У Києві за останні два місяці оголошень про оренду побільшало на 66%, Фото: magnific

За останні два місяці у Києві на 66% збільшилась кількість оголошень про оренду квартир. Водночас у низці західних міст пропозицій поменшало.

Про це свідчать дані ЛУН.

Як змінилася пропозиція житла в Києві

ЛУН порівняв кількість оголошень про оренду квартир у 22 містах України станом на 1 серпня та 2 жовтня 2026 року.

Зазначається, що збільшення пропозицій у столиці триває вже близько двох місяців, тоді як у вересні темпи зростання прискорилися.

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За цей період число оголошень у столиці зросло на 66%, а лише за тиждень — ще на 5,4%.

За словами керівниці ЛУН Статистики Людмили Кірюхіної, така динаміка може бути пов’язана з внутрішньою міграцією. Люди готуються до зими, змінюють житло чи район у межах Києва або переїжджають до безпечніших регіонів.

У яких містах побільшало оголошень про оренду

Найбільше зростання за два місяці зафіксували в Одесі — кількість оголошень там збільшилася більш ніж утричі.

Також пропозиція зросла:

у Запоріжжі — на 79%;

у Сумах — на 78%;

у Херсоні — на 72%;

у Дніпрі — на 32%;

у Харкові — на 27%;

у Вінниці — на 23%;

у Миколаєві — на 18%;

у Черкасах і Чернігові — на 16%;

у Хмельницькому — на 7%.

У період із 25 вересня до 2 жовтня кількість оголошень у Києві зросла на 5,4%, в Одесі — на 3,2%. У Харкові їхня кількість залишилася без змін.

У західних містах оголошень стає менше

За два місяці найбільше скоротилася кількість оголошень у Чернівцях — на 65%, Ужгороді — на 61% та Івано-Франківську — на 59%.

У Луцьку пропозиція скоротилася на 35%, Тернополі — на 34%, Полтаві — на 24%, Львові — на 22%. У Житомирі спад становив 18%, у Рівному — 11%, а в Кропивницькому — 2%.

Протягом тижня кількість оголошень продовжила скорочуватися в Ужгороді — на 19,4%, Львові — на 10,5% та Івано-Франківську — на 7,6%.