В Україні оновлять будівельні норми для житлових будинків: що зміниться Сьогодні 13:24 — Нерухомість

ДБН для житлових будинків

В Україні оновлять державні будівельні норми для житлових будинків. Оновлення стосуватиметься загальних вимог до житлових будинків, архітектурно-планувальних рішень, інженерного обладнання будинків, пожежної безпеки та доступності. Окремо планується врегулювати питання захисту житлових приміщень від шуму та вібрації, а саме уточнити вимоги до розміщення вбудованих і вбудовано-прибудованих громадських приміщень у житлових будинках.

Про це повідомляє Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту України.

Міністерство вже затвердило технічне завдання та розпочало підготовку проєкту Зміни № 2 до ДБН В.2.2−15:2019 «Житлові будинки. Основні положення».

Які зміни планується внести

Більше доступності та інклюзивності

Оновлені норми доповнять вимогами до планувальних і конструктивних рішень житлових та нежитлових приміщень щодо безбар’єрності житлових будинків — від входу до будівлі до пересування всередині та безпечної евакуації.

Зокрема, уточнять вимоги до доступності прибудинкової території для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, інклюзивних маршрутів, пішохідних шляхів, пандусів, поручнів, засобів орієнтування та отримання інформації.

Сучасні вимоги до планування житлових будинків

Планується уточнити перелік громадських приміщень, які можна розміщувати у житлових будинках, а також приміщень, що допускаються біля входів до багатоквартирних будинків.

Оновлять вимоги до планування прибудинкової території, зокрема щодо розміщення автостоянок, велосипедних парковок та інших зовнішніх елементів.

Також ДБН доповнять положеннями щодо розміщення електронних комунікаційних мереж, що дозволить враховувати сучасні потреби будинків у цифровій інфраструктурі ще на етапі проєктування.

Посилення безпеки евакуації під час пожежі

Зміни уточнять вимоги до шляхів евакуації, зокрема для людей, які пересуваються на кріслах колісних. Також буде визначено, у яких випадках для житлових будинків умовною висотою до 26,5 метра (орієнтовно це 9-поверхова будівля) достатньо однієї сходової клітки, а коли залежно від кількості або площі квартир необхідно передбачати дві сходові клітки для безпечної евакуації мешканців.

Нові вимоги до ліфтів

Оновлені норми передбачатимуть уточнення вимог до розташування та характеристик ліфтів у житлових будинках, зокрема до розмірів ліфтових холів і кабін, можливості сполучення житлових поверхів із підземною частиною будинку, де розміщені захисні споруди цивільного захисту або споруди подвійного призначення.

Також будуть уточнені вимоги до пожежних ліфтів вантажопідйомністю не менше 1000 кг та ліфтів, пристосованих для перевезення людей на кріслах колісних.

Захист від шуму

До ДБН також планують включити нові окремі вимоги щодо захисту житлових приміщень від шуму та вібрації. Зокрема, буде уточнено умови розміщення вбудованих і вбудовано-прибудованих громадських приміщень, діяльність яких може створювати додатковий шум для мешканців.

Наразі триває підготовка першої редакції проєкту змін до ДБН. Міністерство планує оприлюднити її для громадського обговорення вже протягом наступних кількох місяців.

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