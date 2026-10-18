Ціна, безпека чи автономність: що важливо українцям під час купівлі та оренди житла

Безпека та автономність дедалі більше впливають на вибір житла в Україні. Покупці та орендарі частіше звертають увагу на наявність резервного живлення, автономного опалення, укриттів, а також на віддаленість нерухомості від стратегічних об’єктів.
Про це свідчить дослідження OLX Нерухомість.
Що найважливіше під час купівлі житла для українців
За даними опитування, для 82% покупців ціна залишається головним критерієм вибору. Не менш важливими є й площа житла, кількість кімнат та район міста.
Найпопулярніші критерії вибору житла:
- 82% опитаних зазначили, що найважливішим при виборі житла є ціна;
- 79% — площа;
- 77% — кількість кімнат і район;
- 76% — планування, ремонт і стадія готовності;
- 73% — інфраструктура та зовнішній вигляд будинку;
- 72% — поверх.
Водночас у 2026 році дедалі більше покупців зважають на автономність під час перебоїв з електроенергією та опаленням.
Резервне живлення важливе для 68% покупців, тоді як роком раніше цей показник становив 49%. Ще 68% звертають увагу на автономне опалення.
Також 67% покупців враховують відстань до стратегічних об’єктів, а 60% — наявність укриття в будинку. Для порівняння, близькість до метро важлива для 46% опитаних, а до центру міста — для 45%.
«Ціна та локація залишаються базовими характеристиками житла, однак сьогодні люди оцінюють об’єкт значно ширше. Важливо вже не лише, скільки коштує квартира або де вона розташована, а й наскільки комфортно та безпечно в ній можна жити за різних обставин», — зазначила керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук.
Придбати нерухомість протягом найближчого року планують 42% опитаних. Ще 36% розглядають купівлю в перспективі від одного до п’яти років.
На що звертають увагу орендарі
Орендарі також назвали ціну найважливішим критерієм при виборі житла — про це заявили 82% опитаних.
Для 68% респондентів важливі район і близькість до громадського транспорту. Відстань до стратегічних об’єктів враховують 66% орендарів. Кількість кімнат і близькість до роботи мають значення для 65%, а планування та ремонт — для 61%.
Натомість резервне живлення випереджає за важливістю навіть площу помешкання: його наявність враховують 60% орендарів, тоді як площу — 59%.
Що ще важливе для орендарів:
- 57% — інфраструктура та поверх;
- 54% — автономне опалення та наявність укриття в будинку;
- 41% — близькість до центру міста;
- 41% — наявність паркінгу;
- 40% — вид із вікна.
Найпопулярнішим варіантом довгострокової оренди залишаються квартири. Їх розглядають 90% учасників опитування. Будинки цікавлять 26% пошукачів, а таунхауси — 5%.
Раніше Finance.ua писав, що у вересні ринок нерухомості Києва демонструє різну динаміку в сегментах оренди та купівлі. Щодо довгострокової оренди активність пошукачів знизилася, тоді як на купівлю здебільшого зросла. Така різниця може свідчити, що короткострокові зміни на ринку суттєво можуть впливати на рішення щодо оренди, тоді як покупці, які мають сформовану потребу у житлі, продовжують розглядати пропозиції.