Чи можуть заблокувати картку через 1 переказ: що аналізує банк (інфографіка) Сьогодні 17:02 — Фінтех і Картки Чи можуть заблокувати картку через 1 переказ: що аналізує банк (інфографіка)

Одна операція, навіть велика, рідко стає причиною блокування сама по собі. Банк дивиться не тільки на суму, а й на те, наскільки вона узгоджується зі звичною фінансовою поведінкою людини.

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Приклад

Якщо людина отримала 50 тис. гривень від батьків на купівлю авто, це один сценарій. Водночас якщо ці ж 50 тис. приходять частинами від десятків сторонніх людей, це вже зовсім інша історія з погляду про ризики."Однієї універсальної суми, після якої картку автоматично блокують, не існує", — зазначила юристка.

Що насправді аналізує банк під час переказу

Алгоритми зіставляють поточну операцію з типовим фінансовим профілем клієнта. Якщо задекларований щомісячний обіг становить 15 тис. гривень, а за кілька днів на рахунок надходить 120 тис., система автоматично позначає це як відхилення від норми. Банк може враховувати низку параметрів:

суму та частоту операцій;

відправника й отримувача коштів;

призначення платежу;

історію операцій за рахунком;

типові для клієнта надходження та витрати;

пристрої, з яких проводяться операції;

нетипову для людини активність;

зв’язки між різними рахунками та повторюваність переказів.

Окрему увагу система приділяє «транзитному» характеру грошей, коли кошти одразу після зарахування йдуть далі або знімаються в банкоматі. Такий рух коштів на адресу звичайної фізичної особи банк сприймає як можливу ознаку незареєстрованої підприємницької діяльності.

За що насправді можуть заблокувати картку

Ще один сигнал — коли картка фактично перетворюється на інструмент для збору оплат за товари чи послуги. У такому разі банк бачить типову картину малого бізнесу, який не оформлений офіційно.