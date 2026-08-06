Як зросла оренда квартир на півдні України Сьогодні 08:00 — Нерухомість

Як зросла оренда квартир на півдні України

Ціни на довгострокову оренду в південних містах України вже перевищили довоєнний рівень, йдеться в аналітиці OLX Нерухомість.

Де найбільше зростання

Найбільше оренда подорожчала в Одесі — з 6,5 тис. гривень у червні 2021 року до 12 тис. гривень у 2026 році (+85%).

У Миколаєві та Чорноморську медіанна вартість оренди однокімнатної квартири зросла з 4 тис. гривень до 7 тис. гривень, або на 75%.

Херсон залишається єдиним містом, де оренда так і не повернулася до довоєнного рівня. У 2021 році вона становила 4,5 тис. гривень, то у червні 2026 року — 4 тис. гривень, що на 11% менше.

Попит

Єдиним містом, де попит на довгострокову оренду зріс порівняно з довоєнним періодом, став Миколаїв. Там кількість відгуків збільшилася на 15%.

В Одесі попит на оренду знизився на 23%.

Найбільше скорочення кількості відгуків зафіксували у Чорноморську (-66%) та Херсоні (-90%), що стало найглибшим падінням серед проаналізованих міст.

Про це повідомив голова правління ПрАТ «Укрфінжитло» Євген Мецгер. Нагадаємо, що для того щоб внутрішньо переміщені особи могли повернутися додому або облаштуватися на новому місці, Україні необхідно щонайменше 1 млн квартир. Про це повідомив голова правління ПрАТ «Укрфінжитло» Євген Мецгер.

За словами Мецгера, потреба в одному мільйоні квартир є лише першочерговою частиною значно масштабнішої житлової проблеми. За оцінками, підготовленими спільно зі Світовим банком, загальний дефіцит житлового фонду в Україні становить близько 600 млн кв. м, що еквівалентно приблизно 24 трлн грн.

Водночас за даними аналітиків , найважче накопичити на власний куток серед українських міст львів’янам. Щоб придбати однокімнатну квартиру у Львові, доведеться відкладати всю середню зарплату протягом 8,4 року.

Рівно стільки ж часу знадобиться жителю Сіднея (Австралія), щоб купити житло у своєму місті. Схожа ситуація спостерігається і в інших регіонах України:

Київ vs Торонто: щоб придбати однокімнатку у столиці киянину потрібно відкладати 100% доходу протягом 7,3 року , тоді як жителю Торонто (Канада) — 7,6 року ;

щоб придбати однокімнатку у столиці киянину потрібно відкладати 100% доходу протягом , тоді як жителю Торонто (Канада) — ; Одеса vs Дублін: в Одесі на власну однокімнатну квартиру доведеться працювати 6,2 року , що навіть довше, ніж у столиці Ірландії — Дубліні (5,1 року) ;

в Одесі на власну однокімнатну квартиру доведеться працювати , що навіть довше, ніж у столиці Ірландії — Дубліні ; Харків vs Сінгапур: найдешевша ситуація серед досліджуваних міст України в Харкові — 3,3 року накопичень на житло, що практично співмірно з одним із найдорожчих фінансових центрів світу — Сінгапуром (3,8 року).

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