Житло в Києві вже незабаром може подешевшати на 20% - прогноз рієлторів Сьогодні 11:02 — Нерухомість

Експерти сходяться на думці, що до кінця літа різких змін на ринку нерухомості не буде

Посилення російських атак на Київ уже починає впливати на настрої покупців житла. Вже восени ціни можуть знизитися на 20%. Зокрема, у столиці вже є мікрорайони, які не становлять інтересу для потенційних покупців.

Про це розповів експрезидент Асоціації фахівців з нерухомості України Юрій Піта в коментарі УНІАН.

Кредити від ПриватБанку, Таскомбанку, ПУМБу та інших. Все з розглядом умов в одному каталозі за посиланням

«Якщо така тенденція збережеться, то, безумовно, покупець буде відтерміновувати своє рішення стосовно Києва. Це може призвести до зниження цін восени. Думаю, на 20% ціни можуть знизитися в більшості сегментів ринку», — прогнозує фахівець.

Рієлтор Олександр Бойко погоджується, що ключовими факторами залишатимуться воєнні та безпекові ризики. Крім того, на вартість нерухомості впливатимуть міграція, доходи домогосподарств, курс валют , стан новобудов і довіра до податкових правил.

«Тому ринок реагуватиме не стільки „в середньому“, скільки на рівні окремих районів та типів житла», — каже рієлтор.

Керівник із розвитку продуктів Dim. ria Віталій Поберезький також не прогнозує різких стрибків вартості житла, адже покупці й надалі обиратимуть нерухомість без поспіху, зважаючи на ціну, якість і локацію.

Що буде з орендою житла

Експерти сходяться на думці, що до кінця літа різких змін на ринку нерухомості не буде. Водночас уже восени ситуація може змінитися: оренда традиційно почне дорожчати з початком навчального сезону.

«На ринку оренди до середини серпня відчутних коливань не буде. А далі, з початком навчального й ділового сезону, попит, а разом із ним і ціни традиційно підуть угору», — каже Поберезький.

Бойко, у свою чергу, не очікує різкого зростання цін, оскільки ринок стримуватиме купівельна спроможність українців.

Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав , що найважче накопичити на власний куток серед українських міст львів’янам. Щоб придбати однокімнатну квартиру у Львові, доведеться відкладати всю середню зарплату протягом 8,4 року. Рівно стільки ж часу знадобиться жителю Сіднея (Австралія), щоб купити житло у своєму місті.

Також ми писали , що за останні шість місяців середня вартість оренди квартир у Києві знизилася більш ніж на 1,4 тис. грн, а за рік падіння цін сягнуло майже 20%. За підрахунками аналітиків, середня вартість оренди квартир у Києві за пів року зменшилася з 21 690 грн до 20 000 грн, або на 7,79%.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.