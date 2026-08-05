Огляд забудовника Stolitsa Group: масштаби, репутація та поради для покупців
Що відомо про забудовника Stolitsa Group
Проєкти Stolitsa Group
- ТРЦ Retroville (площа 120 тис. м²);
- житлові комплекси серії «Варшавський»;
- ЖК Південна Брама;
- ЖК Квартет;
- ЖК Seven.
Реалізовані у 2025
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В роботі
|ЖК
|Черга / будинок
|Опис робіт
|H2O (колишня назва ― Патріотика на озерах)
|Будинок №2
|Оздоблювальні роботи
|Варшавський-3
|Будинок №10.9
|Зведення зовнішніх стін
|Будинок №10.5
|Фасадні роботи
|Будинок №10.6
|Фасадні роботи
|Будинок №10.10
|Покрівельні роботи
|Патріотика
|Будинок №21 «Слобожанщина»
|Оздоблювальні роботи
|Будинок №32 «Батурин»
|Немає даних
Дисципліна забудовника
Поширені скарги покупців
- низька якість будівництва (протікають з’єднання опалення, проблеми з водопроводом і герметикою вікон);
- затримки з введенням об’єктів в експлуатацію;
- проблеми з опаленням і гарячою водою;
- затримка у видаванні ключів і передачі квартир мешканцям;
- незадовільна робота відділів продажу та постпродажу;
- оформлення документів лише через нотаріуса, рекомендованого SG, з завищеним прайсом на послуги;
- відсутність інформації про етапи будівництва та реальні терміни здавання.
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Юридичні аспекти та тривожні сигнали
- ЖК H2O ― Волинський окружний адміністративний суд Києва у квітні 2025 року скасував дозвіл на будівництво на території екопарку Осокорки. Суд дійшов висновку, що відповідач не надав результати оцінки впливу на довкілля для отримання дозволу на будівництво у зоні охоронюваного ландшафту, не погодив проєкт будівництва з Державною службою з питань національної культурної спадщини та Мінкультом, а також не узгодив наміри забудови з дійсним Генеральним планом міста. Stolitsa Group оскаржила рішення і Верховний суд у червні 2026 року підтвердив законність дозволу на будівництво житлового комплексу «H2O» на території екопарку.
- Пожежа на території заказника на Осокорках у березні 2024 року ― екоактивісти звинуватили у підпалі генерального директора Stolitsa Group Едуарда Соколовського. Топменеджер відкинув звинувачення та заявив, що розцінюватиме їх як «цілеспрямовану інформаційну атаку на компанію». Столична поліція розпочала кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду». Основною версією залишається підпал, винних досі не знайшли.
- Мінський масив ― Київський окружний адміністративний суд визнав незаконним затвердження детального плану території Мінського масиву у травні 2025 року. Суд вирішив, що ДПТ грубо суперечить чинному Генплану міста Києва, оскільки житлову забудову планували на землі сільськогосподарського призначення. Зауважимо, що депутати Київради затвердили ДПТ Мінського масиву 10 червня 2021 року виключно в інтересах забудовника. Шостий апеляційний адміністративний суд у січні 2026 року остаточно підтвердив незаконність рішення Київради щодо детального плану території Мінського масиву.
- Махінації стосовно земельних ділянок поблизу «Столичного ринку» загальною площею 18 га. У них фігурує співзасновниця SG Владислава Молчанова, яка за даними НАБУ та САП 2021 року переоформила активи колишнього депутата на підставні фірми та особи, а підконтрольні забудовниці службовці Головного управління Держгеокадастру в Київській області всупереч установленому порядку внесли зміни в Державний земельний кадастр. Суд арештував спірні земельні ділянки.
- Забруднення водойми поблизу ЖК H2O ― екоактивісти звинуватили девелопера, що бетоновози з будівництва житлового комплексу зливають у воду залишки бетону. Після сигналу активістів КП «Плесо» взяло проби води та підтвердило забруднення. Зразки води не відповідають нормам за показниками кольору, каламутності, біохімічного споживання кисню, а також за вмістом аміаку, сірководню, жирів та фенолів. Забудовник виклав на офіційному сайті повідомлення, в якому повідомив про намір звернутися до Дарницької окружної прокуратури з проханням надати правову оцінку викладеним обставинам, перевірити можливі причини забруднення та встановити їхнє джерело.
Поради покупцям та інвесторам
- перевіряйте конкретну юридичну особу, яка є стороною договору, оскільки в одну компанію може входити десятки різних юросіб, і у випадку чого з’ясовувати стосунки ви будете саме з ними;
- з’ясуйте, чи немає судових справ саме щодо земельної ділянки вашого житлового комплексу, чи не накладено арешт;
- перевіряйте наявність чинних містобудівних умов і дозволів у державних реєстрах;
- звертайте увагу на дисципліну забудовника, які об’єкти будуються зараз та коли збираються ввести в експлуатацію конкретний будинок;
- проконсультуйтеся з юристом, який спеціалізується на питаннях нерухомості;
- прискіпливо перевіряйте квартиру, впевніться в задовільній якості будівельних робіт і ремонту;
- звертайте увагу на технічні моменти ― які матеріали використовуються під час будівництва, який тип опалення, чи якісні комунікації;
- шукайте інформацію про реальний стан справ в закритих групах, форумах і чатах будинку, де збираєтеся придбати квартиру.
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