На скільки подорожчала оренда приватних будинків в Україні з 2022 року
За останні чотири роки найбільше подорожчання вартості оренди приватних будинків зафіксували у Київській області, де медіанна ціна зросла майже у 3,7 раза.
Про це йдеться в дослідженні OLX Нерухомість.
Де оренда будинків подорожчала найбільше
Найстрімкіше ціни зросли на Київщині. Якщо у червні 2022 року медіанна вартість оренди приватного будинку становила 30 тис. грн, то у червні 2026 року вона досягла вже 111 тис. грн.
До регіонів із найбільшим зростанням також увійшли:
- Харківська область — із 5,8 тис. грн до 20 тис. грн (у 3,4 раза);
- Запорізька область — із 5 тис. грн до 15 тис. грн (утричі);
- Дніпропетровська область — із 12 тис. грн до 30 тис. грн (у 2,5 раза);
- Сумська область — із 4 тис. грн до 10 тис. грн (у 2,5 раза);
- Миколаївська область — із 4 тис. грн до 9,5 тис. грн (у 2,4 раза);
- Житомирська область — з 5,2 тис. грн до 11 тис. грн (більш ніж удвічі).
Попит зростав не всюди
Аналітики зазначають, що підвищення вартості оренди не завжди супроводжувалося збільшенням кількості охочих винайняти житло.
Так, у Київській області, попри рекордне зростання цін, кількість відгуків на оголошення за цей період скоротилася на 31%. У Дніпропетровській області попит зменшився на 52%, а у Запорізькій — на 11%.
Водночас у кількох регіонах ситуація була протилежною. Найбільше зріс попит:
- на Сумщині — на 89%;
- на Миколаївщині — на 71%;
- на Харківщині — на 22%.
На Житомирщині попит майже не змінився, збільшившись на 5%.
У яких регіонах ціни зростали помірніше
У частині областей подорожчання було значно стриманішим. Зокрема, в Одеській області медіанна вартість оренди будинків збільшилася на 89% - з 23,4 тис. грн до 44,2 тис. грн.
На Херсонщині зростання становило 83%, Закарпатті — 78%, Тернопільщині — 74%, Волині — 63%, Львівщині — 53%, Черкащині — 43%.
Найменші зміни зафіксували у Чернівецькій та Рівненській областях — в обох випадках зростання становило близько 8%.
В Івано-Франківській області медіанна ціна майже не змінилася — з 17 тис. грн у червні 2022 року до 17,3 тис. грн у червні 2026 року.
Єдиним регіоном, де медіанна вартість оренди приватних будинків знизилася, стала Кіровоградська область. За чотири роки ціна знизилася на 9% - із 8,8 тис. грн до 8 тис. грн.
Крім того, дослідження показало скорочення кількості оголошень про оренду майже в усіх регіонах країни. Пропозиція зменшилася на 15−82%, тоді як винятком стала лише Миколаївська область, де кількість доступних для оренди будинків зросла на 28%.
До цього Finance.ua зазначав, що у першому півріччі 2026 року українці значно активніше цікавилися купівлею приватних будинків. Найбільший приріст попиту зафіксували в центральних, південних областях та столичному регіоні.
Поділитися новиною
Також за темою
«єОселя»: чому не варто здавати придбане житло в оренду
Українці стали одними з найбільших покупців житла в Туреччині
Скільки коштують квартири на «вторинці» в Україні
Де в Україні найдешевші та найдорожчі квадратні метри у новобудовах (інфографіка)
Де найдорожче орендувати житло перед навчальним роком
Де в Україні з’явиться соціальне житло: названо перші п’ять міст