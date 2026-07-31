Чи є «бульбашка» на ринку нерухомості західних областей України (думка експерта) Сьогодні 21:00 — Нерухомість

Чи є «бульбашка» на ринку нерухомості західних областей України (думка експерта)

З початку війни західні регіони України стали основними маршрутами внутрішньої міграції населення та релокації бізнесу, що буквально відразу спровокувало рекордну динаміку цін на тамтешню нерухомість.

Львів продемонстрував стрибок більш ніж на 55% (середня ціна перетнула позначку 1 500 продемонстрував стрибок більш ніж(середня ціна перетнула позначку 1 500 доларів за квадратний метр).

А, скажімо, медіанні ціни на первинку в Чернівцях піднялися більше ніж на 50%.

Абсолютним лідером за темпами зростання цін став Івано-Франківськ, де медіанна вартість квадратного метра в умовних одиницях збільшилася на 80−85%.

Та згодом деякі експерти почали говорити про те, що на львівському ринку нерухомості формується «бульбашка», яка, буцім-то, ось-ось «лопне», і ціни на нерухомість «посиплються».

Чи дійсно це так? Що зараз відбувається на львівському ринку нерухомості та чи вигідно інвесторам вкладати кошти в обʼєкти в західних регіонах, — розбирався «Мінфін» у статті.

Думка експерта

Як вважає СЕО Blago Роман Коржак, потенціал для чергового зростання цін на нерухомість у західних регіонах є.

Потенціал зумовлений двома ключовими факторами:

Потужний попит та міграція. Попри війну, люди прагнуть покращувати житлові умови, замінюючи застарілий радянський фонд на сучасний. Особливо це стосується молоді. якапрагне жити окремо і в комфортних умовах. Крім того, ринок підігріває активна внутрішня міграція населення й релокація бізнесів із прифронтових міст (Харків, Суми та інші).

Зростання собівартості та нові стандарти. Будівництво дорожчає через дефіцит кадрів, ріст цін на будматеріали та енергоресурси (світло, дизель). Водночас нові вимоги до безпеки й автономії потребують складних і дорогих інженерних рішень.

Яке житло може подорожчати найбільше

нерівномірною. У компанії Blago зазначають, що динаміка росту цін на житлову нерухомість буде

«Найбільший потенціал мають якісні проєкти із продуманою інфраструктурою та власною екосистемою. Вони створюють тривалу цінність для клієнта, яка в процесі розвитку й заселення комплексу буде лише збільшуватися», —пояснює Роман Коржак.

Як ці тенденції вкладаються у твердження експертів про «мильну бульбашку», яка, начеб-то, формується на «переоціненому ринку західної нерухомості»? Ще торік київські ріелтори прогнозували, що ціни на житло на заході країни почнуть знижуватися. Але поки що цього так і не відбулося, навпаки, вартість квадратних метрів лише зростає. Зазначимо, що саме поняття «бульбашки» на ринку нерухомості передбачає значне перевищення пропозиції над попитом.

Читайте також Яка зарплата потрібна, щоб дозволити собі житло вартістю 1 мільйон євро по всій Європі

Коли, наприклад, у певний період покупці масово скуповували нерухомість (наприклад, за рахунок дешевих кредитів), а потім раптом починають її розпродувати, погоджуючись на значні дисконти. Але на заході України зростання ринку нерухомості рухали зовсім інші фактори — передусім, значний поті мігрантів, що вибрали для проживання більш безпечне місце. Статус західних областей з того часу не змінився, тож передумов для масового розпродажу житла, а значить, і для обвалу цін, немає.

«Системного зниження цін ми точно не очікуємо. Західний регіон перейде до фази зрілого, прогнозованого ринку з помірним і стабільним зростанням», — відзначає Роман Коржак.

Читайте також Яка ціна на приватні будинки в Україні (інфографіка)

На його думку, цьому сприятимуть кілька факторів:

Нові хвилі попиту: Після перемоги частина українців повернеться з-за кордону та інвестуватиме в житло. Крім того, ринок стимулюватимуть масштабні міжнародні інвестиції у відбудову країни та активізація державних кредитних програм (як-от «єОселя», «єВідновлення» та їхні нові аналоги. Фактор безпеки: На жаль, ризики сусідства з агресором зберігатимуться завжди, тому захід України підсвідомо вважатиметься українцями безпечнішим, що триматиме попит на високому рівні. Тренд на екологічність та енергоефективність (Life-Cycle Cost): ринок еволюціонує в бік європейських стандартів. Покупці дедалі більше зважатимуть на вартість життєвого циклу будівлі (Life-Cycle Cost) — тобто на те, скільки коштів вони витрачатимуть на утримання та комунальні послуги цієї квартири протягом наступних 10, 20 чи 30 років. Проєкти з низькою вартістю утримання будуть у найбільшому пріоритеті.

Тобто, західний ринок нерухомості проходить системну трансформацію, але ніякої «бульбашки», що «ось-ось лопне» там немає, а ціни продовжують зростати.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.