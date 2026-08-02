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Скільки коштує орендувати квартиру у Києві

Нерухомість
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Вартість оренди квартир у Києві
Вартість оренди квартир у Києві, Фото: magnific
За останні шість місяців середня вартість оренди квартир у Києві знизилася більш ніж на 1,4 тис. грн, а за рік падіння цін сягнуло майже 20%.
Про це свідчать дані M2bomber.

Як змінилися ціни на оренду

За підрахунками аналітиків, середня вартість оренди квартир у Києві за пів року зменшилася з 21 690 грн до 20 000 грн, або на 7,79%.
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За останній місяць ціни знизилися на 13,75% або на понад 3 000 грн. Якщо ж порівнювати з аналогічним періодом минулого року, оренда подешевшала на 19,11%, що еквівалентно приблизно 5 тис. грн.

Де найдешевше зняти квартиру

Найчастіше власники пропонують однокімнатні квартири за 10 400 грн на місяць.
Двокімнатне житло здають за 15 000 грн, а трикімнатне — за 20 800 грн.
Залежно від району Києва середня ціна оренди квартири варіюється від 12 тис. до 34,7 тис. грн на місяць. Тобто розрив між найдешевшими та найдорожчими пропозиціями сягає 22 714 грн.
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Найдоступніше житло можна знайти у Деснянському районі, де середня вартість оренди становить 12 000 грн на місяць.
Також відносно доступні ціни зафіксовано у таких районах:
  • Дніпровському та Святошинському — по 15 000 грн,
  • Дарницькому — 16 500 грн,
  • Оболонському — 17 000 грн,
  • Подільському — 19 750 грн,
  • Солом’янському — 19 990 грн.
Найвищі ціни — у Печерському районі, де середня вартість оренди сягає 34 714 грн.
До районів із найдорожчим житлом також належать Шевченківський із середньою ціною 25 000 грн та Голосіївський, де оренда в середньому коштує 23 000 грн.
До цього Finance.ua зазначав, що у деяких містах України оренда житла «зʼїдає» майже весь дохід. Найдорожче винаймати житло в Ужгороді, де за однокімнатну квартиру доводиться віддавати близько 75% середньої зарплати, а оренда двокімнатного житла навіть перевищує місячний дохід.
За матеріалами:
Finance.ua
Оренда житлаКвартираКиїв
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