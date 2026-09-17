Чи можуть заблокувати картку через 1 переказ: що аналізує банк (інфографіка)

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Приклад
Якщо людина отримала 50 тис. гривень від батьків на купівлю авто, це один сценарій. Водночас якщо ці ж 50 тис. приходять частинами від десятків сторонніх людей, це вже зовсім інша історія з погляду про ризики."Однієї універсальної суми, після якої картку автоматично блокують, не існує", — зазначила юристка.
Що насправді аналізує банк під час переказу
Алгоритми зіставляють поточну операцію з типовим фінансовим профілем клієнта. Якщо задекларований щомісячний обіг становить 15 тис. гривень, а за кілька днів на рахунок надходить 120 тис., система автоматично позначає це як відхилення від норми. Банк може враховувати низку параметрів:
суму та частоту операцій;
відправника й отримувача коштів;
призначення платежу;
історію операцій за рахунком;
типові для клієнта надходження та витрати;
пристрої, з яких проводяться операції;
нетипову для людини активність;
зв’язки між різними рахунками та повторюваність переказів.
Окрему увагу система приділяє «транзитному» характеру грошей, коли кошти одразу після зарахування йдуть далі або знімаються в банкоматі. Такий рух коштів на адресу звичайної фізичної особи банк сприймає як можливу ознаку незареєстрованої підприємницької діяльності.
За що насправді можуть заблокувати картку
Ще один сигнал — коли картка фактично перетворюється на інструмент для збору оплат за товари чи послуги. У такому разі банк бачить типову картину малого бізнесу, який не оформлений офіційно.
Сам факт великого чи частого переказу ще не означає автоматичного блокування. «Система реагує на сукупність ознак, а не на окрему операцію», — зазначає юристка.