таунхауси — 5%.