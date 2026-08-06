Як зросла оренда квартир на півдні України

Нагадаємо, що для того щоб внутрішньо переміщені особи могли повернутися додому або облаштуватися на новому місці, Україні необхідно щонайменше 1 млн квартир.Про це повідомив голова правління ПрАТ «Укрфінжитло» Євген Мецгер.
За словами Мецгера, потреба в одному мільйоні квартир є лише першочерговою частиною значно масштабнішої житлової проблеми. За оцінками, підготовленими спільно зі Світовим банком, загальний дефіцит житлового фонду в Україні становить близько 600 млн кв. м, що еквівалентно приблизно 24 трлн грн.
Водночас за даними аналітиків, найважче накопичити на власний куток серед українських міст львів’янам. Щоб придбати однокімнатну квартиру у Львові, доведеться відкладати всю середню зарплату протягом 8,4 року.
Рівно стільки ж часу знадобиться жителю Сіднея (Австралія), щоб купити житло у своєму місті. Схожа ситуація спостерігається і в інших регіонах України:
Київ vs Торонто: щоб придбати однокімнатку у столиці киянину потрібно відкладати 100% доходу протягом 7,3 року, тоді як жителю Торонто (Канада) — 7,6 року;
Одеса vs Дублін: в Одесі на власну однокімнатну квартиру доведеться працювати 6,2 року, що навіть довше, ніж у столиці Ірландії — Дубліні (5,1 року);
Харків vs Сінгапур: найдешевша ситуація серед досліджуваних міст України в Харкові — 3,3 року накопичень на житло, що практично співмірно з одним із найдорожчих фінансових центрів світу — Сінгапуром (3,8 року).