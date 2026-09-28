Безпека, яку можна порахувати: як у Києві 2026 року обирають квартиру

Останні роки змінили спосіб, у який кияни ухвалюють рішення про житло. До звичного набору критеріїв — локація, площа, поверх, ціна метра — додався ще один рядок, який раніше жив хіба що у страхових таблицях. Це ризик. І люди навчилися рахувати його так само спокійно, як рахують ставку за депозитом чи дохідність оренди.

Ринок при цьому тримається впевнено. Відповідно до даних dom. ria, за 2026 рік середня вартість квадратного метра в київських новобудовах зросла на 6,2% . Житло лишається активом, який одночасно працює трьома способами: зберігає вартість, дає орендний потік і щодня використовується за прямим призначенням. Питання зводиться до того, який саме об’єкт витримає перевірку часом.

Аудиторія, яка щодня читає фінансові медіа, ставить до нерухомості ті самі вимоги, що й до будь-якого іншого активу: зрозуміла структура вартості, передбачувані ризики, відповідальний контрагент. Крізь цю оптику ЖК Біоритм від KAN Development виглядає цікаво одразу з кількох сторін.

Власний захищений простір у квартирі

Найцікавіше в проєкті ЖК Біоритм від KAN Development заховане всередині планувань. У квартирах першої черги передбачено окреме приміщення з монолітними залізобетонними стінами завтовшки 250 мм із подвійним армуванням. Для розуміння: стандартна міжкімнатна перегородка в новобудові має товщину близько 100−120 мм. Стіни захищеного простору в Біоритмі відповідають несучим конструкціям будинку, тільки зібраним навколо одного приміщення квартири: вони вдвічі товщі, суцільні й армовані у два шари.

Логіка тут інженерна. Суцільний монолітний контур із двох сіток арматури й бетону знижує вплив ударної хвилі, уламків та елементів конструкцій. Місце для приміщення проєктувальники обрали поруч із несучим ядром будівлі — там, де конструкція будинку найміцніша. Маса, армування й розташування працюють на користь мешканця.

У звичайні дні це функціональна гардеробна — простір для зберігання речей, який окупає кожен свій метр. У ті хвилини, коли часу добігти до укриття немає, він виконує іншу роль. Саме таке подвійне призначення робить рішення розумним: воно вбудоване у щоденне життя, а тому завжди поруч і в робочому стані. Окрім цього, на території ЖК Біоритм працюватиме укриття на 600 осіб.

Квартал, у якому продумали дорослі й дитячі сценарії

Для родин із дітьми особливо цікавою стане освітня частина ЖК Біоритм. Саме з будівництва школи почалося будівництво житлового кварталу, ще до продажу перших квартир. Київський ліцей Освітнього холдингу A+ розрахований на 990 учнів, матиме спортивну арену 1500 м², сертифіковане укриття на 1160 м² і дах-трансформер для навчання, творчості та відпочинку. Освітній маршрут дитини складається в межах пішої доступності: preschool за програмами Cambridge Early Years і Reggio Emilia, початкова школа за Cambridge Primary, далі Cambridge IGCSE та A-Level із підготовкою до вступу в університети.

Київський ліцей Освітнього холдингу A+

Дитячий садок Біоритм буде камерним: 60 дітей, групи до 15 малюків, один педагог на шістьох. Такий формат дає індивідуальну увагу — те, заради чого батьки зазвичай витрачають годину на дорогу через місто.

Хто добудує: питання, яке варто ставити першим

Тут починається територія фінансових аргументів. Значна частина девелоперів працює за моделлю перехресного фінансування, коли гроші всіх проєктів зберігаються в спільній скарбничці, а кошти покупців одного будинку йдуть на будівництво іншого. У KAN Development така практика неможлива.

Компанія використовує модель прямого фінансування: кожен проєкт має власне джерело коштів і власний резерв. Для покупця це означає, що будівництво прив’язане лише до власного резерву проєкту — а не до інших об’єктів компанії та темпів продажів у самому Біоритмі. Саме тому KAN Development стартує з будівництвом лише тоді, коли фінансування проєкту зрозуміле навіть без продажів. В умовах війни це той параметр, який варто перевіряти уважніше за вигляд фасаду.

Досвід компанії додає аргументів: 25 роки на ринку, понад 4 000 000 м² реалізованої нерухомості, більш ніж 20 500 квартир, 20+ навчальних закладів Освітнього холдингу A+. Комфорт Таун, Tetris Hall, Файна Таун, Республіка, UNIT. Home — проєкти, які вже стали лендмарками Києва.

Інфраструктура, що працює на щоденний ритм

Біоритм будується на Великій Васильківській, 143/2 — дев’ять будинків і дві черги будівництва, в реалізації перші два будинки. Всередині кварталу — власний парк на 1,3 гектара, вільний від автомобілів, з авторським ландшафтом і дитячими просторами на безпечному покритті.

Локація теж рахується як частина вартості. Велика Васильківська — одна з головних осей міста, з якої зручно дістатися ділового центру, а Голосіївський район традиційно тримає стабільний попит на оренду серед фахівців і родин.

Головний символ проєкту — SkyRytm, панорамний міст завдовжки 610 метрів на рівні 16 поверху. Це найдовша променада на дахах в Україні, яка об’єднує будинки в одну систему, спрощує логістику інфраструктури й додає запасних сценаріїв руху в екстрених ситуаціях.

На дахах — три панорамні басейни з лаунж-зонами та баром. На 16-му поверсі — скляний SPA-простір із відкритою терасою на місто: фінська сауна, римська парна, прохідна купель, зона релаксу. Для руху працюють фітнес-простір із критим басейном, зали для йоги, танців і гімнастики, майданчик для падел-тенісу та універсальна спортивна зона. Для зустрічей — п’ять BBQ-зон і party-room, для роботи поруч із домом — ресторани винесені на зовнішній периметр вулиці.

На дахах — три панорамні басейни з лаунж-зонами та баром

Щоденний комфорт забезпечують дворівневий підземний паркінг приблизно на тисячу місць із прямими виходами до кожного будинку, лобі рівня п’ятизіркового готелю та керуюча компанія, що працює за готельними стандартами. Територія проєктується доступною для маломобільних груп населення згідно з ДБН В.2.2−40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд».

Планування: від 43 до 301 квадратного метра

Лінійка форматів охоплює однокімнатні квартири від 43,3 м² до просторих чотирикімнатних на 301,1 м². Кухні-вітальні, гардеробні, лоджії, продумане зонування між приватними й спільними зонами. Для інвестора це різні стратегії в одному проєкті: компактні лоти з високою ліквідністю оренди й великі формати з довгим горизонтом утримання. Хід робіт відкритий на сайті проєкту, там же доступні планування з площами

Арифметика покупця

Для підприємця купівля квартири завжди пов’язана з питанням, звідки взяти гроші без шкоди для бізнесу. KAN Development пропонує два шляхи: оплату повною сумою або безвідсоткове розтермінування до 3 років із першим внеском від 10%, без комісій і переплат. Другий шлях дає змогу залишити обігові кошти в роботі, а з тим самим бюджетом обрати більшу площу чи кращий формат. Окрім цього, майбутні покупці більше не обмежені умовами банківського кредитування у вигляді вимог до заробітної плати, віку чи соціального статусу, заставою є сама квартира.

Орендна логіка теж на боці проєкту. Квартал із власною школою, садком, спортом і SPA формує коло орендарів, які заїжджають надовго: родини з дітьми, менеджмент компаній, спеціалісти з високим доходом. Такий орендар менше торгується за ціну й довше залишається на місці, а це прямо впливає на фактичну дохідність.

Разом із захищеною зоною в квартирі, сертифікованим укриттям поруч і надійним девелопером це складається в зрозумілу систему керування ризиком, де кожен елемент має свою ціну й свою функцію.

Довідка про проєкт

ЖК Біоритм — житловий квартал бізнес-класу від KAN Development на Великій Васильківській, 143/2 у Києві. Дев’ять будинків, дві черги, близько 115 000 м² житла. Парк 1,3 га, міст SkyRytm на 610 метрів, три панорамні басейни, SPA на 16-му поверсі, фітнес із критим басейном, п’ять BBQ-зон, party-room, дворівневий паркінг, укриття на 600 осіб, Київський ліцей A+ та дитячий садок у межах кварталу. У квартирах будинку А02 передбачені захищені зони з монолітними стінами 250 мм.

KAN Development — девелоперська компанія, яка 25 років формує сучасний Київ. Портфель перевищує 4 000 000 м²: понад 20 500 квартир, 20+ навчальних закладів Освітнього холдингу A+, десятки бізнес-центрів, торгових і соціальних об’єктів. Кожен проєкт компанії фінансується за прямою моделлю з окремим джерелом коштів і резервом.