Банки Німеччини блокують перекази: що не можна писати в призначенні платежу Сьогодні 08:03 — Фінтех і Картки Щоб не створювати зайвих проблем під час переказу, варто використовувати прості та зрозумілі формулювання.

Німецькі банки посилюють контроль за переказами, тому навіть невдалий жарт у полі «Призначення платежу» може привернути увагу фінансової установи.

Про це повідомляє Ausnews.de.

Що не варто писати в призначенні платежу

Із 1 березня 2026 року в Німеччині посилили правила для банків: тепер вони мають повідомляти до Financial Intelligence Unit (FIU) про підозрілі транзакції за новими, жорсткішими критеріями.

Через це клієнтам варто бути готовими до частіших запитів щодо походження коштів або мети переказу. Жартівливі чи незрозумілі формулювання в призначенні платежу також можуть стати причиною додаткових запитань.

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Під час оплати рахунку, переказу коштів компанії або державній установі зазвичай вказують номер рахунку, замовлення чи клієнта. Це допомагає отримувачу зрозуміти, за що саме надійшли гроші. У приватних переказах деякі люди дозволяють собі жартувати й писати неформальні пояснення.

Проблема в тому, що банк може сприйняти таке формулювання зовсім не так, як його автор. За даними платіжного сервісу GoCardless, призначення платежу насамперед має пояснювати, для чого призначені кошти. Під час переказів компаніям або державним установам клієнтам варто вказувати номер замовлення чи рахунку.

Чому банки перевіряють призначення платежу

Невдалий жарт у призначенні платежу може мати серйозні наслідки. Якщо подібні жарти повторюються, банк може заблокувати або навіть закрити рахунок.

Фінансові установи також зобов’язані перевіряти операції для протидії відмиванню коштів та іншій злочинній діяльності. Якщо призначення платежу містить натяк на кримінальне правопорушення, зокрема відмивання коштів або фінансування тероризму, банк має негайно повідомити про це Центральне управління з розслідування фінансових транзакцій (FIU).

При цьому сума переказу значення не має.

Які слова та фрази не варто писати в призначенні платежу

Які формулювання не варто використовувати:

«наркотики», «зброя» або «викуп» навіть у жартівливому контексті;

будь-які натяки на кримінальні правопорушення або тероризм;

повторювані «жартівливі» призначення платежів.

Як правильно заповнювати призначення платежу

Щоб не створювати зайвих проблем під час переказу, варто використовувати прості та зрозумілі формулювання.

Основні правила:

вказуйте номер рахунку, замовлення або клієнта;

під час приватних переказів використовуйте коротке й нейтральне пояснення, наприклад «подарунок на день народження»;

враховуйте обмеження приблизно у 140 символів.

Також варто враховувати, що невдовзі податкова служба зможе отримувати доступ до інформації про ваш поточний рахунок за певних умов.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що навіть переказ на 5000 грн може привернути увагу, якщо він суттєво відрізняється від звичайних операцій клієнта. Наприклад, якщо людина протягом трьох років отримувала на картку лише зарплату 9 тис. грн, а потім раптово почала отримувати додаткові перекази.