0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштують послуги рієлтора та хто має за них платити

Нерухомість
96
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Скільки коштують послуги рієлтора в Україні
Скільки коштують послуги рієлтора в Україні, Фото: magnific
В Україні немає єдиного тарифу на вартість рієлторських послуг. Під час купівлі нерухомості комісія рієлтора може становити 3−5% від вартості житла, а під час оренди — до повної місячної плати.
Про це пишуть «Факти ICTV».

Вартість рієлторських послуг при купівлі та продажу житла

Вартість послуг рієлтора визначають за домовленістю між клієнтом і фахівцем, а умови оплати можуть прописати в договорі.
Під час купівлі або продажу квартири чи будинку комісія найчастіше становить 3−5% від вартості нерухомості. Її розраховують від фактичної суми угоди, а не від ціни, зазначеної в оголошенні.
У невеликих містах замість відсотка можуть встановлювати фіксовану плату — приблизно 200−500 доларів за угоду.
Остаточна сума залежить від:
  • типу житла;
  • вартості нерухомості;
  • регіону;
  • попиту;
  • складності оформлення.
Значення має й обсяг роботи рієлтора: він може лише знайти покупця або додатково організовувати перегляди, домовлятися про умови, перевіряти документи та супроводжувати оформлення угоди.
Водночас немає обов’язкового правила, за яким комісію має сплачувати лише покупець або продавець. Якщо рієлтора найняв власник для продажу нерухомості, оплатити його роботу може продавець.
Якщо ж покупець замовив пошук житла, витрати можуть покласти на нього. Коли обидві сторони користуються послугами окремих фахівців, кожна платить своєму рієлтору.

Скільки коштують послуги рієлтора під час оренди квартири

Зазвичай комісія дорівнює повній місячній вартості оренди.
У Києві рієлтори найчастіше беруть 50% місячної орендної плати, але іноді комісія сягає 100%. У Львові поширена практика оплати в розмірі повної вартості одного місяця оренди.
Наприклад, якщо квартира коштує 20 тис. грн на місяць, за комісії 50% орендарю доведеться додатково заплатити 10 тис. грн, а за 100% - 20 тисяч.
Місце для вашої реклами
Розмір оплати залежить від умов співпраці, попиту на житло та обсягу послуг. Рієлтор може допомогти знайти квартиру, організувати перегляди й допомогти з укладенням договору.
Як і під час купівлі нерухомості, комісію не обов’язково має сплачувати саме орендар. Власник також може найняти фахівця для пошуку мешканців і оплачувати його роботу самостійно.
Однак на практиці під час оренди через посередника витрати часто покладаються на орендаря.
До цього Finance.ua зазначав, що навіть для жителів доволі заможних європейських регіонів квартира 2026 року залишається суттєвою фінансовою метою. Водночас різниця між країнами значна: в одних випадках житло коштує кілька річних доходів, в інших — десятки.
Ми порівняли Україну, Німеччину, Польщу, Чехію та Іспанію за цінами на житло, доходами, орендою та умовами іпотеки. Розповідаємо, чи реально накопичити на житло у Європі.
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьОренда житлаКупівля квартири
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems