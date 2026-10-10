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У Києві побільшало квартир для оренди, а в західних містах пропозиція скоротилася — ЛУН

Нерухомість
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У Києві за останні два місяці оголошень про оренду побільшало на 66%
У Києві за останні два місяці оголошень про оренду побільшало на 66%, Фото: magnific
За останні два місяці у Києві на 66% збільшилась кількість оголошень про оренду квартир. Водночас у низці західних міст пропозицій поменшало.
Про це свідчать дані ЛУН.

Як змінилася пропозиція житла в Києві

ЛУН порівняв кількість оголошень про оренду квартир у 22 містах України станом на 1 серпня та 2 жовтня 2026 року.
Зазначається, що збільшення пропозицій у столиці триває вже близько двох місяців, тоді як у вересні темпи зростання прискорилися.
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За цей період число оголошень у столиці зросло на 66%, а лише за тиждень — ще на 5,4%.
За словами керівниці ЛУН Статистики Людмили Кірюхіної, така динаміка може бути пов’язана з внутрішньою міграцією. Люди готуються до зими, змінюють житло чи район у межах Києва або переїжджають до безпечніших регіонів.

У яких містах побільшало оголошень про оренду

Найбільше зростання за два місяці зафіксували в Одесі — кількість оголошень там збільшилася більш ніж утричі.
Також пропозиція зросла:
  • у Запоріжжі — на 79%;
  • у Сумах — на 78%;
  • у Херсоні — на 72%;
  • у Дніпрі — на 32%;
  • у Харкові — на 27%;
  • у Вінниці — на 23%;
  • у Миколаєві — на 18%;
  • у Черкасах і Чернігові — на 16%;
  • у Хмельницькому — на 7%.
У період із 25 вересня до 2 жовтня кількість оголошень у Києві зросла на 5,4%, в Одесі — на 3,2%. У Харкові їхня кількість залишилася без змін.

У західних містах оголошень стає менше

За два місяці найбільше скоротилася кількість оголошень у Чернівцях — на 65%, Ужгороді — на 61% та Івано-Франківську — на 59%.
У Луцьку пропозиція скоротилася на 35%, Тернополі — на 34%, Полтаві — на 24%, Львові — на 22%. У Житомирі спад становив 18%, у Рівному — 11%, а в Кропивницькому — 2%.
Протягом тижня кількість оголошень продовжила скорочуватися в Ужгороді — на 19,4%, Львові — на 10,5% та Івано-Франківську — на 7,6%.
Раніше Finance.ua писав, що медіанна вартість однокімнатних квартир за останній рік зросла майже в усіх обласних центрах України. Найпомітніше житло подорожчало у Хмельницькому, Львові, Кропивницькому та Вінниці, тоді як зниження цін зафіксували у Рівному та Херсоні.
За матеріалами:
Finance.ua
НерухомістьОренда житла
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