Оренда та купівля квартир у Києві: як змінилась ситуація на тлі постійних повітряних тривог

У вересні ринок нерухомості Києва демонструє різну динаміку в сегментах оренди та купівлі. Щодо довгострокової оренди активність пошукачів знизилася, тоді як на купівлю здебільшого зросла. Така різниця може свідчити, що короткострокові зміни на ринку суттєво можуть впливати на рішення щодо оренди, тоді як покупці, які мають сформовану потребу у житлі, продовжують розглядати пропозиції.

Про це повідомляють експерти OLX Нерухомість

Довгострокова оренда квартир у Києві

У вересні кількість оголошень про оренду однокімнатних квартир у Києві зросла на 20% порівняно із серпнем. Водночас попит знизився на 20%, а медіанна вартість оренди на 3%, до 16,5 тис. грн. Кількість відгуків на одне оголошення про оренду однокімнатної квартири за місяць скоротилася на 35%.

Безпековий фактор нині став одним із ключових під час пошуку житла для оренди: 66% респондентів обрали цей варіант відповіді. Натомість він може суттєво впливати і на рішення щодо переїзду — про це зазначили 45% респондентів, маючи на увазі погіршення безпекової ситуації та збільшення кількості обстрілів. Відповідно, ці фактори також впливають на динаміку попиту у столиці.

Як змінилися пропозиція та попит у районах Києва

У більшості районів столиці кількість оголошень про оренду однокімнатних квартир зросла, тоді як медіанні ціни переважно залишилися незмінними або дещо знизилися.

Найбільше пропозиція збільшилася в Голосіївському районі — на 29%. У Дарницькому районі зростання становило 24%, у Дніпровському та Святошинському по 22%, в Оболонському 20%. У Шевченківському районі кількість оголошень зросла на 17%, у Печерському та Деснянському на 16%. У Подільському та Солом’янському районах приріст становив 14−15%.

Водночас кількість охочих орендувати житло зменшилася в усіх районах столиці. Найбільше падіння попиту зафіксували в Солом’янському районі на 32%, а також у Голосіївському та Оболонському на 28% у кожному.

У Печерському районі попит знизився на 24%, у Шевченківському та Деснянському на 22%. У Дніпровському та Подільському районах падіння становило 18−19%. Найменше змінилися показники в Дарницькому та Святошинському районах на 11% і 13% відповідно.

Як змінилися ціни на оренду однокімнатних квартир

У вересні медіанні ціни на оренду однокімнатних квартир у більшості районів залишилися на рівні серпня 2026 року.

Зокрема, без змін залишилася вартість оренди в Голосіївському районі — 20 тис. грн, Дарницькому — 15 тис. грн, Деснянському — 10 тис. грн, Оболонському — 15 тис. грн і Печерському — 38 тис. грн.

У Святошинському районі медіанна ціна знизилася на 7%, до 13 тис. грн, а в Дніпровському на 6%, до 12 тис. грн. У Подільському районі оренда однокімнатної квартири коштувала в середньому 19 тис. грн, що на 5% менше, ніж у серпні.

У Шевченківському районі медіанна ціна становила 20 тис. грн, знизившись на 4%, а в Солом’янському 15,9 тис. грн, що на 1% менше за показник попереднього місяця.

Оренда двокімнатних квартир

У сегменті оренди двокімнатних квартир спостерігалася подібна тенденція. У вересні кількість оголошень зросла на 16% порівняно із серпнем, тоді як попит знизився на 22%.

Медіанна вартість оренди залишилася незмінною — 26 тис. грн. Кількість відгуків на одне оголошення в середньому скоротилася приблизно з 11 у серпні до 7 у вересні. Загальна динаміка відображає тенденції, зафіксовані в районах столиці.

Так, у вересні активність серед пошукачів на ринку оренди помітно нижча, ніж у серпні. На показники може впливати сезонність, зокрема в серпні вищий попит зазвичай зберігається за рахунок студентів, котрі шукають житло перед початком навчання. Вагому роль нині відіграє і безпекова ситуація: враховуючи дані, орендарі можуть менш активно шукати житло на ринку столиці, розглядаючи інші міста, однак пов’язувати зміни з виїздом мешканців з Києва — немає підстав.

Купівля квартир у Києві

На столичному ринку купівлі 1-кімнатних квартир, на відміну від ринку довгострокової оренди, кількість відгуків за місяць стала більшою, на +7%. Кількість оголошень при цьому також зросла, +3%, тоді як медіанна ціна стала дещо меншою, на -2%, і становила 3,3 млн грн у вересні 2026.

Динаміка пропозиції та попиту за районами

Так, найбільш помітно рівень пропозиції за місяць зріс в Оболонському районі (+13%). На другому місці Голосіївський (+8%), на третьому Дніпровський та Солом’янський (по +6%).

Зростання кількості оголошень на +5% відбулось у Деснянському районі. Не змінились показники (0%) у Дарницькому, Святошинському та Шевченківському районах, тоді як у Печерському та Подільському зафіксували спад: -2% та -4% відповідно.

На відміну від ринку довгострокової оренди, де попит у вересні став меншим, на ринку купівлі 1-кімнатних квартир ситуація різниться, залежно від району.

Зокрема зменшення рівня попиту відбулось у Дніпровському (-9%), Святошинському (-6%) та Оболонському (-4%) районах. В інших показники попиту за місяць зросли. У Голосіївському кількість відгуків стала більшою на +28%, у Печерському +17%, у Подільському +12%, у Дарницькому +11%, у Деснянському +8%. У Солом’янському та Шевченківському щодо попиту на купівлю фіксували +2% та +4% відповідно.

Ціни на однокімнатні квартири

Щодо медіанних цін на купівлю 1-кімнатних квартир, у деяких районах вони лишились незмінними з серпня 2026. Серед них:

Голосіївський — 3,8 млн грн;

Деснянський — 2 млн грн;

Дніпровський — 2,7 млн грн;

Оболонський — 2,7 млн грн;

Шевченківський — 4,2 млн грн.

Натомість помітно зменшилась медіанна вартість купівлі у Солом’янському (-5% до 2,9 млн грн) та Подільському (-3% до 3,6 млн грн). У Дарницькому та Печерському спостерігали -2%, порівняно з серпнем, до 2,8 млн грн та 7 млн грн відповідно.

Купівля двокімнатних квартир

Сегмент купівлі 2-кімнатних квартир переважно дублює тенденції, які сформувались на ринку 1-кімнатних.

На купівлю 2-кімнатних квартир у столиці попит зріс на 5% у вересні, порівняно з серпнем. Рівень пропозиції залишився незмінним, тоді як медіанна ціна впала на -3%, до 5 млн грн.