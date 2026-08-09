На скільки подорожчала оренда приватних будинків в Україні з 2022 року Сьогодні 10:19 — Нерухомість

Ціни на приватні будинки зросли по всій Україні, Фото: magnific

За останні чотири роки найбільше подорожчання вартості оренди приватних будинків зафіксували у Київській області, де медіанна ціна зросла майже у 3,7 раза.

Про це йдеться в дослідженні OLX Нерухомість.

Де оренда будинків подорожчала найбільше

Найстрімкіше ціни зросли на Київщині. Якщо у червні 2022 року медіанна вартість оренди приватного будинку становила 30 тис. грн, то у червні 2026 року вона досягла вже 111 тис. грн.

До регіонів із найбільшим зростанням також увійшли:

Харківська область — із 5,8 тис. грн до 20 тис. грн (у 3,4 раза);

Запорізька область — із 5 тис. грн до 15 тис. грн (утричі);

Дніпропетровська область — із 12 тис. грн до 30 тис. грн (у 2,5 раза);

Сумська область — із 4 тис. грн до 10 тис. грн (у 2,5 раза);

Миколаївська область — із 4 тис. грн до 9,5 тис. грн (у 2,4 раза);

Житомирська область — з 5,2 тис. грн до 11 тис. грн (більш ніж удвічі).

Попит зростав не всюди

Аналітики зазначають, що підвищення вартості оренди не завжди супроводжувалося збільшенням кількості охочих винайняти житло.

Так, у Київській області, попри рекордне зростання цін, кількість відгуків на оголошення за цей період скоротилася на 31%. У Дніпропетровській області попит зменшився на 52%, а у Запорізькій — на 11%.

Водночас у кількох регіонах ситуація була протилежною. Найбільше зріс попит:

на Сумщині — на 89%;

на Миколаївщині — на 71%;

на Харківщині — на 22%.

На Житомирщині попит майже не змінився, збільшившись на 5%.

У яких регіонах ціни зростали помірніше

У частині областей подорожчання було значно стриманішим. Зокрема, в Одеській області медіанна вартість оренди будинків збільшилася на 89% - з 23,4 тис. грн до 44,2 тис. грн.

На Херсонщині зростання становило 83%, Закарпатті — 78%, Тернопільщині — 74%, Волині — 63%, Львівщині — 53%, Черкащині — 43%.

Найменші зміни зафіксували у Чернівецькій та Рівненській областях — в обох випадках зростання становило близько 8%.

В Івано-Франківській області медіанна ціна майже не змінилася — з 17 тис. грн у червні 2022 року до 17,3 тис. грн у червні 2026 року.

Єдиним регіоном, де медіанна вартість оренди приватних будинків знизилася, стала Кіровоградська область. За чотири роки ціна знизилася на 9% - із 8,8 тис. грн до 8 тис. грн.

Крім того, дослідження показало скорочення кількості оголошень про оренду майже в усіх регіонах країни. Пропозиція зменшилася на 15−82%, тоді як винятком стала лише Миколаївська область, де кількість доступних для оренди будинків зросла на 28%.

До цього Finance.ua зазначав , що у першому півріччі 2026 року українці значно активніше цікавилися купівлею приватних будинків. Найбільший приріст попиту зафіксували в центральних, південних областях та столичному регіоні.

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