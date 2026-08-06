Новобудови не дешевшають: що відбувається з ринком житла Сьогодні 10:28 — Нерухомість

Новобудови не дешевшають: що відбувається з ринком житла

Новобудови в Україні продовжують дорожчати, а державна програма «єОселя» дедалі більше впливає на весь ринок житла.

Про це йдеться у новому відео Finance.ua , у якому керівниця ЛУН Статистики Людмила Кірюхіна пояснила, що сьогодні найбільше впливає на ціни, як працюють державні програми та які квартири користуються найбільшим попитом.

Чому новобудови продовжують дорожчати

Експертка пояснює, що ціни на первинному та вторинному ринках формуються за різними принципами.

На вторинному ринку головну роль відіграють попит і пропозиція. Вартість квартир залежить від того, наскільки люди хочуть жити в конкретному місті, чи переїжджають туди внутрішньо переміщені особи, чи є робота та чи достатньо житла виставлено на продаж.

Натомість із новобудовами ситуація складніша. Тут на ціну впливає не лише попит покупців, а й постійне зростання вартості будівельних матеріалів, робіт і самого будівництва. Саме тому навіть за стабільного попиту квадратний метр у нових житлових комплексах може дорожчати.

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Як державні програми впливають на ринок

Важливу роль на ринку продовжують відігравати державні програми підтримки, зокрема «єОселя», «єВідновлення» та житлові ваучери для внутрішньо переміщених осіб.

За словами експертів, найбільше програма «єОселя» підтримує саме первинний ринок, адже в більшості регіонів вона поширюється на квартири у будинках, введених в експлуатацію не більше трьох років тому.

Втім, програма стимулює й вторинний ринок. Багато українців, які спочатку розглядають купівлю житла через «єОселю», згодом починають шукати інші варіанти — квартири на вторинному ринку або пропозиції із розтермінуванням від забудовників.

Кірюхіна зазначає, що для забудовників, які працюють із програмою та мають відповідну акредитацію, продажі через «єОселю» у сприятливі періоди можуть забезпечувати до 20% усіх угод.

Які квартири зараз найпопулярніші

Традиційно в Україні найшвидше продаються однокімнатні квартири, адже вони доступніші за ціною та часто купуються як інвестиція.

Однак у Києві останнім часом ситуація змінилася. За спостереженнями аналітиків, двокімнатні квартири продаються майже так само швидко, як і однокімнатні. Це може свідчити про зміну поведінки покупців. Якщо раніше багато хто купував невеликі квартири як інвестицію, то зараз дедалі більше українців обирають житло для власного проживання, орієнтуючись на потреби сім’ї.

Детальніше про прогнози щодо цін на житло до кінця 2026 року та перспективи ринку дивіться у відео за посиланням:

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