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Скільки коштує приватний будинок в Україні: ціни за регіонами

Нерухомість
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Попри шалений ріст пропозиції, у Києві не змінився попит на будинки
Попри шалений ріст пропозиції, у Києві не змінився попит на будинки
У вересні 2026 року на ринку приватних будинків в Україні змінилися обсяги пропозиції, попит і ціни. Найбільше зростання кількості оголошень про продаж зафіксували в Києві, тоді як інтерес покупців у різних регіонах країни змінювався по-різному.
Про це свідчать результати дослідження маркетплейсу перевіреної нерухомості Dim.ria.

Як змінилася пропозиція будинків в Україні

У вересні 2026 року на ринку продажу будинків ситуація відрізнялась у залежності від регіонів. Найбільше за рік зросла пропозиція будинків у Києві — +628% порівняно з вереснем 2025 року.
Також активне річне зростання відбулось у Київській (+121%), Сумській (+63%) та Херсонській (+50%) областях.
Падіння пропозиції фіксується у Кіровоградській (-31%), Житомирській (-23%), Черкаській (-20%), Івано-Франківській (-12%) та Чернівецькій (-11%) областях.

Як змінився попит на приватні будинки

Попри шалений ріст пропозиції, у Києві не змінився попит на будинки. А от у Київській області зацікавленість до приватних будинків зросла на 13%.
Також помітно попит збільшився у Полтавській (+30%), Запорізькій (+23%), Хмельницькій (+20%), Чернівецькій (+17%), Закарпатській (+15%) та Львівській (+14%) областях.
Значне зменшення інтересу до купівлі такого житла фіксується у Херсонській (-51%), Сумській (-20%) та Одеській (-13%) областях.
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Скільки коштують приватні будинки в Україні у 2026 році

За рік ціни на будинки зросли у більшості регіонів країни. Найвищі ціни у столиці — в середньому повна вартість будинку становить $280 тис., при середній вартості квадратного метра у $1 389 та річному зростанню на 27%.
За рік вартість приватних будинків зросла в більшості регіонів України
За рік вартість приватних будинків зросла в більшості регіонів України, dom.ria.com
До п’ятірки регіонів, де повна вартість власного будинку перевищує $100 тис. також увійшли:
  • Київська область (без урахування Києва): повна вартість об’єкта — $150 тис., квадратний метр — $993, річна динаміка ціни — +58%;
  • Закарпатська область: повна вартість об’єкта — $136 тис., квадратний метр — $957, річна динаміка ціни — +5%;
  • Львівська область: повна вартість об’єкта — $119 тис., квадратний метр — $883, річна динаміка ціни — +28%;
  • Івано-Франківська область: повна вартість об’єкта — $110 тис., квадратний метр — $798, річна динаміка ціни — +16%;
  • Одеська область: повна вартість об’єкта — $105 тис., квадратний метр — $833, річна динаміка ціни — +11%.
Найдорожче житло коштує в Києві: середня ціна будинку становить $280 тис.
Найдорожче житло коштує в Києві: середня ціна будинку становить $280 тис., dom.ria.com
Питання забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб залишається одним із найгостріших. Програма «Будиночки в селі для ВПО» дає змогу переселенцям отримати дах над головою у сільській місцевості, проте навколо цього процесу виникає чимало юридичних нюансів і питань. Раніше Finance.ua розповідав про ключові аспекти та правила надання житла в селі для переселенців.
Також ми розповідали, що за останні чотири роки найбільше подорожчання вартості оренди приватних будинків зафіксували у Київській області, де медіанна ціна зросла майже у 3,7 раза.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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