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Як змінився ринок новобудов України за роки війни (інфографіка)

Нерухомість
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Темпи введення новобудов в експлуатацію поступово зростають
Темпи введення новобудов в експлуатацію поступово зростають
Попри повномасштабну війну первинний ринок житла в Україні поступово відновлюється. Від березня 2022 року в експлуатацію ввели 683 житлові комплекси, що налічують 1 339 секцій. Водночас 706 проєктів залишаються на паузі.
Про це свідчать дані дослідження Dim.ria.
Темпи введення новобудов в експлуатацію поступово зростали. Якщо у 2022 році ввели в експлуатацію 19 житлових комплексів (27 секцій), то у 2025 році — вже 233 житлові комплекси (449 секцій).
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Де в Україні будують найбільше житла

Станом на липень 2026 року в Україні будують 2 775 житлових проєктів.
Найбільше житлових комплексів зводять:
  • у Київській області (без Києва) — 21,3%;
  • у Києві — 11,2%;
  • в Одеській області — 10,9%;
  • у Львівській області (без Львова) — 8,5%;
  • в Івано-Франківській області — 7,1%.
Станом на липень 2026 року в Україні будують 2 775 житлових проєктів
Станом на липень 2026 року в Україні будують 2 775 житлових проєктів, dom.ria.com
Найбільше девелопери будують житло комфорт-класу — 51,9%, частка бізнес-класу становить 20,1%, а економ-класу — 6,2%. Ще 21,8% припадає на преміум-клас, таунхауси та котеджі.
Найбільше будують житло комфорт-класу
Найбільше будують житло комфорт-класу, dom.ria.com
Подібний розподіл за класами нерухомості характерний для більшості регіонів.
Натомість у Львові структура пропозиції зміщена в бік бізнес-класу: його частка становить 40,6%, тоді як комфорт-класу — 30,3%.
Найбільша частка новобудов, доступних за державними програмами «єОселя» та «єВідновлення», у Полтавській (79%), Вінницькій (51%), Дніпропетровській (47%), Закарпатській (47%), Київській (46%) та Львівській (45%) областях.
Частка новобудов, доступних за державними програмами «єОселя» та «єВідновлення»
Частка новобудов, доступних за державними програмами «єОселя» та «єВідновлення», dom.ria.com
Водночас у прифронтових та прикордонних регіонах (Чернігівська, Сумська, Харківська, Запорізька, Херсонська та Миколаївська області) таких пропозицій на первинному ринку немає.

У яких регіонах українці найчастіше шукають новобудови

Найактивніше українці шукають новобудови у Києві (16,7% від усіх пошукових запитів новобудов в Україні), Львові (12%), Вінницькій (8,6%), Київській (7,2%), Тернопільській (7,1%) та Хмельницькій (6,4%) областях.
Найактивніше українці шукають новобудови у Києві
Найактивніше українці шукають новобудови у Києві, dom.ria.com
Найменша частка пошукових запитів припадає на Сумську (0,2%), Запорізьку (0,2%), Кіровоградську (0,3%), Чернігівську (0,5%) та Миколаївську (0,6%) області.
Найчастіше новобудови, доступні за держпрограмами, шукають у Києві (22,2% від усіх пошукових запитів новобудов за держпрограмами в Україні), Вінницькій (12,6%), Київській (12,3%), Одеській (8,2%) та Хмельницькій (7,4%) областях.

Як змінилися ціни на новобудови

Найбільше за рік середня ціна квадратного метра на первинному ринку зросла у:
  • Івано-Франківській області — +20% (ціна у липні 2026 — $1 089/м²);
  • Вінницькій області — +17% (ціна у липні 2026 — $1 072/м²);
  • Львівській області (без урахування Львова) — +17% (ціна у липні 2026 — $1 055/м²);
  • Житомирській області — +16% (ціна у липні 2026 — $923/м²);
  • Тернопільській області — +16% (ціна у липні 2026 — $834/м²).
Як змінилися ціни на новобудови
Як змінилися ціни на новобудови, dom.ria.com
Чотирирічна динаміка цін загалом повторює тенденції останнього року. Найбільше подорожчання з липня 2022 року відбулося в:
  • Івано-Франківській області — +69,3%;
  • Львівській області (без урахування Львова) — +52%;
  • Чернівецькій області — +38%;
  • Житомирській області — +34%;
  • Тернопільській області — +34%.
Як змінилися ціни на новобудови в Києві
Як змінилися ціни на новобудови в Києві, dom.ria.com
Нагадаємо, раніше Finance.ua розповідав, що в першому півріччі 2026 року українці значно активніше цікавилися купівлею приватних будинків. Найбільший приріст попиту зафіксували в центральних, південних областях та столичному регіоні. Київ — лідер за вартістю. Медіанна ціна приватного будинку тут становить 10,46 — 11,08 млн грн ($234 000 — $247 800).
На другому місці Київська область, де у червні середня ціна перетнула позначку 5,5 млн грн (близько $123 000). Закарпатська область замикає трійку найдорожчих регіонів 5,27 — 5,38 млн грн ($117 800 — $120 300).
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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