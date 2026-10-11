Скільки коштують послуги рієлтора та хто має за них платити

В Україні немає єдиного тарифу на вартість рієлторських послуг. Під час купівлі нерухомості комісія рієлтора може становити 3−5% від вартості житла, а під час оренди — до повної місячної плати.

Про це пишуть «Факти ICTV».

Вартість рієлторських послуг при купівлі та продажу житла

Вартість послуг рієлтора визначають за домовленістю між клієнтом і фахівцем, а умови оплати можуть прописати в договорі.

Під час купівлі або продажу квартири чи будинку комісія найчастіше становить 3−5% від вартості нерухомості. Її розраховують від фактичної суми угоди, а не від ціни, зазначеної в оголошенні.

У невеликих містах замість відсотка можуть встановлювати фіксовану плату — приблизно 200−500 доларів за угоду.

Остаточна сума залежить від:

типу житла;

вартості нерухомості;

регіону;

попиту;

складності оформлення.

Значення має й обсяг роботи рієлтора: він може лише знайти покупця або додатково організовувати перегляди, домовлятися про умови, перевіряти документи та супроводжувати оформлення угоди.

Водночас немає обов’язкового правила, за яким комісію має сплачувати лише покупець або продавець. Якщо рієлтора найняв власник для продажу нерухомості, оплатити його роботу може продавець.

Якщо ж покупець замовив пошук житла, витрати можуть покласти на нього. Коли обидві сторони користуються послугами окремих фахівців, кожна платить своєму рієлтору.

Скільки коштують послуги рієлтора під час оренди квартири

Зазвичай комісія дорівнює повній місячній вартості оренди.

У Києві рієлтори найчастіше беруть 50% місячної орендної плати, але іноді комісія сягає 100%. У Львові поширена практика оплати в розмірі повної вартості одного місяця оренди.

Наприклад, якщо квартира коштує 20 тис. грн на місяць, за комісії 50% орендарю доведеться додатково заплатити 10 тис. грн, а за 100% - 20 тисяч.

Розмір оплати залежить від умов співпраці, попиту на житло та обсягу послуг. Рієлтор може допомогти знайти квартиру, організувати перегляди й допомогти з укладенням договору.

Як і під час купівлі нерухомості, комісію не обов’язково має сплачувати саме орендар. Власник також може найняти фахівця для пошуку мешканців і оплачувати його роботу самостійно.

Однак на практиці під час оренди через посередника витрати часто покладаються на орендаря.

До цього Finance.ua зазначав, що навіть для жителів доволі заможних європейських регіонів квартира 2026 року залишається суттєвою фінансовою метою. Водночас різниця між країнами значна: в одних випадках житло коштує кілька річних доходів, в інших — десятки.