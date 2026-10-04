Де в Україні найбільше подорожчали квартири за рік

Скільки коштують однокімнатні квартири в Україні, Фото: magnific

Медіанна вартість однокімнатних квартир за останній рік зросла майже в усіх обласних центрах України. Найпомітніше житло подорожчало у Хмельницькому, Львові, Кропивницькому та Вінниці, тоді як зниження цін зафіксували у Рівному та Херсоні.

Про це свідчать дані OLX Нерухомість.

Де за рік квартири подорожчали найбільше

Лідером за темпами зростання став Хмельницький. За рік медіанна ціна однокімнатної квартири там підвищилася на 20% — до $44,7 тис.

Також серед міст, де вартість однокімнаток зросла найбільше:

Львів — на 19%, до $77,2 тис.;

Кропивницький — на 17%, до $31,8 тис.;

Вінниця — на 17%, до $59,2 тис.;

Одеса — на 16%, до $51,9 тис.;

Івано-Франківськ — на 16%, до $50,2 тис.

В Ужгороді, Тернополі та Сумах однокімнатні квартири подорожчали на 13%.

При цьому саме Ужгород залишається найдорожчим містом за вартістю такого житла. Медіанна ціна тут становить $78,3 тис.

Скільки коштують однокімнатні квартири в Україні, Інфографіка: OLX Нерухомість

У Житомирі медіанна ціна однокімнатної квартири за рік зросла на 11% — до $52 тис.

У Черкасах і Полтаві житло подорожчало на 7%. Медіанна вартість становить $48,3 тис. та $39,6 тис. відповідно.

Ще на 6% зросли ціни у Чернівцях, Харкові та Миколаєві. Водночас різниця у вартості житла між цими містами значна: $60,2 тис. у Чернівцях, $25,1 тис. у Харкові та $20,5 тис. у Миколаєві.

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У Дніпрі, Києві та Чернігові однокімнатні квартири за рік подорожчали на 4%. У серпні 2026 року медіанна ціна становила $31,6 тис., $75 тис. та $34,2 тис. відповідно.

Найменше серед міст, де ціни зросли, подорожчало житло у Запоріжжі — на 2%. Медіанна вартість однокімнатної квартири становила $16 тис.

Як пояснюють аналітики, нижча вартість житла у східних і південних міст, зокрема, пов’язана з безпековою ситуацією та близькістю до лінії фронту.

Де квартири подешевшали

Рівне та Херсон стали єдиними обласними центрами, де за рік медіанна ціна однокімнатних квартир зменшилася.

У Рівному вона скоротилася на 5% — до $55,5 тис.

У Херсоні здешевлення було значнішим — на 14%, до $12 тис. Це найнижча медіанна ціна однокімнатної квартири серед обласних центрів.

Раніше Finance.ua писав , щоб придбати найдешевшу однокімнатну квартиру, українцям потрібно накопичити від 165 тис. до 636 тис. грн на перший внесок. Найбільше коштів на старті потрібно покупцям у Львові, Ужгороді та Вінниці, тоді як найменше — у Запоріжжі, Миколаєві та Сумах.