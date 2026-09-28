Покоління орендарів: чому молоді німці відмовляються від купівлі житла

Німеччина вже тривалий час має один із найнижчих у Європі рівнів володіння житлом

Для молодих європейців власне житло дедалі частіше стає віддаленою перспективою.

Дані ОЕСР свідчать, що рівень володіння житлом серед молодого покоління помітно нижчий, ніж був у їхніх батьків і дідусів у тому самому віці. Особливо складною ситуація залишається в Німеччині, де частка власників житла є однією з найнижчих у Європі, пише Ausnews.de.

Молоді європейці відкладають купівлю житла

Дані ОЕСР охоплюють середні показники у 20 країнах ЄС і демонструють тенденцію до зниження рівня володіння житлом від покоління до покоління.

У віці 32 років власне житло мали 60% людей, народжених приблизно у 1975 році. Серед тих, хто народився у 1980-х, показник становив 58%, а серед народжених у 1985 році — вже 52%. Таким чином, за одне десятиліття частка власників скоротилася на 8 процентних пунктів.

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У молодшому віці розрив ще помітніший. У 23 роки власне житло мали 32% людей, народжених у 1985 році, тоді як серед народжених у 1990 році таких було лише 26%.

У 29 років житло у власності мали 52% людей, народжених у 1980-х, 45% народжених у 1985 році та 41% тих, хто народився у 1990-х.

Ситуація з житлом у Німеччині

Німеччина вже тривалий час має один із найнижчих у Європі рівнів володіння житлом. За даними Федерального статистичного відомства Німеччини, у 2022 році власне житло мали 44,3% домогосподарств. У 2011 році цей показник становив 45,9%. Для порівняння, середній рівень володіння житлом у ЄС сягає 69%.

Водночас помітні зміни у віковій структурі. У 2022 році частка власників житла серед німців віком 40−49 років була на 6,4 процентного пункту нижчою, ніж серед людей тієї самої вікової групи у 2011 році.

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Таким чином, покоління, народжене у 1973−1982 роках, попри період низьких процентних ставок у 2010-х роках, не досягло рівня володіння житлом попереднього покоління.

Дослідження також показують, що у східних землях Німеччини частка власників житла значно нижча, ніж у західних. Загалом по країні рівень володіння житлом серед людей молодше 50 років продовжує знижуватися.

Чому молодь у Німеччині рідше купує житло

Експерти ОЕСР називають кілька взаємопов’язаних причин.

Після 2021 року зростання процентних ставок суттєво збільшило вартість запозичень, через що отримати іпотечний кредит стало складніше. Водночас у багатьох країнах ціни на житло зростали значно швидше за доходи. У результаті розрив між вартістю нерухомості та купівельною спроможністю населення збільшувався.

Відносно повільне зростання заробітних плат також ускладнює купівлю житла. За даними ОЕСР, людям, які купують нерухомість уперше, дедалі складніше накопичити на необхідний початковий внесок і отримати кредит.

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Ще одним фактором є зростання кількості молодих людей із вищою освітою. Вони підвищують кваліфікацію, але водночас можуть відтерміновувати вихід на ринок праці, а отже, і придбання власного житла.

У Німеччині ситуацію додатково ускладнює передача статків між поколіннями. Дослідження Німецького інституту економічних досліджень свідчать, що майнове становище батьків суттєво впливає на можливість їхніх дітей придбати житло.

Як ситуація відрізняється в країнах ЄС

Якщо порівняти дані з середини 1990-х до 2019 року, приблизно у двох третинах європейських країн частка власників житла серед людей віком 30−39 років скоротилася.

В Ірландії падіння було найбільшим із 81% до 53%. У Греції показник знизився на 20 процентних пунктів із 78% до 58%. У Великій Британії він скоротився із 74% до 56%, а в Іспанії із 77% до 60%.

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Водночас є й винятки. Франція стала єдиною серед п’яти найбільших економік Європи, де рівень володіння житлом зріс на 4 процентні пункти.

Інша тенденція спостерігалася у Східній Європі. У Словаччині та Чехії рівень володіння житлом серед молоді різко зріс. У Словаччині частка власників серед людей віком 30−39 років збільшилася з 38% до 88%, а в Чехії з 36% до 76%.