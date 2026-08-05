Огляд забудовника Stolitsa Group: масштаби, репутація та поради для покупців Сьогодні 09:50 — Нерухомість

ЖК Варшавський, джерело фото: bild.ua

Stolitsa Group ― це один із найвідоміших столичних забудовників. У портфелі компанії житлова та комерційна нерухомість. Попри війну, девелопер активно будується та продає об’єкти. Та чи варто інвестувати в нерухомість цієї компанії? Розбираємося в цьому огляді Finance.ua.

Що відомо про забудовника Stolitsa Group

Stolitsa Group (Столиця груп, SG) ― це українсько-литовська девелоперська компанія, яка працює на ринку нерухомості Києва. Спеціалізується на будівництві житлової і комерційної нерухомості. На ринку України працює вже 23 роки.

Власник ― литовська інвестиційна компанія BT Invest. Окрім Stolitsa Group, вона володіє мережею супермаркетів Novus і великими столичними комерційними проєктами.

До складу SG входять більш ніж 50 юридичних осіб, які виконують комплекс робіт, пов’язаний із проєктуванням, будівництвом та введенням в експлуатацію будівель. Stolitsa Group є членом Європейської бізнес-асоціації від 2014 року.

SG очолює рейтинг забудовників Києва за версією порталу « Мінфін » і версією Forbes (тут він тримає лідерську позицію від 2022 року).

Stolitsa Group 2021 року взяла на себе зобов’язання щодо добудови об’єктів збанкрутілого банку «Аркада» ( Меморандум від 07.04.2021 ). Забудовник робить це за власні кошти та внески інвесторів.

2023 року SG разом з іншими провідними забудовниками увійшла до новоствореної Української асоціації девелоперів.

Проєкти Stolitsa Group

Згідно з даними з офіційного сайту, SG ввела в експлуатацію 145 будинків, що еквівалентно понад 1,5 млн м². ЛУН наводить вищу цифру ― 166 будинків, а «Мінфін» пише про 163.

Серед найвідоміших проєктів:

ТРЦ Retroville (площа 120 тис. м²);

житлові комплекси серії «Варшавський»;

ЖК Південна Брама;

ЖК Квартет;

ЖК Seven.

Забудовник одним з перших почав будівельні роботи після початку повномасштабного вторгнення. Від того часу SG ввела в експлуатацію 10 360 квартир (станом на кінець 2025 року).

Від початку 2026 року введено в експлуатацію будинок № 1 у ЖК H2O, два будинки у ЖК Варшавський-3 (№ 10.2 і 10.3) і будинок № 27 «Збараж» у ЖК Патріотика.

Реалізовані у 2025

Минулого року девелопер здав дев’ять будинків. Це 2577 квартир загальною площею 137 356,52 м² за даними «Мінфіну». ЛУН і NV наводять вищу цифру зданих квартир ― 2854 квартири.

ЖК Патріотика, джерело фото: ЛУН

Це ЖК економкласу, який знаходиться в Дарницькому районі між вул. Бориса Гмирі та вул. Колекторною. Згідно з даними ЛУН, у цьому ЖК загалом 33 будинки з 20−26 поверхами. Опалення централізоване, є гостьовий паркінг. До найближчих станцій метро «Осокорки» і «Позняки» близько 20 хвилин ходьби.

SG торік здала будинки № 20 «Богуслав» і № 23 «Синевір» (зобов'язання в межах Меморандуму щодо добудови об’єктів «Аркади»).

ЖК Еврика

ЖК Еврика ― це житловий комплекс економкласу, який знаходиться у Голосіївському районі за адресою вул. Академіка Глушкова, 6. Складається з 31 будинку, територія двору відкрита. Будинки мають 15, 20, 23−24 поверхи. Є автономне опалення.

Торік забудовник ввів в експлуатацію три будинки (№ 14, № 15 і № 18), а також дитячий ясла-садок за тією ж адресою. Будівництво цих об’єктів завершено згідно з Меморандумом щодо спадщини банку «Аркада».

ЖК Варшавський, джерело фото: Stolitda Group

Житловий комплекс класу комфорт включає 15 будинків (14 та 25 поверхів). ЖК знаходиться у Подільському районі на проспекті Правди. Має закриту територію та паркінг для авто. Опалення автономне.

Торік забудовник здав в експлуатацію будинки № 7.7, № 7.8 і № 10.4.

В роботі

Станом на липень 2026 року, SG будує будинки у трьох ЖК. Забудовник не звітує щодо етапів будівництва на офіційному сайті, тому для аналізу ми використовували дані з порталів ЛУН DIM.RIA й інших ресурсів.

ЖК Черга / будинок Опис робіт H2O (колишня назва ― Патріотика на озерах) Будинок №2 Оздоблювальні роботи Варшавський-3 Будинок №10.9 Зведення зовнішніх стін Будинок №10.5 Фасадні роботи Будинок №10.6 Фасадні роботи Будинок №10.10 Покрівельні роботи Патріотика Будинок №21 «Слобожанщина» Оздоблювальні роботи Будинок №32 «Батурин» Немає даних

Етапи будівництва об’єктів Stolitsa Group (дані актуальні станом на липень 2026 року)

Дисципліна забудовника

За даними порталу «Нерухомі», SG мав затримки зі здаванням об’єктів у 6−12 місяців в чотирьох ЖК (Ліпінка, Seven, Галактика, Варшавський Мікрорайон). Більша затримка зі здаванням була в ЖК Варшавський Плюс (понад рік).

Портал «Кто строіт» пише , що середня затримка забудовника складає 3 місяці за середнього показника для столиці в 11 місяців. Затримки є в 61% об’єктів SG, а найбільш тривала складає 14 місяців.

Поширені скарги покупців

Finance.ua проаналізував відгуки користувачів на різних сайтах і форумах, та зібрав найбільш поширені скарги покупців і інвесторів:

низька якість будівництва (протікають з’єднання опалення, проблеми з водопроводом і герметикою вікон);

затримки з введенням об’єктів в експлуатацію;

проблеми з опаленням і гарячою водою;

затримка у видаванні ключів і передачі квартир мешканцям;

незадовільна робота відділів продажу та постпродажу;

оформлення документів лише через нотаріуса, рекомендованого SG, з завищеним прайсом на послуги;

відсутність інформації про етапи будівництва та реальні терміни здавання.

У відгуках також часто згадують керуючу компанію DIM 9000, яка, згідно з коментарями, надає послуги низької якості за високим тарифом. Найчастіше згадують довгий ремонт ліфтів, незадовільне зимове утримання двору (не розчищають сніг і ожеледицю), занедбаний стан котелень.

Юридичні аспекти та тривожні сигнали

Діяльність Stolitsa Group супроводжується численними скандалами довкола забудови зелених територій, що неодноразово спричиняло протести місцевих жителів, судові суперечки та накладення заборон на ведення будівельних робіт. Коротко опишемо аспекти, на які варто зважати потенційним інвесторам і покупцям:

ЖК H2O ― Волинський окружний адміністративний суд Києва у квітні 2025 року скасував дозвіл на будівництво на території екопарку Осокорки . Суд дійшов висновку, що відповідач не надав результати оцінки впливу на довкілля для отримання дозволу на будівництво у зоні охоронюваного ландшафту, не погодив проєкт будівництва з Державною службою з питань національної культурної спадщини та Мінкультом, а також не узгодив наміри забудови з дійсним Генеральним планом міста. Stolitsa Group оскаржила рішення і Верховний суд у червні 2026 року підтвердив законність дозволу на будівництво житлового комплексу «H2O» на території екопарку.

. Суд дійшов висновку, що відповідач не надав результати оцінки впливу на довкілля для отримання дозволу на будівництво у зоні охоронюваного ландшафту, не погодив проєкт будівництва з Державною службою з питань національної культурної спадщини та Мінкультом, а також не узгодив наміри забудови з дійсним Генеральним планом міста. Stolitsa Group оскаржила рішення і Верховний суд у червні 2026 року на території екопарку. Пожежа на території заказника на Осокорках у березні 2024 року ― екоактивісти звинуватили у підпалі генерального директора Stolitsa Group Едуарда Соколовського . Топменеджер відкинув звинувачення та заявив, що розцінюватиме їх як «цілеспрямовану інформаційну атаку на компанію». Столична поліція розпочала кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду». Основною версією залишається підпал, винних досі не знайшли .

. Топменеджер відкинув звинувачення та заявив, що розцінюватиме їх як «цілеспрямовану інформаційну атаку на компанію». Столична поліція розпочала кримінальне провадження за статтею «Умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об’єктів природно-заповідного фонду». Основною версією залишається підпал, . Мінський масив ― Київський окружний адміністративний суд визнав незаконним затвердження детального плану території Мінського масиву у травні 2025 року. Суд вирішив, що ДПТ грубо суперечить чинному Генплану міста Києва, оскільки житлову забудову планували на землі сільськогосподарського призначення. Зауважимо, що депутати Київради затвердили ДПТ Мінського масиву 10 червня 2021 року виключно в інтересах забудовника. Шостий апеляційний адміністративний суд у січні 2026 року остаточно підтвердив незаконність рішення Київради щодо детального плану території Мінського масиву .

Суд вирішив, що ДПТ грубо суперечить чинному Генплану міста Києва, оскільки житлову забудову планували на землі сільськогосподарського призначення. Зауважимо, що депутати Київради затвердили ДПТ Мінського масиву 10 червня 2021 року виключно в інтересах забудовника. Шостий апеляційний адміністративний суд у січні 2026 року . Махінації стосовно земельних ділянок поблизу «Столичного ринку» загальною площею 18 га . У них фігурує співзасновниця SG Владислава Молчанова, яка за даними НАБУ та САП 2021 року переоформила активи колишнього депутата на підставні фірми та особи, а підконтрольні забудовниці службовці Головного управління Держгеокадастру в Київській області всупереч установленому порядку внесли зміни в Державний земельний кадастр. Суд арештував спірні земельні ділянки.

. У них фігурує співзасновниця SG Владислава Молчанова, яка за даними НАБУ та САП 2021 року переоформила активи колишнього депутата на підставні фірми та особи, а підконтрольні забудовниці службовці Головного управління Держгеокадастру в Київській області всупереч установленому порядку внесли зміни в Державний земельний кадастр. Суд арештував спірні земельні ділянки. Забруднення водойми поблизу ЖК H2O ― екоактивісти звинуватили девелопера, що бетоновози з будівництва житлового комплексу зливають у воду залишки бетону. Після сигналу активістів КП «Плесо» взяло проби води та підтвердило забруднення. Зразки води не відповідають нормам за показниками кольору, каламутності, біохімічного споживання кисню, а також за вмістом аміаку, сірководню, жирів та фенолів. Забудовник виклав на офіційному сайті повідомлення, в якому повідомив про намір звернутися до Дарницької окружної прокуратури з проханням надати правову оцінку викладеним обставинам, перевірити можливі причини забруднення та встановити їхнє джерело.

Особливу увагу треба звертати на ЖК Еврика, Патріотика та Н2О ― це об’єкти збанкрутілого банку «Аркада». Stolitsa Group взяла на себе зобов’язання щодо їхньої відбудови. Наразі будівництво триває, а будинки поступово вводяться в експлуатацію. Тобто забудовник виконує свої зобов’язання.

Поради покупцям та інвесторам

Купівля нерухомості — це вагома фінансова інвестиція. Незалежно від мети придбання (для власного проживання чи подальшої оренди), вибір об’єкта та забудовника потребує ретельного й зваженого підходу.

Наші практичні рекомендації допоможуть впоратися з цим питанням:

перевіряйте конкретну юридичну особу , яка є стороною договору, оскільки в одну компанію може входити десятки різних юросіб, і у випадку чого з’ясовувати стосунки ви будете саме з ними;

, яка є стороною договору, оскільки в одну компанію може входити десятки різних юросіб, і у випадку чого з’ясовувати стосунки ви будете саме з ними; з’ясуйте, чи немає судових справ саме щодо земельної ділянки вашого житлового комплексу, чи не накладено арешт;

саме щодо земельної ділянки вашого житлового комплексу, чи не накладено арешт; перевіряйте наявність чинних містобудівних умов і дозволів у державних реєстрах ;

; звертайте увагу на дисципліну забудовника , які об’єкти будуються зараз та коли збираються ввести в експлуатацію конкретний будинок;

, які об’єкти будуються зараз та коли збираються ввести в експлуатацію конкретний будинок; проконсультуйтеся з юристом , який спеціалізується на питаннях нерухомості;

, який спеціалізується на питаннях нерухомості; прискіпливо перевіряйте квартиру, впевніться в задовільній якості будівельних робіт і ремонту;

впевніться в задовільній якості будівельних робіт і ремонту; звертайте увагу на технічні моменти ― які матеріали використовуються під час будівництва, який тип опалення, чи якісні комунікації;

― які матеріали використовуються під час будівництва, який тип опалення, чи якісні комунікації; шукайте інформацію про реальний стан справ в закритих групах, форумах і чатах будинку, де збираєтеся придбати квартиру.

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