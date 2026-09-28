Скільки коштує приватний будинок в Україні: ціни за регіонами

Попри шалений ріст пропозиції, у Києві не змінився попит на будинки

У вересні 2026 року на ринку приватних будинків в Україні змінилися обсяги пропозиції, попит і ціни. Найбільше зростання кількості оголошень про продаж зафіксували в Києві, тоді як інтерес покупців у різних регіонах країни змінювався по-різному.

Про це свідчать результати дослідження маркетплейсу перевіреної нерухомості Dim.ria

Як змінилася пропозиція будинків в Україні

У вересні 2026 року на ринку продажу будинків ситуація відрізнялась у залежності від регіонів. Найбільше за рік зросла пропозиція будинків у Києві — +628% порівняно з вереснем 2025 року.

Також активне річне зростання відбулось у Київській (+121%), Сумській (+63%) та Херсонській (+50%) областях.

Падіння пропозиції фіксується у Кіровоградській (-31%), Житомирській (-23%), Черкаській (-20%), Івано-Франківській (-12%) та Чернівецькій (-11%) областях.

Зберігайте та примножуйте свої кошти з надійними депозитами. Зручний каталог пропозицій на Finance.ua

Як змінився попит на приватні будинки

Попри шалений ріст пропозиції, у Києві не змінився попит на будинки. А от у Київській області зацікавленість до приватних будинків зросла на 13%.

Також помітно попит збільшився у Полтавській (+30%), Запорізькій (+23%), Хмельницькій (+20%), Чернівецькій (+17%), Закарпатській (+15%) та Львівській (+14%) областях.

Значне зменшення інтересу до купівлі такого житла фіксується у Херсонській (-51%), Сумській (-20%) та Одеській (-13%) областях.

Скільки коштують приватні будинки в Україні у 2026 році

За рік ціни на будинки зросли у більшості регіонів країни. Найвищі ціни у столиці — в середньому повна вартість будинку становить $280 тис., при середній вартості квадратного метра у $1 389 та річному зростанню на 27%.

За рік вартість приватних будинків зросла в більшості регіонів України, dom.ria.com

До п’ятірки регіонів, де повна вартість власного будинку перевищує $100 тис. також увійшли:

Київська область (без урахування Києва): повна вартість об’єкта — $150 тис., квадратний метр — $993, річна динаміка ціни — +58%;

Закарпатська область: повна вартість об’єкта — $136 тис., квадратний метр — $957, річна динаміка ціни — +5%;

Львівська область: повна вартість об’єкта — $119 тис., квадратний метр — $883, річна динаміка ціни — +28%;

Івано-Франківська область: повна вартість об’єкта — $110 тис., квадратний метр — $798, річна динаміка ціни — +16%;

Одеська область: повна вартість об’єкта — $105 тис., квадратний метр — $833, річна динаміка ціни — +11%.

Найдорожче житло коштує в Києві: середня ціна будинку становить $280 тис., dom.ria.com

Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб залишається одним із найгостріших. Програма «Будиночки в селі для ВПО» дає змогу переселенцям отримати дах над головою у сільській місцевості, проте навколо цього процесу виникає чимало юридичних нюансів і питань. Раніше Finance.ua розповідав про ключові аспекти та правила надання житла в селі для переселенців.